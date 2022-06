Venäläiskone lähti Kaliningradista ja kiersi oudon reitin Suomen päältä

Ural Airlinesin matkustajakone lensi tiistai-iltana Hangon niemimaan ja Tammisaaren saariston kansallispuiston yli ukkospilven kohdattuaan.

Venäläisen matkustajalentoyhtiön Ural Airlinesin lento koukkasi tiistai-iltana Suomen yltä koneen FlightRadar-sivustolle tallentuneen lentoreitin mukaan. Koneen piti suunnata Moskovaan, mutta se palasi Kaliningradiin kentälle koukattuaan Suomen maa- ja merialueiden yllä. Suomen ilmatila on suljettu venäläisiltä koneilta.

Lento lähti Kaliningradista Suomen aikaa hieman ennen iltayhdeksää ja lensi pohjoiseen Itämeren yllä. Kone kääntyi ensin itään Suomenlahdelle, mutta kaartoi sitten Tammisaaren saariston kansallispuiston ylle ja Hangon niemimaalle. Kone lensi ainakin 15 kilometriä Suomen maa-alueiden yllä ja palasi sitten Itämerelle ja kansainväliselle alueelle.

Kone oli malliltaan Airbusin A321, ja lennonnumero oli U6168.

Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen vahvistaa Traficomin saaneen tapauksesta poikkeamailmoituksen mukaisen raportin Fintraffic Lennonvarmistukselta, joka vastaa Suomessa lennonjohdosta ja -varmistuksesta.

– Lennonjohtaja on raportoinut, että kone on väistänyt ukkospilveä. Pyytänyt siihen lupaa, ja siitä on tieto tullut. Normaali proseduuri on, että lennonjohtaja antaa luvan tuollaisen ukkospilven väistämiseen, jos liikennetilanne sen sallii, koska se on liikenneturvallisuuskysymys, Pöntinen sanoo.

Ukkospilvessä lentäminen ei ole välttämättä turvallista, hän sanoo.

– Mitenkä siinä annetaan ohjaussuuntia, se riippuu aina tilanteesta.

Fintraffic Lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojuksen mukaan useat koneet ovat väistäneet tiistaina ja keskiviikkona ukkos- eli cb-pilviä. Hän ei ota kantaa yksittäistapauksiin.

Ural Airlinesin kone palasi Kaliningradiin Khrabrovon kentälle puoli yhdeltätoista. Sama kone lähti Kaliningradista tuntia myöhemmin Moskovaan lentäen tavallista reittiä. Kone oli perillä Moskovassa Suomen aikaa kello 2.06 eli matkaa tehtiin yhteensä yli kuusi tuntia.

Euroopan unioni ja sen mukana Suomi on sulkenut ilmatilansa venäläiskoneilta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Ilmatila on suljettu kaikilta Venäjälle rekisteröidyiltä koneilta. Ural Airlines on yksityisomisteinen lentoyhtiö ja yksi Venäjän suurista lentoyhtiöistä.

Aiemmin Kaliningradin ja muun Venäjän väliset lennot lensivät Baltian yli selvästi lyhyempää reittiä, mutta ilmatilakiellon takia venäläiskoneet joutuvat nykyisin kiertämään Itämeren kansainvälisen merialueen yllä olevaa ilmatilaa pitkin Pietarin edustalle.

Pöntisen mukaan Ural Airlinesin lennon kaltaisia tapauksia on ollut keväällä muutamia.

Käytävä on kapea, Pönkinen sanoo. Suomen ja Viron edustoilla on valtioille kuuluvaa aluevesialuetta, ja välissä muutamankymmen kilometriä kansainvälisiä vesiä. Koko Suomenlahti on Tallinnan kohdalla Viron Rohuniemen ja Suomen Porkkalanniemen välillä vain 50 kilometriä leveä.

Suomi on tarjonnut lennonjohtoa kansainvälisellä alueella Suomenlahdella myös ennen Ukrainan sotaa.

– Liikennemäärät ovat toki kasvaneet, mutta toiminta on ihan samanlaista, kuin se on ollut ennen tämän kevään tapahtumia, Traficomin Pönkinen sanoo.

Venäläiset koneet saavat lennonjohtopalveluita kuten muutkin koneet.

– Toki, jotta lentoturvallisuus säilyy, me annamme varmistuspalvelua myös näille koneille. Se on lentoturvallisuuskysymys, Fintrafficin Luojus kertoo.

Hänen mukaansa lennonjohtajat on neuvottu opastamaan venäläiset koneet pois Suomen ilmatilasta.

– Me emme anna lupia Suomen ilmatilaan tulemiselle. Päin vastoin, meillä on ohjeistus, että jos joku aikoo tulla meidän ilmatilaan eikä ole lupaa tulla, me käskemme pois Suomen ilmatilasta. Se on osa meidän roolia, meidän lakisääteinen tehtävämme on olla avustava aluevalvontatoimija, sanoo Luojus.

– Miten me johdamme lentoja, perustuu puheeseen, siihen miten keskustelemme lentäjien kanssa. Jos lentäjä ei noudata selvitystä, jonka lennonjohtaja antaa, silloin hän lentää selvityksen vastaisesti. Silloin se on viranomaisasia. Me teemme niistä totta kai raportit.

Traficomin Pönkinen kertoo myös, että muut viranomaiset vastaavat asian jatkosta. Pönkinen ei tiedä, mihin asia etenee Traficomin raportin jälkeen. Jos kyse on normaalista rajaloukkauksesta, Rajavartiolaitos selvittää asiaa. Venäjälle sodan takia asetettujen sanktioiden rikkomisesta taas vastaa keskusrikospoliisi.

– Jos kone on mennyt kansainvälisestä ilmatilasta jonkun tietyn valtion ilmatilaan eli on tullut rajaloukkaus, se ei ole Traficomin asia vaan rajavartioviranomaisten. Ja jos puhutaan pakotesäädöksistä, se on keskusrikospoliisin selvitettävä ja tutkittava asia.

– Me toimitamme raportin osaltamme eteenpäin vastaaville viranomaisille, jotka sitten tekevät oman työnsä.

Rajavartiolaitoksen viestinnästä kerrotaan, että jos muut viranomaiset epäilevät, että on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, he käynnistävät rikostutkinnan. Rajavartiolaitoksella ei osattu ottaa kantaa Ural Airlinesin tiistaiseen lentoon.

Tiistai-iltana Suomen aikaa kello yhdeksältä Kaliningradista lähti myös venäläisen Pobedan lento, joka myös palasi Kaliningradiin, vaikka sen määränpäänä piti olla Moskova. Kone lensi Itämerellä Viron korkeuksille mutta pysytteli kansainvälisten vesien yllä. Se lensi useamman kiemuran ja palasi Kaliningradiin.

Pobedan lento DP264 saapui Kaliningradiin Suomen aikaa hieman ennen yhtätoista ja lähti tuntia myöhemmin uudestaan kohti Moskovaa, jonka se saavutti kahden aikaan yöllä Suomen aikaa.

Pobeda on Aeroflotin omistama halpalentoyhtiö ja Aeroflot taas Venäjän kansallinen lentoyhtiö.

Kaliningrad on kesäaikaan eri aikavyöhykkeellä kuin Suomi ja Baltian maat, sillä siellä ei ole käytössä kesäaikaa kuten ei muuallakaan Venäjällä.