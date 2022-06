Moona, Oskari ja Venni asuvat tukalan kuumissa asunnoissa – nyt he kertovat parhaat viilennysniksinsä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan huoneilman tulee kesäisin liikkua 18 ja 32 asteen välillä, IS kertoi heinäkuussa 2020.

Jos asteita on yli 32, lukema merkitsee, että asunto on puutteellisessa kunnossa. Tällöin vuokralaisella on lain nojalla oikeus saada vuokranalennusta siltä ajalta, kun asunto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Sopivana pidetyn alennuksen suuruus on noin 10–20 prosenttia vuokran määrästä.

Alennusta vaatiessaan vuokralaisen edellytetään kuitenkin osoittavan, että asunnon sisälämpötila nousee jatkuvasti yli 32 asteen eikä vain hetkellisesti.