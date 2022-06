Tapio Sadeojan kolumni: Tuhansia kuollut koronaan Suomessa? Kaikki harhaa vaan on

4 832 kuollut koronaan. Juhannukseen mennessä tilastoihin ehtineenä, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Ketään ei tunnu kiinnostavan. Tai niin kuin presidentti Sauli Niinistö sanoi äskettäin Ilta-Sanomien haastattelussa, asian ympärillä vallitsee ”vaiennus”.

Luku on järisyttävä, Euroopan kärkitasoa väkilukuun suhteutettuna tämän vuoden puolella. Myös ylikuolleisuusluvut ovat hätkähdyttäviä. Joku voisi kuvitella, että Suomessa olisi surkeasti epäonnistuttu hauraimmassa asemassa olevien kansalaisten suojelemisessa.

Mutta jos viranomaisia – ennen muuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) – on uskominen, kaikki on harhaa. Luvut kun eivät ole oikeasti totta.

Miksikö? Selityksiä on useita. Yksi on, että tilastot valehtelevat, Suomessa on eri tilastointitapa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Siis valhe, emävalhe, tilasto.

Toinen selitys on, että valtaosa kuolleista on iäkkäitä, jotka olisivat kuolleet joka tapauksessa muutenkin, joten oikeastaan heitä ei voida laskea.

Kolmas selitys on, että koronaan menehtyneiksi lasketaan myös ne, joilla oli kuollessaan koronatartunta, mutta jotka eivät todellisuudessa kuolleet koronaan.

On viranomaisilla vielä neljäskin selitys ja se pitää kiistatta paikkansa: mitä enemmän tautia liikkuu väestössä, sitä enemmän tulee kuolemia. No shit, Sherlock. Pettämättömän loogisesti THL poistikin viime viikolla koronastrategian tavoitteistaan taudin leviämisen estämisen. Se on ollut laitoksen tavoite jo pitkään.

Jos taudin leviämisen estäminen on mahdotonta ilman tiukkoja rajoitustoimia, joita kukaan ei halua, mitä jää jäljelle kansalaisten suojelemiseksi? Rokotukset. Niiden tehtävä on ehkäistä kuolemia ja vakavaa tautia. Mutta rokotusten jakamisessa THL on hyvin, hyvin kitsas, kitsaampi kuin esimerkiksi Yhdysvallat, Tanska ja Ruotsi, joissa neljännen rokotteen tarve on tunnustettu.

Suomessa tiedetään tietysti paremmin, joten mieluummin kärrätään miljoonat rokotteet kaatopaikalle kuin isketään esimerkiksi yli kuusikymppisten tai muiden halukkaiden käsivarteen. Suomessa tiedetään paremmin, vaikka aikaisemmin ja kattavammin kuin Suomessa neljännen rokotteen jakamiseen ryhtyneissä Tanskassa ja Ruotsissa kuolleisuusluvut ovat keväältä vain pieni osa Suomen luvuista. Ai niin, se on vain tilastoharhaa.

THL:n mukaan kolme rokotetta ja mahdollinen luonnonboosteri eli sairastettu tauti tarjoavat riittävän suojan kuolemaa ja vakavaa tautia vastaan. Samaan aikaan asiantuntijat sanovat, että rokotusten teho alkaa olla mennyttä ja uudet variantit kiertävät iloisesti aikaisemmin sairastetun taudin mahdollisesti suoman suojan.

On siinä ihmettelemistä. Mitä aikaisemmin olet saanut kolmannen rokotteen esimerkiksi ikäsi tai sairautesi vuoksi, sitä olemattomampi suoja sinulla nyt on. Etkä silti saa neljättä rokotetta. Kai siinäkin on logiikkansa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun THL on vastahakoinen aloittamaan uutta rokotuskierrosta. Viime vuoden loppusyksystä THL harasi tarmokkaasti kolmansia rokotuksia vastaan, mutta silloinen sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd) jyräsi lopulta tahtonsa läpi ja kansa sai piikkinsä.

Nyt THL voi tehdä ihan niin kuin haluaa. Nykyinen vastuuministeri Aki Linden (sd) on kyllä sanonut, että THL:n linjauksista neljänsistä rokotteista ”tulee kiusallinen olotila”, mutta käytännössä hän ei näytä vaikuttamisyrityksissään päässeen Twitteriä pidemmälle.

THL on ilmoittanut keräävänsä ja analysoivansa aineistoa kesän aikana ja tekevänsä mahdollisesti uusia linjauksia neljänsistä rokotteista syksyn aikana. Uudet sairastumisaallot leviävät entistä tarttuvampien virusmuunnosten siivittäminä useassa Euroopan maassa. Se tarkoittaa, että Suomella on sama edessä nopeammin kuin arvaammekaan.

Nyt ei voi muuta kuin toivoa, että THL saa analyysinsä tehtyä rapsakkaasti. Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla varmoja: se ei sisällä itsekriittistä osuutta, jossa todetaan, että ihmishenkien säästämiseksi neljänsien rokotusten jakaminen olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin ja kattavammin kuin nyt aloitettiin.

Miksikö? Koska niin ei tapahtunut. Sehän on vain tilastoharhaa.