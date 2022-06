Näin selvität, onko mökkirantasi vedessä sinilevää

Sinilevätilanteen voi tarkistaa helpolla kikalla.

Munkkiniemen uimarannalla sinilevätilanne on äitynyt helteiden myötä välillä melko pahaksikin. Uimavalvoja Matias Korkeamäki kertoo, että sinilevätilannetta tarkastellaan päivittäin. Sinilevää on helpoin tunnistaa tyynellä kelillä.

– Jos sitä on vähän tai se on sekoittunut aaltoihin, sitä on vaikea tunnistaa. Jos sitä on paljon ja on tyyntä, siitä tulee vihreä pintakerros.

Munkkiniemen uimarannan valvojat käyttävät sinilevän tunnistamiseen helppoa niksiä, jonka käytännössä kuka vain voi toteuttaa.

– Otamme merivettä lasiin ja annamme sen hetken istua. Jos aines nousee pintaan, niin se on todennäköisesti sinilevää, jos se menee pohjaan, se on jotain muuta, Korkeamäki selittää.

Vesilasiin vettä ottamalla sinilevätilanne voidaan varmistaa myös silloin, jos tuuli on sekoittanut rantaveden ja levän määrä ei näy selkeästi.

Samaa kikkaa toimii myös järvivedessä. Jos mökkirannassa näyttää olevan sinilevää, kannattaa napata lasi käteen ja testata tilanne.

Sinilevä nousee lasiin napatun meri- tai järviveden pintaan, jättäen selkeän jäljen itsestään.

Vesilasin lisäksi levätilannetta voi testata tikulla. Jos tikkuun jää levää, on kyseessä jotain muuta kuin sinilevää. Sinilevä ei tartu tikkuun, vaan se hajoaa tikun rikkoessa vedenpinnan.

Lisäksi apteekeista saa sinilevätestejä, joka kertoo löytyykö vedestä sinilevän sisältämää maksamyrkkyä.

Tiistaina Munkkiniemessä ei sinilevää ollut vielä havaittu, mutta aiempina päivinä levää on ollut huomattavasti. Tällöin uimareille tiedotetaan tilanteesta panemalla varoituslappuja ympäri rantaa ja kuuluttamalla säännöllisesti.

– Suositellaan, että ei kannata mennä veteen. Jos menee, niin kunnon pesun kautta sitten pois, Korkeamäki kertoo.

Uimavalvojan mukaan hellekelit ajavat ihmisiä sinilevän saastuttamiinkin vesiin. Hän myöntää, että joitakin levätilanne ei liiemmin edes kiinnosta, mutta uimareita pyritään silti valistamaan.

– Koetamme parhaamme mukaan kertoa esimerkiksi lapsiperheille siitä, että se on bakteeri ja kannattaa vähän harkita.

Uimavalvoja Matias Korkeamäki päivystää uimareiden lisäksi Munkkiniemen uimarannan sinilevätilannetta.

Uimareita sinilevä ei liiemmin pelottanut

Rannalla töitä puun varjossa tekemässä ollut Ilona Pikkanen kertoi, että häntä ei sinilevä juurikaan vedessä haittaa.

Varsinkin silloin, kun levää ei voi selkeästi silmällä nähdä, uskaltautuu Pikkanen uimaan.

– En sukeltele siellä, enkä leiki. Käyn nopeasti uimassa ja sitten suihkussa, Pikkanen kertoo.

– Olen kastautuja silloin, kun on paljon sinilevää.

Pikkasen pulahtelut sinileväveteen eivät ole vielä kertaakaan johtaneet oireiluun, mutta jos vesi on aivan vihreää, ei hän ole edes kastautunut.

– Olen mennyt sillä tavalla, että sitä [levää] on hippuina siinä.

– Tämä on tietenkin helppoa, kun minulla ei ole pieniä lapsia tai koiria. Ehkä en niitä tuonne päästäisi.

Ilona Pikkanen on uinut useasti sinilevää sisältäneessä vedessä. Hän käy tämän jälkeen aina suihkussa.

Lastensa ja lastenlastensa kanssa aurinkoista päivää uimarannalle viettämään tullut Jarmo Rossi ei ole vielä elämänsä aikana sinilevää kohdannut.

Rossi kertoi, että sinilevä ei häntä pelota, mutta hän ei ehkä menisi itse veteen, jos rannalla varoitettaisiin sinilevästä.

– Kyllä varmaan välttäisin menemästä, mutta kai täällä suihkut on, että voi itsensä suihkuttaa sen jälkeen.

Lapsenlapsiaan hän ei sinilevätilanteessa päästäisi veteen.

– Tuo pikkuinen on vuoden ikäinen, eihän se vedestä tiedä muuta kuin kahlaamisen.

Jarmo Rossi nautiskeli lämpimistä keleistä rantatuolissa.

Myöskään rannalla oleskellutta Villeä ei sinilevä juuri hetkauttanut.

– Ei siitä tietääkseni tule mitään ihmeempää.

Ville kertoo, että sinilevässä uimisen jälkeen hän ei edes aina käy suihkussa. Oireilta hän on kertomansa mukaan silti välttynyt.

Korkea sinilevämääräkään ei ole saanut häntä jättämään uimista väliin.

– Ei ole tähän mennessä ollut mitään väliä.