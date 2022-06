Kimmo teki pahan virheen auringossa – kuvista näkyy tuskainen seuraus

Milloin lääkäriin? Auringonpolttamat

UV-säteily vanhentaa ihoa, ja auringolta on syytä suojautua huolellisesti.

Auringolta voi suojautua käyttämällä korkean kertoimen suojavoiteita sekä hattua, aurinkolaseja ja suojaavia vaatteita. Keskipäivän aurinkoa kannattaa välttää.

Toistuvat ihon palamiset etenkin nuorella iällä lisäävät ihomelanooman riskiä. UV-säteilyn vaikutus kertautuu, jos iho palaa usein.

Ihon palaminen ilmenee usein vasta tuntien päästä altistuksesta, ja on pahimmillaan noin vuorokauden kuluttua.

Palanut iho voi punoittaa, hilseillä, kuoriutua, olla kosketusherkkä tai mennä rakkuloille.

Auringonpolttamaa voi hoitaa viileällä vedellä ja rasvaamalla. Myös vettä kannattaa juoda paljon.

Auringonpolttaman paranemiseen voi mennä viikko tai kaksi.

Lääkäriin on syytä mennä, jos palanut alue on suuri ja siihen tulee rakkuloita, yleisvointi on huono tai jos palanut alue tulehtuu.

Lähteet: Terveyskirjasto, Ilmatieteenlaitos, Ilta-Sanomien arkisto