Ammattirikolliseksi luonnehdittava mies on vuosien varrella tehtaillut petosrikoksia valeidentiteetin turvin ja syyllistynyt henkirikokseen. Nyt luvassa on jälleen yhdet uudet petoskäräjät.

9-vuotiaan pojan sieppaamisesta huhtikuussa Helsingin Kulosaaressa epäillylle 54-vuotiaalle miehelle luettiin tiistaina aamulla uusia rikossyytteitä muun muassa törkeästä petoksesta. Asian käsittely alkoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Hyvinkäällä.

Petosjutussa syytetyn penkillä on miehen lisäksi yksi nainen.

Syytetty peitti kasvonsa ja veti hupun päähän kuvanottohetkellä.

Yksi syytekohdista ajoittuu vuoteen 2019, jolloin mies oli huijannut itsensä töihin rakennusosakeyhtiöön valheellisten tietojen turvin. Hän oli valehdellut toimineensa mukana kansainvälisissä vaativissa rakennusprojekteissa ja olevansa insinööri. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa.

Työsopimus purettiin koeaikapurkuna. Mies kiistää syyllistyneensä petokseen.

Mies saapui oikeuden eteen vaiteliaan oloisena, harmaisiin college-vaatteisiin sonnustautuneena ja poliisien saattelemana. Hän oli vetänyt hupun tiukasti päähänsä ja piti kasvojensa suojana paperiarkkeja kuvanottohetkellä.

Syytetty puhui kuulemisensa aikaan rauhallisella ja selkeällä äänellä vakuutellen ettei hän ole tehnyt töissään virheitä. Hän kertoo työurastaan laveasti.

– Olen puuseppä ja työskennellyt työnjohdossa, insinöörinä ex-työnantajalle esittäytynyt mies kertoi oikeudessa.

Kyseessä ei ole ainutlaatuinen tapaus miehen rikoshistoriassa. IS on aiemmin kertonut, kuinka mies on vuosien varrella suoranaisesti tehtaillut erilaajuisia petosrikoksia valeidentiteettien turvin.

Turkulaislähtöisellä miehellä on takanaan ainakin 90-luvulle ulottuva rikoshistoria, jota voi toistuvuudessaan luonnehtia patologiseksi.

Mies on vaihtanut nimeään lukuisia kertoja ja pakoillut poliisia etsintäkuulutettuna ulkomailla yhtenä aikansa etsityimpänä suomalaisrikollisena.

Miehen pitkällisen rikoshistorian synkin vaihe ajoittuu vuoteen 2000, jolloin hän surmasi perheenisän teloitustyylisesti.

Syytteidenluvun aikaan selvisi, että mies on huijannut entistä työnantajaansa antamalla virheellisiä tietoja muun muassa koulutuksestaan.

Kulosaaren tapaus eli panttivangin ottaminen ei ole vielä edennyt käräjäkäsittelyyn Helsingissä. Esitutkinta on kesken.

Uhriksi joutunut poika katosi koulumatkallaan Helsingin Kulosaaressa perjantaisena aamuna huhtikuussa. Vanhemmat saivat sen jälkeen kiristysviestin, jossa pojasta vaadittiin lunnaita.

Mies otettiin kiinni samana päivänä.

