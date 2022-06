Kurikan Jalasjärvellä nainen kateissa, poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää kansalaisia ilmoittamaan havainnoista viipymättä hätänumeroon 112.

Noin 70-vuotias nainen on kadonnut Jalasjärven keskustan alueella eilen 27.6. klo 21 jälkeen, poliisi tiedottaa.

Nainen on lähtenyt liikkeelle Puskanmäen alueelta yhdessä koiransa kanssa. Koira on rodultaan Pitkäkarvainen skotlannin paimenkoira (Collie). Nainen on pienikokoinen, 163cm pitkä ja hoikka. Hänellä on päällään tummat housut sekä harmaa takki, jossa on punainen keskiosa. Naisella saattaa olla huppu päässä.

Poliisi pyytää kansalaisia ilmoittamaan havainnoista viipymättä hätänumeroon 112.