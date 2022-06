Asiantuntijat neuvovat: 7 vinkkiä tukaliin helteisiin

Asiantuntijat neuvovat, kuinka selviytyä helteessä ja kuumissa asunnoissa.

Helteet eivät ole vielä hetkeen hellittämässä, joten vinkit asuntojen viilentämiseen ja olon helpottamiseen ovat tarpeellisia. Ilta-Sanomat selvitti asiantuntijoilta, mitä kuumasta asunnosta kärsivän kannattaisi tehdä.

Asutko todella kuumassa asunnossa? Etsimme haastateltavia! Ota yhteyttä toimitukseen WhatsAppissa tai uutisvihjelomakkeen kautta.

Vinkkejä antoivat Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander ja energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

1. Estä valon pääsy sisään – äläkä tuota itse lämpöä

Ensimmäinen toimenpide kuumalla säällä on estää auringonvalon pääsy asuntoon.

– Kaikki ikkunat ja sälekaihtimet kiinni sekä verhot vielä niiden eteen, Silander ohjeistaa.

Sälekaihtimet tulisi kääntää kupera puoli ulospäin. Näin valon pääsy asuntoon saadaan minimoitua eli kaihtimet tulisi kääntää kupera puoli ulospäin.

Verhoissa tumma väritys torjuu valoa parhaiten.

Sen lisäksi, että estää lämmön pääsyn huoneistoon, sitä ei kannata tuottaa itse.

Paljon lämpöä huoneilmaan tuottavien sähkölaitteiden käyttöä kannattaa välttää. Sellaisia ovat esimerkiksi uuni ja sauna.

2. Tuuleta vain viileällä ilmalla

Asunnon tuulettaminen on tuttu vinkki. Tuulettaminen pitää kuitenkin ajoittaa oikein, jotta siitä on oikeasti hyötyä.

Asunnon ikkunoita ja ovia ei kannata avata silloin, kun ulkona on huoneilmaa kuumempaa. Siksi tuulettaminen kannattaa jättää iltaan, kun lämpötila on ehtinyt laskea.

– Ihmiset eivät tahdo tätä neuvoa noudattaa, vaan availevat ikkunoita heti lämpötilan noustessa. Nyt ollaan niin korkeissa lämpöasteissa, että vaikka ikkunoiden avaaminen päivällä tuntuisi helpottavan, niin todennäköisesti sillä vain nostetaan asunnon lämpötilaa, Vakkilainen sanoo.

Silander myös muistuttaa, että tuulettaminen tulee lopettaa heti, kun lämpötilat taas nousevat.

– Tuuletus kannattaa lopettaa jo illalla nukkumaan mennessä, jos ei ole aamulla ilman lämmetessä hereillä sulkemassa ikkunoita.

Vaikka ikkunat olisivat varjoisella puolella, ei niiden avaaminen keskipäivällä helteisellä säällä auta.

Usein pienissä kerrostaloasunnoissa ristituuletus ei onnistu, kun kaikki ikkunat on sijoitettu samalle seinälle tai niitä on vain yksi. Jotain saattaa silti olla tehtävissä.

– Postiluukun tai asunnon ovenkin voi halutessaan avata rappukäytävään illalla, jotta asuntoon saa hetkeksi läpivetoa, Silander sanoo.

Sälekaihtimet estävät valon pääsyä huoneistoon.

3. Hanki tuuletin ja käytä sitä oikein

Jos käytössä ei ole muuta huoneilmaa viilentävää laitetta, kannattaa Vakkilaisen mukaan ainakin ostaa tavallinen tuuletin. Se tehostaa ilman kiertoa.

Virtaava ilma poistaa kosteutta iholta ja tuntuu viileältä. Tuulettimen suuntaamisessa kannattaa kuitenkin olla tarkka.

Jos asunnosta löytyy kaksi avattavaa ikkunaa, voi tuulettimen asettaa toisen ikkunan eteen puhaltamaan ilmaa ulos asunnosta. Tällöin kuumaa ilmaa poistuu samalla kun viileämpää ulkoilmaa virtaa sisään toisesta ikkunasta.

Jos asunnossa on vain yksi avattava ikkuna, kannattaa tuuletin asettaa 90 asteen kulmaan ikkunaan nähden.

Tuulettimen puhaltamasta ilmasta saa kylmempää, jos asettaa sen eteen kulhollisen jääpaloja tai kylmällä vedellä kostutetun pyyhkeen tai muun liinan.

– Pyyhe ei kuitenkaan saisi kokonaan peittää konetta, jotta se ei kuumenisi siellä alla. Tähän tarkoitukseen kannattaa käyttää jotain helposti haihduttavaa luonnonmateriaalia, eikä sitä kaikista paksuinta pyyhettä, Silander muistuttaa.

Liinan toisen pään voi laskea vesiastiaan, jotta sitä ei tarvitse jatkuvasti kastella.

– Jos tällä tavalla saa huoneilmaa edes muutaman asteen viileämmäksi, niin sekin parantaa asumismukavuutta jo huomattavasti, Silander sanoo.

4. Suosi luonnonmateriaaleja

Kuumalla säällä kannattaa suosia luonnonmateriaaleja, oli kyseessä sitten omat vaatteet tai petivaatteet.

– Luonnonmateriaalit ovat hengittäviä. Kesähelteillä yksi suosikki on pellava, Silander sanoo.

Tiukkojen vaatteiden sijaan kannattaa käyttää löysiä vaatteita. Peittävämmät vaatteet voivat olla parempi vaihtoehto pienille, sillä kangas itsessään voi tuntua viileältä ja se myös sitoo kosteutta iholta.

Ulkona iho kannattaa suojata auringonvalolta vaatetuksella. Erityisen tärkeää on suojata pää jollain päähineellä. Vaaleat värit ovat valttia.

Yölläkin voi Silanderin mukaan olla parempi nukkua väljässä luonnonmateriaalista valmistetussa vaatteessa, esimerkiksi pitkässä t-paidassa, kuin ilman vaatteita.

– Vaate estää lian ja hien siirtymistä sänkyyn, joten ihan sängyn suojaamisen kannalta on suositeltavaa jotain vaatetta käyttää.

Sängyn kannattaa myös antaa kuivua kunnolla päivän aikana. Kaikissa petivaatteissakin on hyvä käyttää luonnonmateriaaleja, sillä ne kuivuvat nopeasti.

5. Viilennä kehoa

Muitakin keinoja oman kehon viilentämiseen löytyy.

Vaatteita ja petivaatteita, kuten pyyheliinoja ja ohuempia lakanoita, voi siirtää hetkeksi viilenemään pakastimeen tai jääkappiin. Ohuen vaatteen jäähdyttämisvaikutus lähes mitätön, joten Vakkilainen neuvoo viilentämään pakastimessa esimerkiksi collegen.

– Kehoa vasten voi pitää myös pyyhettä, jonka sisään on kääritty jääpaloja. Toki täytyy varoa, ettei laita iholle suoraan mitään liian kylmää, Vakkilainen jatkaa.

Viileitä ja tavallista pidempiä suihkujakin voi ottaa, jos siihen vain on mahdollisuus.

– Kaikillehan ei sellainen veden kanssa lotraaminen sovi, mutta mieluummin kannattaa ottaa pidempiä suihkuja kuin lyhyitä ja todella kylmiä, sillä kehon jäähtymiseen menee jonkin aikaa, Vakkilainen sanoo.

Todella kylmät suihkut saattavat rasittaa elimistöä liikaa, kun siirtyy kylmästä suihkusta takaisin kuumaan ilmaan.

Tuulentinta voi hyödyntää useammalla tavalla huoneilman viilentämiseksi.

6. Elä kuin etelä-eurooppalaiset

Yksi keino kuumuuden sietämiseksi on Vakkilaisen mukaan muuttaa omaa vuorokausirytmiä. Se ei tietysti kaikilta onnistu, mutta ainakin kesälomalla olevien kannattaa harkita asiaa.

– Helteisillä säillä kannattaisi suosia etelä-eurooppalaista vuorokausirytmiä eli nukkua aamuisin hiukan pidempään ja valvoa taas illalla myöhempään, Vakkilainen ohjaa.

Tällöin valveillaoloaika painottuu enemmän viileämpään iltaan ja päivän kuumin aika saattaa tuntua lyhyemmältä. Unen saaminenkin voi olla helpompaa viileämmässä.

– Tämä tietysti vaatii sen, että pystyy ylipäänsä nukkumaan silloin aamupäivällä, kun on jo hieman kuumempi, Vakkilainen lisää.

Illallisaikaa kannattaa siten myös muuttaa myöhemmäksi iltaan, kun energian tarvekin on suurempi.

Silander huomauttaa, että vaikka kuumalla säällä ruokahalu heikkenisi, on tärkeää riittävän nesteytyksen lisäksi syödä kunnolla.

Uuniruokien sijaan omalle ruokalistalle voi ottaa salaatteja tai keittoja.

– Kevyemmät ruuat voivat helteillä tuntua miellyttävämmältä. Keitot ovat omat suosikkini. Martoiltakin löytyy ohje kylmän tomaattikeiton valmistukseen, vinkkaa Silander.

Janojuomaksi parasta on vesi, mutta välillä olisi hyvä juoda esimerkiksi kivennäisvettä. Alkoholi ja kahvi sen sijaan vain kuivattavat elimistöä.

7. Vaihda paikkaa

Jos mikään muu ei auta, oman asunnon kuumuudesta kannattaa siirtyä ulos viileämpään paikkaan.

Silander ja Vakkilainen ehdottavat ainakin vesistön äärelle hakeutumista. Vesistön lähellä ympäristö on viileämpi, kun höyrystyvä vesi jäähdyttää ilmaa.

Isojen puiden tarjoama varjo on myös hyvä vaihtoehto.

– Tällaiset luonnolliset varjot ovat parempia kuin keinotekoiset, Vakkilainen huomauttaa.

Isoilla, suhteellisen pysyvillä varjoisilla alueilla ilma saattaa olla hieman ympäröivää ilmaa viileämpää.

Vaikka nyt olo tuntuu tukalalta muistuttaa Vakkilainen vielä, etteivät helteiset kesäpäivät jatku loputtomiin. Siksi niistä kannattaa yrittää nauttia, jos vain voi.

– Illalla, kun sää on viilennyt, kannattaa lähteä katsomaan kaupungille, kuinka hienoa aikaa tämä on. Vaikka ilma on jo viilennyt, niin luonto on edelleen kauniina.