Nita Halonen, 27, on aktivisti, autisti ja lievästi kehitysvammainen transnainen, joka vihaa epäoikeudenmukaisuutta. Iloiseksi hänet tekee se, miten viime vuosina yhä useampi neuroepätyypillinen on tullut ”kaapista”, eikä esimerkiksi ADHD-diagnoosi ole enää asia, joka koettaisiin häpeälliseksi.

3-vuotias Nita Halonen oli mietteliäs.

Miksi ihmeessä hänen jalkovälissään roikkuu jotain sellaista, mikä ei sinne kuulu. Eihän tytöllä kuuluisi olla pojan sukupuolielintä.

Hän ei voinut ymmärtää.

Vuodet kuluivat. Tunne siitä, ettei hänen vartalonsa vastaa hänen sukupuoltaan, vahvistui vuosi vuodelta.

Jotkut 12-vuotiaat voisivat olla otettuja siitä, että isä ostaa heille parranajokoneen. Halonen ei. Hän oli järkyttynyt.

– En ymmärtänyt, miksi hän hankki mulle sellaisen. Olin ajatellut, että enhän mä sellaista tarvitse, koska minustahan tulee nainen, Halonen kertoo.

Mutta kyllä hän tarvitsi. Ensimmäinen viiksikarva aiheutti valtavaa ahdistusta. Mitä kamalaa murrosikä toisi tullessaan seuraavaksi?

Nita Halonen kokee olevansa nainen, piste. Trans-etuliitettä hän ei koe tarpeelliseksi käyttää, vaikka teini-iässä hän kävi läpi sukupuolenkorjausprosessin.

Halonen meni transpolille, eli sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle, isänsä kanssa 16-vuotiaana. Siellä tehtiin musteläiskätesti ja kattava psykologinen kartoitus, joiden ohella esitettiin myös varsin outoja kysymyksiä.

– Kuten, että miten istut, miten pissaat ja jos harrastaisit seksiä, niin miten harrastaisit, Halonen kertaa.

Halosen mukaan lääkäri oli kertonut seuraavansa esimerkiksi sitä, kuinka hän istuu: jalat ristissä vai levällään oikein kunnon manspreadingissa.

Hyvin stereotyyppistä, Halonen sanoo nyt.

Puolen vuoden kuluttua hän sai päätöksen hormonihoitojen aloittamisesta. Jo pian hän identifioi itsensä naiseksi, ei transnaiseksi.

– Koen transsukupuolisuuskäsitteen ja transnaisen lääketieteellisiksi termeiksi. Arjessa ne ovat vain turhia etuliitteitä, hän sanoo.

” Koen transsukupuolisuuskäsitteen ja transnaisen lääketieteellisiksi termeiksi. Arjessa ne ovat vain turhia etuliitteitä.

Halosen kokemus on, että suurin osa transihmisistä elää elämäänsä käyttämättä trans-etuliitettä. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa pitkälti se, meneekö transihminen arjessaan “läpi” cis-miehenä tai -naisena. Etuliitettä käyttävät hänen mukaansa yleensä lähinnä ne transihmiset, jotka voidaan ulkopuolelta tulkita transihmisiksi.

Mutta käyttääpä etuliitettä tai ei, joku nillittää aina.

Halonen kummastelee, kuinka jotkut ihmiset suorastaan vaativat, että esimerkiksi transnaisten on puhuttava itsestään transnaisina. Toiset taas valittavat, että pakkoko omaa transsukupuolisuuttaan on toitottaa joka paikassa.

Yleisesti ottaen Halonen ei perusta tiukoista määrittelyistä. Ihminen saa olla sitä, mitä on.

Tämän vuoksi esimerkiksi sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole sellaisia tekijöitä, jotka määrittäisivät Halosen identiteettiä. Siihen vaikuttaa eniten eräs ihan muu piirre, joka asettaa hänet osaksi vielä pienempää vähemmistöä.

Miks sä oot noin vammainen? Miks sä oot aineissa? Miks sä oot sekaisin? Mikset vain ole normaali?

Nämä ovat kommentteja, joita Haloselle ja hänen tutuilleen on somessa esitetty. Halonen on sekä autisti että lievästi kehitysvammainen. Instagramissa ja Tiktokissa Halonen tunnetaan nepsy- ja vammaisaktivistina. Hän haluaa levittää tietoisuutta ja esimerkiksi osoittaa, että diagnoosien kanssa voi elää onnellista ja iloista elämää, johon kuuluu esimerkiksi seurustelu.

Halonen seurustelee kaksi vuotta itseään nuoremman miehen kanssa. Miehellä on keskivaikea kehitysvamma ja myös hän on korjannut sukupuoltaan. Halosen tavoin poikaystäväkään ei arjessa käytä trans-etuliitettä.

– Ulkopuolisten silmissä olemme varmasti heteropari, Halonen sanoo.

Entä omasta mielestäsi?

– Niin, Halonen aloittaa.

– En ole hetero, vaan biseksuaali. Mutta ollaanko me sitten heteropari… Voisin sanoa, että kyllä olemme.

Poikaystävä oli ottanut Haloseen yhteyttä Facebookissa pari vuotta sitten. Mies tiesi, että Halonen on korjannut sukupuoltaan, joten hän uskalsi kertoa heti omasta transitiostaan. Haloselle ei koskaan ole ollut merkitystä sillä, onko potentiaalinen kumppani korjannut sukupuoltaan vai ei.

– Mutta jos prosessin on käynyt läpi, niin hänet on helpompaa ajatella juuri sen sukupuolen edustajana, jonka hän sanoo olevansa.

Halosen mukaan poikaystävä oli innokkaampi suhteen aloittamisen suhteen. Miehen kiltteys, ymmärtäväisyys ja halu kohdata ihmiset ihmisinä johtivat siihen, ettei silkka ystävyys riittänyt enää Halosellekaan. Suhde on nyt reilun puolen vuoden ikäinen.

Nita Halosen mukaan monet autismikirjoon kuuluvat ihmiset ovat joutuneet peittelemään piirteitään. Viime vuosina asenteet nepsy-diagnoosia kohtaan ovat kuitenkin alkaneet muuttua.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla Helsingissä vietetään Pride-viikkoa, eikä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumiseen liity enää sellaista stigmaa kuin joitakin vuosikymmeniä sitten.

Viime aikoina erään toisenkin kaapin ovi on alkanut avautua. Halonen on huomannut ilolla, kuinka viime vuosina yhä useammat ihmiset kertovat avoimesti, että heillä on diagnosoitu jokin autismikirjon häiriö tai ADHD. "ADHD-kaapista” tullaan näkyvästi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kertomuksissa ei harmitella omaa tilannetta, vaan pikemminkin päinvastoin iloitaan siitä, miten diagnoosi on voinut selittää erilaisia arjen haasteita, kuten keskittymisongelmia.

Nepsy-diagnoosia ei enää hävetä. Siitä osataan olla jopa ylpeitä.

Halonen on tyytyväinen asennemuutokseen.

– Moni on toki puhunut näistä asioista ennenkin, mutta silloin sävy on ollut voivotteleva, hän sanoo.

Halosen mukaan esimerkiksi autismia ei enää nähdä yksilön elämää määrittävänä tekijänä, vaan vain osana häntä. Samankaltaista keskustelua on aiemmin käyty esimerkiksi homoseksuaalisuudesta.

– Monet autismikirjoon kuuluvat ihmiset ovat joutuneet peittelemään piirteitään. Moni lähipiiristä ei tiedä, että ihminen on autistinen. Sitä vain ajatellaan, että hän on vähän outo. Tällaisen ihmisen tuleminen ulos kaapista voi olla todella iso askel.

” Moni lähipiiristä ei tiedä, että ihminen on autistinen. Sitä vain ajatellaan, että hän on vähän outo.

Halosella on diagnosoitu epätyypillinen autismi. Hän itse ei koe, että autismi on vain osa häntä, vaan että hänen persoonallisuutensa muodostuu pitkälti sen kautta, että hän on autistinen.

Autismi näkyy hänen elämässään joka osa-alueella: siinä, miten hän ajattelee, tuntee, kokee, on sosiaalinen, mistä hän pitää ja mistä hän on kiinnostunut. Kevään ja kesän aikana hän on tutkinut erityisesti kehitysvammaisuuden diagnostiikkaa ja sitä, miksi niin moni kehitysvammainen jää ilman muita mahdollisia diagnooseja.

Etenkin lievästä kehitysvammasta ihmisillä on Halosen mukaan paljon vääriä käsityksiä. Hän sanoo tuntevansa tapauksia, joissa lievästi kehitysvammainen ihminen on ollut töissä vuosikymmenten ajan – mutta kun hän on saanut diagnoosin, hän on menettänyt työpaikkansa.

– Eli käytännössä ihminen on ollut täysin työkykyinen ennen diagnoosia, mutta sen jälkeen työkyvytön.

Halonen kuuluu käytännössä vähemmistön vähemmistön vähemmistöön. Jo yhteen vähemmistöön kuuluminen johtaa harmillisen usein siihen, että muut ottavat silmätikuksi.

Halosta on kiusattu koulussa. Syy oli hänen arvionsa mukaan todennäköisesti autismi ja sen tuomat sosiaaliset rajoitteet. Ikätoverit muun muassa huijasivat Haloselta rahaa vedoten siihen, että hehän ovat ystäviä.

Aikuisena Halonen ei ole vähemmistöasemansa takia joutunut koskaan syrjityksi tai kiusatuksi. Se häntä kuitenkin harmittaa, ettei hänen mukaansa esimerkiksi transyhteisöissä ole ollut kehitysvammaisille suunnattua selkokielistä materiaalia.

Joskus käy niin, ettei Halonen ole ymmärtänyt keskustelua samalla tavalla kuin muut osapuolet. Niinpä hän ei ole voinut ottaa siihen osaa. Se turhauttaa.

– Mutta sen ymmärtää. Siitä kun ei puhuta, että kehitysvammaisia on kaikkialla.

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 kehitysvammaista, joista monia ei ole vamman lievyyden vuoksi diagnosoitu.

Halonen ei laske syrjinnäksi sitä, että kaikissa yhteisöissä hänen tarpeitaan kehitysvammaisena ei olla otettu riittävästi huomioon.

– Se on enemmänkin sellaista, että ei olla otettu huomioon, kun ei tiedetä, että tällainen ihmisryhmä on olemassa. Jos jonkin ihmisryhmän olemassaolosta ei tiedä, niin eihän sellaista voi syrjiä, hän sanoo.

Tämä on yksi olennainen syy sille, miksi Halonen on aktivisti. Hän muistaa, kuinka jo yläkoulussa hän vain sieti epäoikeudenmukaisuutta. Tuolloin hänellä ei ollut riittäviä sosiaalisia taitoja puuttua epäkohtiin, vaikka halua oli.

Tänä päivänä on toisin, ja moni on haluaa myös kuunnella. Halosella on Tiktokissa mukavat 19 000 seuraajaa. Se on enemmän kuin esimerkiksi suositulla tubettajakaksikko MolyBrosilla.

Kaikkiin epäkohtiin Halonen ei kuitenkaan jaksa aina puuttua – etenkään sellaisiin jotka kohdistuvat häneen itseensä. Netissä Haloselle ja hänen poikaystävälleen saatetaan huudella, että hei, ihana miespari, katsokaa. Halosta tällaiset kommentit eivät hetkauta, sillä hän on täysin varma eräästä asiasta.

– Me ollaan ihan tavallinen pari, joka juttelee, katsoo telkkaria ja käy kahvilla.

Jos se jotakuta haittaa, niin se on vain ja ainoastaan hänen ongelmansa.

Helsinki Pride -viikkoa vietetään 27.6.–3.7.