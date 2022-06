12-vuotiaat jäivät jumiin junaan yön yli – ”Tämän reissun he muistavat varmasti loppuelämänsä”

Ville-Veikko Rantamaula kertoo olevansa pettynyt VR:n tiedottamiseen junien myöhästymisestä.

Sunnuntaina alkanut häiriö rautatieliikenteessä Toijalan ja Tampereen välillä on nyt ohi. Matkustajien on kuitenkin yhä varauduttava myöhästymisiin.

Ratatyöt Toijalan ja Tampereen välillä ovat vaikuttaneet monien matkantekoon junaraiteilla viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Sunnuntaina alkanut häiriö rautatieliikenteessä on nyt ohi, mutta liikenne pääradalla palautuu normaaliksi viiveellä.

Tuntien myöhästymiseen ovat joutuneet sopeutumaan muun muassa helsinkiläisen Ville-Veikko Rantamaulan 12-vuotias tytär ja hänen ystävänsä.

Kaksikko nousi yöjunan kyytiin ensimmäistä kertaa keskenään sunnuntai-iltana. Junan oli tarkoitus matkata yön aikana Helsingistä Rovaniemelle.

– Tyttäreni äiti huomasi ihan sattumalta eilen illalla, että junaliikenteessä voi olla muutoksia. Yöjunista ei kuitenkaan ollut mitään puhetta, joten soitin VR:lle ja kysyin asiasta.

Rantamaulan mukaan asiakaspalvelija vakuutti, ettei yöjunia korvattaisi busseilla ratatyön takia.

– Puhuttiin, että ratatyö voi aiheuttaa korkeintaan marginaalisia myöhästymisiä.

Juna lähti liikkeelle Helsingistä sunnuntai-iltana, mutta matka tyssäsi nopeasti Toijalaan. Juna seisoi koko yön Toijalassa.

– Illalla junassa kuulutettiin, että se tulee jäämään ainakin seitsemän tuntia aikataulusta. Mielestäni on mahdoton ajatus, että asiasta ei olisi ollut tietoa siinä vaiheessa, kun juna lähti liikkeelle Helsingistä.

Rantamaulan mukaan 12-vuotiaat matkustajat ovat jaksaneet junassa olosuhteisiin nähden hyvin. Lapset saivat aamulla ravintolavaunusta veloituksetta aamupalaa. Lisäksi matkustajat ovat päässeet käymään ostoksilla Toijalan rautatieasemalla.

– Tytöt olivat käyneet ostamassa R-kioskilta matkaherkkuja, jotta jaksavat tsempata. Tämän reissun he muistavat varmasti loppuelämänsä.

Rantamaulan mukaan tiedottaminen junan myöhästymisestä on ollut puutteellista. Eniten hän olisi toivonut ennakoivaa tiedotusta jo sunnuntai-iltana.

Muun muassa keskustan puoluevaltuuston jäsenenä toimiva Rantamaula on kertonut tapahtumista myös Twitter-tilillään.

– Olisimme voineet järjestää korvaavia toimenpiteitä, jotta tytöt olisivat päässeet perille ja voineet viettää yön kotona. Tämä tuntuu lähinnä ihmisten törkeältä aliarvioimiselta.

Juna oli keskipäivään menneessä ehtinyt myöhästyä alkuperäisesti aikataulusta noin 11 tuntia.

– Täällä odottavat kaikki kesäjutut ja 30 asteen lämpö. Kyllä he mieluummin olisivat nyt täällä uimassa ja nauttisivat jäätelöstä, kuin istuisivat junan vaunussa.

Liikenne oli poikki Tampereen ja Toijalan välillä vielä koko maanantaiaamun.

Juhannuksen aikana tehdyn sillanvaihtotyön oli alun perin määrä olla valmis kello 15:een mennessä sunnuntaina, mutta työn valmistumisaikataulu venyi useampaan otteeseen.

VR:n matkustajaliikenteen vt. palvelujohtaja Petri Martolan mukaan junien henkilökunta pyrkii vastaamaan eri ikäisten matkustajien tarpeeseen. Konduktöörit kartoittavat matkustajien tarpeita esimerkiksi lipun tarkistuksen yhteydessä.

– Kokenut henkilökunta pystyy katsomaan ja arvioimaan millaista apua eri matkustajat voivat tarvita.

Martolan mukaan junamatkustajien ikäjakaumassa tapahtuu muutosta loma-aikana, jolloin nuoremmat matkustajat saattavat matkustaa esimerkiksi ilman huoltajaa.

Ratatöiden vuoksi tapahtuneet viimeaikaiset myöhästymiset ovat Martolan mukaan saattaneet herättää huolta lasten vanhemmissa.

– Junat ovat joutuneet seisomaan pidempäänkin paikoillaan ja se on saattanut aiheuttaa vanhemmille huolta. Junissa on kuitenkin kokenutta henkilökuntaa ja junan kyydissä on turvallista matkustaa.