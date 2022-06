Tässäkö on Suomen kekseliäin huussi? Katariinan isän rakentamaa käymälää ei tarvitse tyhjentää

Katariina Linnan isän rakentama puumajahuussi ilahduttaa vieraita omituisuudellaan.

Puumajahuussi on rakennettu satavuotiaaseen kuusiaitaan.

Katariina Linnan vanhempien pihamaalla komeilee huomiota herättävä ilmestys. Kyseessä on korkealle kuusiaitaan rakennettu puumajahuussi, jota ei tarvitse lainkaan tyhjentää.

Kekseliäs viritelmä on Linnan isän käsialaa. Linnan mukaan mies inhosi huussin tyhjentämistä niin paljon, että jotakin oli keksittävä.

Korkealle rakennettua huussia ei tarvitse tyhjentää lainkaan.

– Vanhemmillani on vanha maalaistalo, joka on rakennettu 1800-luvulla ja jota on jatkettu 1900-luvulla. Talon alkuperäinen huussi valmistui talon vasemman päädyn kanssa samaan aikaan 1840-luvulla ja oli kapasiteetiltaan riittämätön, kun kylässä ramppasi jatkuvasti lapsia ja lapsenlapsia. Huussia joutui tyhjentämään usein, Linna kertoo.

Isällä meni niin sanotusti kuppi nurin, ja kolmisen vuotta sitten hän keksi rakentaa satavuotiaaseen kuusiaitaan puumajatyylisen huussin.

Huussiin pääsee leveitä porrasaskelmia pitkin.

– Siitä sisuuntuu, kun on tarpeeksi leipiintynyt johonkin. Luulen, että hän keksi idean omasta päästään. Hän on rakentanut paljon, vaikkei hänellä alan koulutusta olekaan. Taloaan hän on äitini kanssa laittanut varmaan 20 vuotta, ja siinä ajassa kehittynyt sitten käsityöihmiseksi, Linna arvioi.

Virityksen idea on yksinkertainen: käymälä on niin korkealla, että jätöksillä on paljon tilaa maatua, eikä epämiellyttävää tyhjennystä tarvitse tehdä. Tyhjennysluukku löytyy huussista varmuuden vuoksi, muttei siihen ole ainakaan toistaiseksi tarvinnut koskea. Kädet pestään huussin ulkopuolella olevalla käsienpesupisteellä, joka koostuu omenapuuhun laitetusta emalimaljasta ja sinkkiämpäristä.

Katariina Linnan mukaan käymälä näyttää sisältä perinteiseltä huussilta puisine istuimineen.

Puumajahuussin tarkkaa korkeutta Linna ei osaa arvioida. Niin korkealla se kuitenkin on, ettei hän päästä omia lapsiaan sinne ilman valvontaa, sillä pudotus voi olla jopa hengenvaarallinen.

Sisältä rakennelma näyttää Linnan mukaan perinteiseltä huussilta puisine istuimineen ja luukkukansineen. Seiniä koristaa joukko Martta Wendelinin teoksia.

Puumajahuussi näyttää sisältä idylliseltä.

Kekseliästä arkkitehtuuria hyödyntävä huussi tuo mukanaan monia hyvä puolia.

Ensinnäkin korkealle rakennettuun käymälään eivät tavalliset huussin aromit yllä. Toiseksi yläilmoista käsin voi tiirailla erilaisia eläimiä.

– Siinä lähettyvillä on sepelkyyhkyn pesä. Hirviäkin menee joskus alapuolelta, Linna kuvailee.

Linnan mukaan puumajahuussi on ilahduttanut vieraita omituisuudellaan.

– Ihmiset ovat halunneet nähdä kuvia, kun olen kertonut huussista töissä, Linna kertoo.