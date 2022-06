Hellevaroitus annettu ja +32 astetta mahdollinen – meneillään 2000-luvun kuumin juhannus

Ilmatieteen laitos on antanut erittäin tukalaa hellettä koskevan varoituksen sunnuntai-illalle.

Tämän kesän korkein lämpötila, 30,5 astetta, on mitattu lauantaina iltapäivällä Kuopiossa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan lämpötila mitattiin iltapäivällä noin kello 16.30 Ritoniemen mittauspisteessä. Juhannuspäivänä lämpötila oli valtaosassa Suomea helteinen, mutta kaikkein korkeimmat lämpötilat on mitattu Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Esimerkiksi Joensuun lähellä Liperissä on mitattu myös yli 30 astetta, samoin Ilomantsissa ja Juuassa. Ennen lauantaina hellelukemia kesän lämpöennätys meni juhannusaattona rikki, kun Kauhavan lentokentällä mitattiin 28,9 astetta.

Poikkeuksellisen lämmin juhannus

Juhannusviikonloppu on ollut Suomessa poikkeuksellisen lämmin. Jylhä-Ollila arvioi jo lauantaina, että kyseessä on 2000-luvun lämpimin juhannus. Hän sanoo lisäksi, että tämä juhannus menee kaikkien aikojen lämpimimpien juhannusten joukkoon. Liki 30 asteen lämpötiloja on mitattu monin paikoin Etelä- ja Itä-Suomessa.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin eteläisissä osissa on mitattu yli 27 asteen lämpötiloja. Yhtä lämmin juhannus on Jylhä-Ollilan mukaan ollut Suomessa viimeksi vuonna 1999.

Lauantaina hellevaroitus oli voimassa suuressa osassa maata pois lukien osa Lapista. Itä-Suomessa on varoitettu erittäin tukalasta helteestä.

Kaikkien aikojen korkein juhannuslämpötila on mitattu vuonna 1935 Ähtärissä. Tuolloin kesäkuun 24:ntenä mitattiin 33,8 astetta, ja se on myös kesäkuun lämpöennätys. Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila 37,2 astetta on puolestaan mitattu Liperissä heinäkuun lopussa vuonna 2010.

Sunnuntaina helle korventaa lauantaitakin kuumempana

Helteinen sää jatkuu Suomessa myös sunnuntaina. Jylhä-Ollila arvioi, että lämpötilat nousevat Suomessa vielä lauantaitakin korkeammiksi, ja hän uskoo 30 asteen rajan menevän rikki monella Suomen mittauspisteellä. Lauantaina mitattu lämpöennätyskään ei tule hänen mukaansa pysymään pitkään.

– Hyvin todennäköisesti (lämpöennätys) menee rikki, jopa yhdellä asteella. 31 asteen yläpuolelle menee, ja 32,0 on myös mahdollisuuksien rajoissa, Jylhä-Ollila sanoo.

Sunnuntaina hellevaroitus laajenee koko maahan Lapin pohjoisosaa lukuun ottamatta. Lisäksi Ilmatieteen laitos varoittaa sunnuntai-iltana erittäin tukalasta helteestä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa.

Metsäpalovaroitus on sunnuntaina voimassa lähes koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.