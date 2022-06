Tällaiseen ”hölmöläisten hommaan” poliisi on törmännyt erityisesti tänä juhannuksena

Poliisilla on ollut kiireinen juhannus. Erityisesti ruori- ja rattijuoppoja on ollut liikkeellä.

Lämpimät juhannuskelit yhdistettynä alkoholiin ovat työllistäneet poliisia juhannuksena.

Itä-Suomessa juhannus on ollut vilkas. Rattijuopumuksia on ollut paljon, minkä poliisi on pannut merkille. Tämän lisäksi tehtäviin on lukeutunut häiriöitä sekä lieviä pahoinpitelyitä. Vakavammilta tapauksilta ollaan kuitenkin säästytty.

– Toistaiseksi ainakaan mitään isompaa ei ole ollut, Itä-Suomen poliisin päivystyksestä kerrotaan.

Rattijuopot työllistävät jatkuvasti ja ilmoituksia tulee poliisille paljon.

– Autoja on vähän ajettu katolleen tai jätetty keskelle tietä tai ojaan, niitä hinataan humalassa. Semmoista hölmöläisten hommaa humalassa, kohelletaan menemään.

Lämmin keli on poliisin mukaan vaikuttanut rattijuoppojen suureen lukumäärään.

– Ihmiset istuvat ulkona ja nauttivat alkoholia. Sitten tulee se lähtemisen tarve, olipa sitten terassi tai lähikauppa, mistä haetaan lisää juomista.

– Tai sitten pitää lähteä jäätelökioskille tai ihan vain kaverin luokse.

Ruorijuoppoja on Itä-Suomessa jäänyt poliisin haaviin perjantain ja lauantain välisenä yönä muutamia, mutta muuten vesillä on säästytty kummemmilta häiriöiltä. Yksi ihminen on hukkunut Iisalmessa Koljonvirralla.

Juhannus on ollut hyvinkin kiireinen myös Sisä-Suomen poliisille. Aiempiin vuosiin poliisi ei osannut vielä verrata, mutta tehtäviä on tänä vuonna riittänyt.

– Normaaliin kesäviikonloppuun verrattuna on ollut erityisen kiireinen, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan.

Alkoholi on ollut suuressa roolissa poliisin tehtävissä myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

– Häiriökäyttäytymisiä, väkivaltaan liittyviä tehtäviä. Vakavimmilta väkivallan­teoilta ollaan tällä erää säästytty.

Myös Sisä-Suomessa poliisin haaviin on jäänyt jonkin verran ratti- sekä ruorijuoppoja.

– Kyllä huomaa, että juhannuksena selvästi siellä vesilläkin ollaan liikenteessä. Ilmoituksia on päivänmittaan tullut jonkin verran ruorijuopumus- tai vesiliikennetapauksista.

Lisäksi ihmisiä on ollut paljon liikkeellä yleisillä paikoilla hyvien kelien ansiosta.

– Ei se (sää) ainakaan ihmisiä sisätiloihin ole sulkenut.