Pitääkö juhannus viettää mökillä vai kaupungissa?

Juhannus on jälleen kauneimmillaan. Mutta missä sitä on parasta viettää? Mökillä vai kaupungissa? Mats Uotila ja Lauri Lindén ottavat kantaa.

Lauri Lindén: Juhannuksena suomalaiset pakenevat sankoin joukoin mökeille maalle. Tämähän on parasta aikaa autioituneessa Helsingissä, jossa ainoan kerran kesässä on rauhallista. Juhannusyö hiljaisessa keskustassa on vielä kauniimpaa kuin mökkimaisema.