Venäjän ulkoministeriö suuttui, kun Suomi–Venäjä-seura tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjä lopettaa yhteistyön Suomi–Venäjä-seuran kanssa. Asiasta kertoi Venäjän ulkoministeriö verkkosivuillaan juhannusaattona.

Ulkoministeriö ilmoittaa perusteluikseen sen, että Suomi–Venäjä-seura on ”avoimesti ilmaissut Venäjän vastaisen kannan sotilaallisen erikoisoperaation aloittamisesta Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen suojelemiseksi”.

– Järjestön johto on ahkerasti toistellut julkisuudessa länsikollektiivin russofobisia ja propagandistisia kliseitä, ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.

Suomi-Venäjä-seura on Venäjän hyökkäyksen alusta saakka vaatinut Venäjän johtoa lopettamaan sotatoimet Ukrainassa.

– Venäjän hyökkäys on täysin kansainvälisen oikeuden vastainen, ja Venäjän viestintä toimistaan on valheellista sekä kansainvälisesti että oman maansa kansalaisilleen. Ystävyysseura-ajattelun ydintä on rauha ja ihmisten välinen yhteistyö yli rajojen. Venäjän hyökkäys ja sotatoimet ovat siten täysin Suomi–Venäjä-seuran arvojen vastaisia, seura ilmoitti kannanotossaan jo 28. helmikuuta.

Samalla Suomi–Venäjä-seura ilmoitti keskeyttävänsä Lahdessa lokakuussa suunniteltavaksi pidetyn suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut vastalauseena Venäjän sotatoimille.

Venäjän ulkoministeriön mielestä Suomi–Venäjä-seura keskeytti kulttuuri­foorumin valmistelut yksipuolisesti ja näkee, että sodanvastaisuuden varjolla ”politisoitunut Suomi–Venäjä-seura todellisuudessa tekee työtä häiritäkseen Venäjän sisäisiä asioita”.

– On selvää, että järjestön julistukset keskittymisestä monipuolisten suhteiden ylläpitämiseen Venäjän kanssa sekä tietojen levittämisestä maidemme välillä ovat kestämättömiä. Tämän johdosta Venäjä päätti lopettaa yhteistyön, ulkoministeriö jyrisee.

Suomi-Venäjä-seura on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Seuran mukaan sen keskeisimmät toimintaperiaatteet ovat edistää Venäjän ja suomalais-ugrilaisten kansojen tuntemusta, tarjota tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän monimuotoiseen kulttuurin, arkeen ja yhteiskuntaan sekä edistää venäjän kielen opiskelua, suvaitsevaisuutta, vuoropuhelua, monikansallisuutta ja kanssakäymistä rajan yli.

Lisäksi seura tekee Suomea ja suomalaista kulttuuria tunnetuksi Venäjällä ja on mukana Itämeri- ja Barents-ystävyyskuntayhteistyössä.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Suomi–Venäjä-seuran johtohenkilöitä kommentoimaan uutista eikä sitä, miten se vaikuttaa seuran tulevaan toimintaan.