Milloin voi ajaa autoa, jos on juonut illalla alkoholia?

THL muistuttaa, että laskuri on vain suuntaa antava.

On monelle tuttu pohdinta, miten pian kostean illanvieton jälkeen uskaltaa turvallisin mielin hypätä auton rattiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilla on laskuri, johon voi syöttää sukupuolen, ruumiinpainon ja nautittujen alkoholiannosten määrän. Laskuri kertoo, miten korkeaksi veren promillemäärä nousee ja miten kauan kestää, kunnes alkoholi on täysin palanut elimistöstä.

Vastaavanlaisia laskureita löytyy myös mm. Päihdelinkin ja Alkoholilaskuri.netin verkkosivuilta.

Ilta-Sanomat laski THL:n laskurin avulla, miten pitkä varoaika pitää vähintään olla, jos 50, 70 tai 90 kiloa painava nainen tai 60-, 80- tai 100-kiloinen mies juo 1, 6 tai 13 alkoholiannosta.

Yksi annos alkoholia on 4 cl väkevää viinaa, 12 cl viiniä tai pullo (33 cl) keskiolutta. Viinipullo (75 cl) on noin 6 annosta ja puolen litran pullo väkeviä noin 13 annosta. Esimerkit löydät jutun lopusta.

Kaikki sivustot korostavat, että saatu tulos on vain suuntaa antava, ei absoluuttinen totuus.

Rattijuopumuksen rangaistavuuden raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea.

Missään esimerkkilaskelmassa yhden alkoholiannoksen nauttiminen ei nostanut veren alkoholipitoisuutta yli rattijuopumuksen rajan. Ajaminen ei ole tällöinkään suositeltavaa.

Sivustot muistuttavat, että jo pienikin määrä alkoholia voi vaikuttaa ajamiseen suorituskykyä alentavasti, vaikka rattijuopumuksen kriteeristö ei täyttyisikään.

Ajaminen päihtyneenä moninkertaistaa onnettomuusriskin. Tämä nuoren ajokortittoman rattijuopon ajama auto vaurioitui korjauskelvottomaksi viime joulukuussa.

Usein omaa ajokuntoa on itse hyvin vaikea päätellä. Vain promillemittari kertoo luotettavasti veren alkoholipitoisuuden.

Alkon sivujen mukaan usein käytetty arvio alkoholin palamisnopeudesta on, että alkoholia palaa 1 gramma tunnissa kehon 10 painokiloa kohden. Esimerkiksi 80 kiloa painava aikuinen polttaisi silloin alkoholia 8 grammaa tunnissa ja 60 kiloa painava aikuinen 6 grammaa tunnissa. Yksi alkoholiannos on noin 12 grammaa alkoholia.

Alkoholin palaminen on jokaisella kuitenkin henkilökohtainen ominaisuus, ja siinä voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Alkoholin poistumista elimistöstä ei voi millään tavoin nopeuttaa. Siihen eivät auta esimerkiksi kuntoilu tai saunominen.

On yleinen harhaluulo, että saunominen nopeuttaisi alkoholin poistumista elimistöstä. Ei nopeuta, ei myöskään kuntoilu.

Sivustot muistuttavat, että pelkästään laskurin tulosten perusteella kenenkään ei pidä hypätä auton rattiin. Jos on omasta ajokunnostaan epävarma, kannattaa käydä puhalluskokeessa – tai odottaa muutama tunti ylimääräistä ennen ajamaan lähtöä.

Silti paras käytäntö on ehdottomasti jos ajat, et ota -periaate.

Esimerkkejä, miten nopeasti alkoholi palaa kokonaan

Yksi annos on 4 cl väkevää alkoholia, 12 cl viiniä tai pullo (33 cl) keskiolutta. 75 cl pullo viiniä on noin 6 annosta ja 50 cl pullo väkeviä on noin 13 annosta.

Nainen 50 kg

Nainen, 50 kg, 1 annos: 3 tuntia

Nainen 50 kg, viinipullo (6 annosta): 15 tuntia

Nainen 50 kg, viinapullo (13 annosta): 32 tuntia

Nainen 70 kg

Nainen, 70 kg, 1 annos: 2 tuntia

Nainen 70 kg, viinipullo (6 annosta): 11 tuntia

Nainen 70 kg, viinapullo (13 annosta): 23 tuntia

Nainen 90 kg

Nainen, 90 kg, 1 annos: 2 tuntia

Nainen 90 kg, viinipullo (6 annosta): 8 tuntia

Nainen 90 kg, viinapullo (13 annosta): 18 tuntia

Mies 60 kg

Mies, 60 kg, 1 annos: 2 tuntia

Mies 60 kg, viinipullo (6 annosta): 12 tuntia

Mies 60 kg, viinapullo (13 annosta): 26 tuntia

Mies 80 kg

Mies, 80 kg, 1 annos: 2 tuntia

Mies 80 kg, viinipullo (6 annosta): 9 tuntia

Mies 80 kg, viinapullo (13 annosta): 20 tuntia

Mies 100 kg

Mies 100 kg, 1 annos: 2 tuntia

Mies 100 kg, viinipullo (6 annosta): 8 tuntia

Mies 100 kg, viinapullo (13 annosta): 16 tuntia