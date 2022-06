Brasilialaiset hämmästelivät tyhjyyttä ammottavia katuja Porvoossa – ”Se vaikuttaa olevan aika voimakas perinne”

Vanhassa Porvoossa vallitsi juhannusaattona rauhallinen tunnelma. Kesäinen pikkukaupunki houkutteli erityisesti turisteja juhannuksen viettoon.

Kesäinen ja aurinkoinen Porvoo houkutteli useat turistit viettämään juhannusta vanhaankaupunkiin tunnelmallisten ja värikkäiden puutalojen keskelle. Matkaajia ihmetytti erityisesti se, miksi kaikkialla on niin rauhallista.

Brasiliassa asuvat Aline, Tiago ja heidän poikansa Mathias viettävät kesää Helsingissä töiden parissa. He halusivat tehdä juhannuksena lyhyen, päivän mittaisen reissun, ja Porvoo oli siihen täydellinen kohde.

– Tulimme tänne katselemaan merenrannikkoa ja kesäsesonkia. Olemme olleet täällä talvella joulutorilla ja halusimme nähdä saman paikan eri vuodenaikaan, Aline kertoo.

– Söimme juuri lounasta ja kävelimme joenvartta pitkin. Aiomme käydä vielä ostamassa jäätelöt ja kävellä kaupungin keskustassa. Palaamme takaisin Helsinkiin jo tänään, Tiago selittää.

Tiagon mielestä Porvoo on suloinen pikkukaupunki, joka tuntuu brasilialaisesta kuin maaseudulta.

– Pidän erityisesti pienistä putiikeista, vanhoista taloista ja rauhallisesta tunnelmasta, hän kertoo.

– Vanhakaupunki on upea. Helsinki on sekoitus uutta ja vanhaa arkkitehtuuria, mutta täällä on pelkkiä vanhoja taloja. Ympäristö on todella tunnelmallinen. Lisäksi ihmiset ovat ystävällisiä ja avoimia, Aline sanoo.

Perhe oli odottanut, että näin lämpimänä kesäpäivänä ihmisiä olisi huomattavasti enemmän liikkeellä.

– Olemme yllättyneitä siitä, että täällä juhannusta vietetään maaseudulla. Se vaikuttaa olevan aika voimakas perinne. Asumme eteläisessä Brasiliassa lähellä São Pauloa. Siellä ihmiset eivät ryntää maaseudulle lomillaan, vaan monet pysyvät kaupungissa, Aline kertoo.

– Täällä on yllättävän tyhjää. Olemme tottuneet asumaan suurkaupungissa, joten Suomen maaseutu voisi olla meille vähän liian hiljainen, Tiago nauraa.

Aline, Mathias ja Tiago Brasiliasta vierailivat vanhassa Porvoossa juhannusaattona.

Myös Ranskasta kotoisin olevat Lucas Auvard ja Tristan Pedrosa viettävät Porvoossa päivää ja palaavat illan tullen Helsinkiin.

Auvard saapui kotikaupungistaan Pariisista Suomeen jo tammikuussa opiskelijavaihtoon. Hän opiskelee arkkitehtuuria Helsingin yliopistossa.

– Asuin Suomessa nuorempana kaksi vuotta, koska isäni työskenteli täällä. Siksi halusin palata takaisin.

Auvardin mukaan Suomessa kulttuuri on ihan erilaista kuin Ranskassa.

– Ihmiset pitävät huolta omasta henkilökohtaisesta tilastaan ja ovat melko ujoja. Olen kuitenkin tykännyt tästä maasta todella paljon. Suomessa on rentouttavaa, Auvard sanoo.

Pedrosa saapui muutama päivä sitten Ranskasta tapaamaan ystäväänsä. Myös hän on nauttinut olostaan kesäisessä Suomessa. Porvoo on ollut hänelle iloinen ylllätys.

– Täällä on rauhallista ja hiljaista. On mukavaa, kun kadut eivät ole ihan täynnä ihmisiä. Ihmiset ovat täällä kohteliaita ja kunnioittavat toisiaan, Pedrosa sanoo.

Kaksikko on viettänyt Porvoossa aikaa kävellen ympäriinsä. Suomalaiset juhannusperinteet eivät ole heille tuttuja, eikä heillä ole kummempia suunnitelmia.

– Kuulin juhannuksesta pari päivää ennen, kun saavuin Suomeen. Se on minulle ihan vieras juttu. Ilmeisesti juhlitaan keskikesää ja kauniita kesäpäiviä, Pedrosa kertoo.

– Kun palaamme Helsinkiin, ajattelimme mennä Seurasaareen katselemaan isoa kokkoa, koska ilmeisesti se on perinne täällä. Sitten luultavasti vain kävelemme ympäriinsä ja katsomme mitä tapahtuu, Auvard sanoo.

Lucas Auvard ja Tristan Pedrosa ovat yllättyneet, kuinka rauhallista Porvoossa ja Helsingissä on juhannusviikonloppuna.

Helsingissä asuvat equadorilainen Ruth ja espanjalainen Ruben viettävät kaksi kuukautta vanhan vauvansa kanssa kaupunkijuhannusta, koska heillä ei ole kesämökkiä.

– Tulimme käymään Porvoossa, koska tänään on kaunis ja aurinkoinen päivä ja kuulimme että tämä on kaunis paikka. Olemme kävelleet ympäri vanhaa Porvoota ja ajattelimme etsiä täältä jonkin kivan paikan piknikille, Ruth kertoo

Kolmikko aikoo suunnata illemmalla Pihlajasaareen ja pitää siellä toisen piknikin.

– Palaamme Helsinkiin iltapäivällä. Meitä kiinnostaisi käydä myös Sompasaunalla ja katselemassa kokkoa jossain päin Helsinkiä.

Porvoossa Ruthin ja Rubenin mielestä parasta on ehdottomasti vanha Porvoo.

– Värikkäät ja kauniit talot sekä putiikit ovat parasta täällä, Ruben kertoo.