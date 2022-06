Keskeltä Kalajokea löytyi tyhjä soutuvene – omistajaa etsitään

Jokilaaksojen pelastuslaitos etsii Kalajoella parhaillaan jäljettömiin kadonnutta veneenomistajaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 13.35, kun keskellä Kalajokea oli soutuvene ankkuroituna, mutta veneen omistajaa ei näkynyt missään.

Päivystävä palomestari Joose Veteläinen kertoi IS:lle, että vene on ankkurissa Kalajoen alajuoksulla Ämmän ja Äijän sataman välisellä osuudella. Kalajoki on siinä kohdassa noin 100 metriä leveä, ja vene on ankkuroitu kutakuinkin keskelle jokea, eli jalkaisin ei veneestä ole pois päässyt.

– Veneessä olivat kalastusvälineet esillä, Veteläinen sanoi.

– Etsinnät jatkuvat. Etsinnöissä on mukana kaksi pelastuslaitoksen omaa venettä ja yksi vene merivartiostosta, Veteläinen sanoi.

Veteläisen mukaan pelastuslaitoksella on vahva epäilys veneen omistajasta, mutta ”ihan satavarmuutta siitä ei vielä ole”.