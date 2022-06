Liekkiviinasta muodostui asunnottoman Helsingin symboli, mutta tutkijoiden mukaan ongelman syyt olivat syvemmällä.

Pulloja lojui hyllyillä huoltoasemilla ja rautakaupoissa. Jos Alkossa ravasi turhan tiuhaan 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, sieppasi myyjä viinakortin ja valtiovallan siunaus juopottelulle päättyi. Kieltolain poistuminen huhtikuussa 1932 ei ollut vieläkään palauttanut viinakauppoja kaikkialle Suomen maaseudulle.

Samaan aikaan litra alkoholipitoisuudeltaan noin 96-prosenttista T-spriitä kustansi kolmisen markkaa. Pesuaineeksi tarkoitettua litkua nimitettiin toisinaan tenuksi tai liekkiviinaksi. Pääasiassa kodittomina elävät käyttäjät tunnettiin tenukeppeinä tai yksinkertaisesti asunnottomina alkoholisteina, rantojen ja metsien miehinä.

”Tenua riitti, se oli halpaa, jos muisti syödä ei mitään hätää. Syömättömyys tappoi, ei liekkiviina. Vain se lemu, mutta siihen jokainen käyttäjä tottui. Kaikkialla lojui tyhjiä tenupurnukoita, kaikkialla lemusi se ilkeä haju, kaikkialla liikkui resuisia miehiä, kerjäsivät sitä 1,50 kasaan seuraavaan purnukkaan. Kaupunkilaiset napisivat Alkoa vastaan. Ja syksyllä alkoi taas joukkokuolemat”, muisteli rapajuoppojen elämää omakohtaisesti dokumentoinut kirjailija J. K. Harju vuonna 1974. (Lupa sitaatin käyttöön pyydetty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta.)

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Taloussprii T tunnettiin alan miesten piirissä muun muassa tenuna, tenttuna ja liekkiviinana. Liekkiviinaksi ainetta nimitettiin etiketissä näkyvän kuvan vuoksi. Juomarit saattoivat viitata itseensä ”liekkimiehinä”.

Ennen 1960-luvun puoliväliä sprii oli perusteellisesti denaturoitu eli sen juomakelpoisuus oli pilattu väärinkäytön estämiseksi. Toimista huolimatta osa alkoholisteista käytti sitä niin sanottuna korvikealkoholina. Muita tunnettuja korvikkeita olivat sellakkaliuos pulituuri ja kolinaksi kutsuttu kölninvesi.

Kymmenien myrkytyskuolemien laukaisema julkinen kritiikki sai viranomaiset laskemaan spriin metanolipitoisuutta alle prosenttiin. Terveellistä juoma ei senkään jälkeen ollut, muttei itsessään järin vaarallistakaan. Suosio räjähti.

Kun 1950-luvulla noin joka sadas juopumuksesta pidätetty oli nauttinut korvikeaineita, oli heistä vuonna 1967 joka kymmenes sekoittanut päätään liekkiviinalla. Toimittaja-kirjailija Miska Rantanen kuvailee ajan henkeä teoksessaan Lepakkoluola - Lepakon ja Liekkihotellin tapahtumia ja ihmisiä 1940-1999 (WSOY, 2000).

”T-sprii näkyi katukuvassa. Kohtuullisen harmittomat, omissa oloissaan tissuttelevat puliukot vaihtuivat ankarasti juopotteleviin tenumiehiin. Sammuneista tuli torien, rantojen ja puistojen lähes vakionäky. Aine kaatoi porukkaa siinä määrin, että siinä väitettiin olevan ainetta, joka vaikutti erityisesti jalkoihin.”

Pelkästään vuonna 1967 tenua hörpittiin Suomessa mahdollisesti jopa 300 000 litraa. Tavallisimmin aine laimennettiin vedellä ”sotkuna” tunnetuksi sekoitukseksi. Vaikka korvikealkoholien käytöllä ja asunnottomuudella oli vahva yhteys, herätti liekkiviina toisinaan uteliaisuutta paremmissakin piireissä. Muuan toimittaja paljasti maistaneensa spriitä limonadiin sekoitettuna ja ylisti sitä ”oivaksi nappojuomaksi”.

” Liekkitenusta oli tullut alhaisojuoma, rappiomiesten kansallisjuoma.

Asunnottomuutta ja Suomen alkoholipolitiikkaa tutkineen Ilkka Taipaleen mukaan kohtuullisemmat alkoholinkäyttäjät saattoivat hörpätä tenua esimerkiksi baarien suljettua ovensa, ellei muuta alkoholia ollut saatavilla. Suurin osa ihmisistä kuitenkin vierasti juoman pistävää hajua ja käyttäjiin liitettäviä mielikuvia.

– Kokeellisesti sitä saattoi juoda, jos sekaan pani paljon Jaffaa. Bileiden jatkona se joillekin saattoi käydä, mutta ei esimerkiksi opiskelijapiireissä sitä juurikaan juotu. Se oli niiden juoma, joilla ei ollut viinakorttia, Taipale sanoo.

”Liekkitenusta oli tullut alhaisojuoma, rappiomiesten kansallisjuoma. Mutta sitä vastaan taistelivat uskonnolliset ja raittiushenkiset järjestöt. Kaupungin yleiset vessat rupesivat lemuamaan sen aiheuttamalle hajulle. “Teodorantti” teki kauppansa”, kuvaili J.K. Harju.

Ilta-Sanomien haastattelemat tutkijat ovat T-spriin hajusta jokseenkin eri mieltä. A-klinikkasäätiön entinen toimitusjohtaja ja Tampereen asunnottomia alkoholisteja 1970-luvulla tutkinut Lasse Murto luonnehtii sitä ”kuvottavaksi” ja muistuttavan ”kissan virtsaa”.

– Ei. Kyllä se kusi tuli aivan omasta takaa, sanoo Ilkka Taipale.

Miltä se sitten maistui?

– Jos oikein tiukka paikka tulisi ja haluaisi vetää kännit, niin kyllä se paremman puutteessa köyhänä menisi. Alkoholitutkijat joskus blandasivat sitä Jaffaan, mutta eihän se hyvältä maistunut.

Niin hittituotteelle kuin sen vakiokuluttajille varattiin lehdistössä kosolti näkyvyyttä. Alkoholiongelman kanssa itsekin painiskeleva Hymyn toimittaja Veikko Ennala kuvaili vasta valmistuneessa Asematunnelissa kohtaamiaan hahmoja vuonna 1968 ilmestyneessä reportaasissaan ”Tunneli”.

”Ne vain on. Siinä on nuorta ja vanhaa, yhellä ei ole toista silmää ollenkaan, toinen vaikuttaa muuten vain dorkalta. Yks on nilkku, toinen bulsa-ukko sotkupullo fikassa, kolmas tabu-jurrissa ja kaikki loput kännissä viinasta tai sitte ne on ainakin kankkusessa. Niinhän ne jotkut sanoo, että parempi rapulassakin kun ihan selvänä.”

Huoltotarkastaja Seppo Niiranen kaataa juomatta jääneen talousspriin maahan 4. toukokuuta 1972.

Vaikka 1960-luvun asunnottomuusongelma Helsingissä selitetään usein juuri t-spriin turmelevalla vaikutuksella, olivat syyt moninaiset ja juontuivat suurelta osin edelliselle vuosikymmenelle. Sotien jälkeinen maaltapako oli nostanut pääkaupungin väkiluvun lyhyessä ajassa 450 000:sta 520 000:een. Vahingoksi asuntokantaa olivat karsineet sota-ajan pommitukset.

Syksyllä 1967 presidentti Urho Kekkonen armahti noin 1 500 pikkurikollista, jotka astuivat ulkomaailmaan vailla asuntoa tai kunnollisia työllistymismahdollisuuksia.

Yhtä lailla toimetta jäivät kannattamattomilta tiloiltaan paenneet maalaiset. Heidän koulutustasonsa oli matala ja parhaassa tapauksessa heille tarjottiin rakennusalan apuritöitä. Kun vielä asuntopolitiikassa suosittiin perheitä eikä naimattomalle miehelle myönnetty vuokra-asuntoa, alkoivat he turhautumistaan ryypiskellä ja nukkua spriipulloineen rannoilla. Heistä tuli rantojen miehiä.

Lasse Murron mukaan juuri heikot lähtökohdat yhdistivät T-spriin kuluttajia. Monilla oli erilaisia sairauksia. Korvikealkoholista tuli julkisuudessa rappion symboli, joka eristi heitä muusta yhteiskunnasta entisestään. Parempien piirien osoittama halveksunta vahvisti vuorostaan ryhmän sisäistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– He olivat korvanneet keskimääräisen maailman ja elämän omalla osakulttuurillaan, jonka kokivat tuovan korvauksia kaikista menetyksistä. Heillä oli ystävyyssuhteita ja keskinäistä solidaarisuutta. Porukan jäsenet pitivät toisistaan huolta. Elettiin ikään kuin pienyhteisössä, Lasse Murto sanoo.

Osa jäsenistä saattoi nousta yhteisön sisällä lähes kulttijohtajan asemaan. Murron mukaan erityistä kunniaa nauttivat ankarimmat ryyppääjät, jotka olivat pysyneet turmiollisesta elämäntavastaan huolimatta elävien kirjoissa.

– Muulle maailmalle he olivat haisevia, likaisia, öriseviä ja varmasti omanlaisensa paarialuokka. Heitä kavahdettiin ja he olivat halveksuttuja ja vieroksuttuja. Voidaan toki ajatella, mikä heidät siihen ajoi. Syitä voi hakea ajan alkoholipolitiikasta.

1970-luvulla Suomessa yleistyneisiin huumeisiin yhteisö suhtautui jyrkän torjuvasti. Murto kertoo huumeita käyttävien nuorten kylväneen heissä suoranaista pelkoa.

Entisen rantojen miehen ja ”pultsareiden kuninkaan” Arvo Kustaa ”Arska” Parkkilan patsas ”Ihminen nousee roskalaatikosta” Helsingin Lapinlahdessa. Raitistuttuaan Parkkila teki vaikuttavan uran kohtalotovereidensa auttajana ja perusti tukijärjestö Suoja-Pirtin.

Lukuisat onnettomuudet pakottivat viranomaiset pohtimaan jälleen T-spriin sääntelyä. Julkisuudessa moraalinen paniikki leimahti syyspakkasilla 1967, kun 44 asunnotonta menehtyi taivasalla lyhyen ajan sisällä. Kenttäylikonstaapeli Kaupo Koponen muisteli joulukuussa 2017 Helsingin Sanomien haastattelussa, että Helsingissä poliisi törmäsi vainajiin lähes päivittäin.

– Joku oli paleltunut, ja joku kuoli palettuaan nuotion vieressä. Joltain saattoi olla yksi raaja palanut ja toinen paleltunut, Koponen sanoi.

– Sikäli kuin T-sprii tappoi porukkaa, oli taustalla liian väkeväksi sekoitettu ”sotku”. Ihmisillä oli taju kankaalla ja oli kovat pakkaset. Kaverit eivät vain heränneet riittävän ajoissa, selittää Taipale.

Asunnottomuus Helsingissä alkoi puhuttaa myös kansainvälisessä lehdistössä. Paleltumistapausten ehkäisemiseksi Ruoholahteen perustettiin Liekkihotellina ja Lepakkoluolana tunnettu yömaja, jonne mahtui ahtaasti tuhatkunta asiakasta. Idean isä oli raitistunut ja itsekin kodittomana elänyt alkoholisti Arvo Kustaa ”Arska” Parkkila, joka perusti Suoja-Pirtti-yhdistyksen vuonna 1961. Alan miesten parissa Parkkila tunnettiin ”pultsareiden kuninkaana”.

Kaupunkilaisten parissa laitapuolen kulkijoiden oma ”hotelli” herätti toisaalla tyrmistystä ja toisaalla uteliaisuutta. Alakerrassa yöpyi noin 700 juoppoa, yläkerrassa 300. Ilkka Taipale kuvailee tilojen hajua ”mielettömäksi”. Kovaonnisimmat nukkuivat ruumisarkkua muistuttavissa laatikoissa.

– Paikalle saapui Kiinasta englantilainen lääkäri Joshua Horn. Hän oli ollut laivalääkärinä 1930-luvun Shanghaissa. Kun hän näki Lepakkoluolan, hän totesi, ettei ollut Shanghain jälkeen nähnyt mitään näin pahaa.

” Kaikki ratikat ja bussit haisivat paskalta

Puututtiin liekkimiesten toikkarointiin ankarammillakin konsteilla. Huhtikuussa 1968 Alkon kemistit alkoivat sekoittaa T-spriihin karvasainetta eli Bitrexiä. Kyseessä oli jälleen uusi denaturointiviritelmä, jonka jälkeen aine paitsi maistui karvaalta myös aiheutti kuluttajalle äkillisen ripulikohtauksen.

Tie helvettiin on kivitetty hyvillä aikomuksilla. Ilkka Taipaleen mukaan kulutus laski jonkin verran, mutta ei suinkaan oletetulle tasolle. Helsinkiläiset huomasivat arkensa muuttuvan sietämättömäksi.

– Kaikki ratikat ja bussit haisivat paskalta. Kallion poliklinikalle saapui heitä löröt housuissa ja olivathan he nöyryytettyjä, Taipale sanoo.

Lepakkoluolan edusta vuonna 1978.

Tuulikki Eloranta lauloi Liekkihotellissa asunnottomille järjestetyssä illallistilaisuudessa marraskuussa 1968.

Liekkihotellin yöpymishalli tammikuussa 1968.

Ministeriössä T-sprii päätettiin lopulta vetää kokonaan markkinoilta. Miska Rantasen mukaan viimeiset pullot myytiin juhannusaattona vuonna 1972. Siis päivälleen 50 vuotta sitten.

Voiko selitys olla irvokas sattuma?

– En tiedä, mutta kyllä huumorintaju kukoistaa. Kyllähän siinä voi jonkun mielessä vilkahtaa, että miksi juuri juhannuksena, virnistää Ilkka Taipale.

– Tähän on vaikea vastata. Kun tämän asian historiaa tarkastelee, huomaa varmasti ettei kovin moni osallisista ole enää elossa. Monet tutkijat olivat kuitenkin hyvin iloisia, että T-sprii kiellettiin. Olihan se todella vaarallinen aine, Lasse Murto sanoo.

T-spriin kultakausi oli tullut tiensä päähän jo vuotta aiemmin. Viinakorttijärjestelmä poistui Alkoista ja rappioalkoholistit kostuttivat kurkkujaan nyt edullisilla ja vahvoilla viineillä: Vinetolla, Gambinalla ja Sorbuksella. Markkinamuutoksella oli jonkin verran kielteistä vaikutusta rautakauppojen ja huoltoasemien myyntiin.

Lasse Murron mukaan 1960- ja 1970-lukujen korvikealkoholistit voi nähdä osin erillisenä historian ilmiönä, aivan oman sarjansa juomareina. Vaikka riippuvuus alkoholista on riivannut ihmisiä historian hämäristä saakka ja ongelmalle voi povata yhtä pitkää ikää kuin ihmissuvulle, ei Murto näe tämän päivän puliukoissa vastaavaa eristyneisyyttä.

Rantojen miesten viimeiset liekit leimusivat juhannuksena 1972, eivätkä ne ole Suomea lämmöllään sen koommin korventaneet.

