”Varsinkin kesän kynnyksellä on hyvä huomioida, ettei uhka ole mihinkään kadonnut.”

SuomESSA täytyy pysyä hereillä mahdollisten hybridiuhkien varalta, toteaa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Vaikka Venäjän toimien pääpaino on nyt Ukrainassa, hän pitää todennäköisenä, että hybridivaikuttamista nähdään myös Suomessa – eikä kesäloma anna sen suhteen armoa.

– Riskitaso on noussut, ja varsinkin kesän kynnyksellä on hyvä huomioida, ettei uhka ole mihinkään kadonnut. Samanaikaisesti kun huomio on Ukrainassa, kannattaa pitää mieli avarana ja katsoa myös, mitä tapahtuu Suomen suunnassa.

Kesälomakausi ei saisi Limnéllin mukaan herpaannuttaa tai heikentää päätöksentekokyvykkyyttä tai yleistä valmiutta yhteiskunnan eri tasoilla. Hänen mukaansa on tärkeää, että pyörät sujuvat rasvatusti kesän aikana lomista ja sijaisjärjestelyistä huolimatta.

– Etenkin, kun juhannus on tässä alkamassa. Uskon, että ainakin osa jättää työvälineet sivuun, ja keskittyy keskikesän juhlimiseen. Niin pitääkin tehdä, mutta meillä ei saa yleinen valmiustaso heikentyä esimerkiksi yrityksissä, jotka vastaavat meidän kriittisestä infrastruktuurista eli käytännössä meidän yhteiskuntamme toiminnasta.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin mukaan kesän aikana ei saa herpaantua kriittisen infrastruktuurin saralla.

Keskeisimmiksi toimijoiksi hän nimeää finanssisektorin, energian tuotannon ja jakelun, median, terveydenhuollon ja teleoperaattorit.

– Kesälomailu ei saa heikentää valmiustasoa, vaikka on sijaisia. Se on tärkeä asia, joka on hyvä tiedostaa niin yrityksissä kuin koko meidän yhteiskunnassakin. Kesällä on sijaisjärjestelyä ja erilaisia väliaikaisia ratkaisuja, mutta valmiustasosta ei ole syytä tinkiä. Jos jotain tapahtuu, pitää olla oikeat henkilöt oikealla paikallaan, heidät saada kiinni ja olla oikeat toimivaltuudet. Sen pitää olla etukäteen mietitty.

Venäjän toiminnalle on Limnéllin mukaan ominaista arvaamattomuus, voimistuva uhkailu ja välttämättömien voittojen tavoittelu.

Yksi keskeinen viesti Vladimir Putinin viimeviikkoisessa Venäjän talousfoorumissa pitämässä puheessa oli Limnéllin mukaan, että Venäjä tulee olemaan aktiivinen muillakin suunnilla kuin pelkästään Ukrainassa.

Vladimir Putin puhui Pietarin talousfoorumissa, että Venäjä tulee olemaan aktiivinen muuallakin kuin Ukrainassa.

– Kyllä yksi suunta, joka meidän pitää ottaa huomioon, on Suomi – nimenomaan tämän Nato-jäsenyysprosessin aikana.

– Venäjä pyrkii monin tavoin tavoittelemaan pieniäkin voittoja, joita sitten voivat omalle kansalle kertoa.

Paniikkiin ei kannata sortua eikä pyöritellä uhkakuvia liikaa. Kremlin työkalupakki on kuitenkin laaja, Limnéll sanoo, eikä hyssyttely auta. Suomessa on varauduttu monenlaisiin skenaarioihin, mutta Limnéllin mukaan on mahdollista, että hybridivaikutetaan myös tavoilla, joita ei ole pystytty ennakoimaan.

Koska kaikkiin yllätyksiin ei ole mahdollista varautua, Limnéllin mielestä on tärkeää olla aina valmiina toimimaan.

Vaikuttaja voi hänen mukaansa toimia tarkoituksella kieroilla tavoilla.

Rehellinen ja realistinen, nopea ja selkeä viestintä ovat Limnéllin mukaan äärimmäisen tärkeitä tapoja taklata hybridivaikuttamista.

Väärien tietojen levittäminen on yksi tapa hybridivaikuttamisen keino, ja sellaiset on tärkeää oikaista rivakasti.

– Kun ajatellaan venäläistä toimintatapaa ja hybridivaikuttamista, kyllä siihen aina liittyy tämä informaatiovaikuttamisen puoli. Laitetaan vaikka erilaisia huhuja liikkeelle tai levitetään vääriä väitteitä.

Asiantuntijan mukaan energian tuotanto ja jakelu ovat yksi keskeisiä hybridivaikuttamisen kohteita.

Viestinnässä täytyy olla hereillä eri yhteiskunnan osa-alueilla.

– Kun puhutaan tämän päivän turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta, viestinnän merkitys kaikkinensa on aivan kriittistä. Se että se on rehellistä, aitoa ja nopeaa.

– Ihmisillä on myös kesälomalla aikaa selata nettiä ja erilaisia uutisia. Sinne saattaa eksyä paljonkin väärää tietoa.

Tavallisten kansalaisten on hänen mukaansa tärkeää pitää pää kylmänä, tuli mitä tuli. Hybridivaikuttamisen tarkoituksena on usein pelotella ja luoda sekaannusta, epävarmuutta ja turvattomuudentunnetta.

– Mielestäni hybridivaikuttamisessa keskeisin taistelurintama on nimenomaan ihmisten mielet ja tunteet. Pyritään vaikuttamaan niihin ja ihmisten arkipäivään. Tämä korostaa sitä, että hybridipuolustautumisessa meistä jokainen suomalainen on eturintamassa. On hyvä tuntea oma vastuunsa.

– Eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miekka, sanoi marsalkka Mannerheim aikoinaan.

Kyse on Limnéllin mukaan samaisesta ilmiöstä.

Realismi ja rehellisyys luovat Limnéllin mukaan turvallisuutta panikoinnin ja hyssyttelyn sijaan. Hänen mielestään kannattaa ymmärtää, että hybridivaikuttamista voi olla tulossa, ja Suomessa on varauduttu siihen yleisesti hyvin.

Hänen mielestään kansalaisten on hyvä pitää huoli, ettei hairahda väärään informaatioon tai levitä sitä. Kannattaa seurata luotettavia viranomaislähteitä.

Myös kotivara on hyvä pitää kunnossa.

Suomalaiset ovat yleisesti rehellisiä ja realistisia, Limnell sanoo. Ukrainan tilanteen faktat ovat kovin ikäviä, mutta ne sanotaan Suomessa suoraan panikoimatta tai hyssyttelemättä.

– Meillä ei ole Suomessa mitään hätää, mutta on hyvä tiedostaa, että me elämme epävakaassa turvallisuusympäristössä ja meillä on arvaamaton naapuri, joka käyttää varsin kovaakin kieltä. Meidänkin suuntaan voi olla erilaisia asioita luvassa. Mutta kyllä me Suomessa pärjätään, se on ihan varma.

Limnéll kertoo päättävänsä nykyisin luentonsa kalvoon, jossa on Suomen lippu ja kuva suomalaisista juhlimassa Kauppatorilla. Siinä on teksti: hyvin meidän käy.

– Se on aivan varma, että kaiken tämän Nato-prosessin ja Venäjä-asian ja kaiken muunkin suhteen, niin hyvin meidän suomalaisten käy.