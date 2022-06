Punkkeja on nyt runsaasti – Etelä-Suomessa pahin silti vasta edessä

Havaintojen mukaan punkkeja esiintyy nyt runsaasti koko etelärannikolla, mutta havaintoja on raportoitu paljon myös muualla Suomessa, etenkin Oulun seudulla.

Punkkeja eli puutiaisia on nyt luonnossa runsaasti etenkin Etelä-Suomessa ja Oulun seudulla, kertoo Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö.

Tiedot perustuvat Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin ylläpitämälle Punkkilive-sivustolle ilmoitettuihin punkkihavaintoihin.

Aikaisemmin keväällä Oulun seudulta saatiin Punkkiliven mukaan jopa enemmän punkkihavaintoja kuin Turun seudulta.

– Oulussa valtalajina on taigapunkki, jota on noin 98 prosenttia seudun puutiaisista. Ne lähtevät keväisin aikaisemmin liikkeelle kuin puutiaiset, joita etelässä tavataan. Luultavasti kylmä kevät on vaikuttanut niiden liikkeelle lähtemiseen vähemmän kuin puutiaisten. Lisäksi käytännössä kaikki ihmisiin ja lemmikkeihin tarttuvat taigapunkit ovat aikuisia yksilöitä, joita on helpompi havaita. Etelässä esiintyvistä puutiaisista taas tarttuvat useimmiten pienemmät nymfit, joiden havaitseminen on vaikeampaa, sanoo Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijatohtori Jani Sormunen tiedotteessa.

Aktiivisin punkkikausi on Etelä-Suomessa vielä edessä. Elo-syyskuu on usein etelässä pahinta punkkiaikaa.

Jos puutiaisen puremakohtaan tulee laajentuva, yli viiden senttimetrin läpimittainen punoitus tai rengas, on antibioottihoito paikallaan.

Oulussa ja muilla taigapunkkialueilla punkkien aktiivisuus taas hiipuu juhannuksen jälkeen.

– Lähes koko vuoden havainnot Oulusta kertyvät huhti-kesäkuun aikana, kun taas puutiaisten havaintoja tulee syys-lokakuulle asti runsaasti ainakin Etelä-Suomesta, Sormunen sanoo.

Viime vuonna Punkkiliveen raportoitiin yhteensä lähes 80 000 punkkihavaintoa. Kevään ja alkukesän aikana sivustolle on raportoitu yli 30 000 havaintoa.

Punkit voivat levittää borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta.