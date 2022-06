Jouni adoptoi Virosta rahtilaivalla matkanneet orpolinnut: ”Kuulevat, kun liikun ja lentävät kädelle”

”Ei siinä voinut kieltäytyä”, pohti linnunpoikaset adoptoinut luontokuvaaja Jouni Lehtola.

Hentoa piipitystä kuultiin Rauman satamassa reilu viikko sitten.

Yleensä satamissa piipittävät vain työkoneet peruuttaessaan.

Erilaisen, hennon piipityksen kuulumista voi pitää pienenä ihmeenä, sen verran meluisia paikkoja isot tavarasatamat ovat: konttien kolinaa, moottorien murinaa, terminaalitraktoreita, lukkeja, konttien kurottajia ja pinoajia.

Piipitys paikannettiin yhteen rahtikonttiin. Se kuului kontin ”jalan” sisältä. Konttien kulmissa on jalat, joiden avulla ne voidaan lukita kiinni muihin kontteihin.

Jalan aukosta näkyi linnunpesä, jossa oli kolme nälkäänsä piipittävää poikasta.

Emoja ei näkynyt.

Koska kontti oli tullut Raumalle rahtilaivan mukana, oletettiin emojen jääneen matkasta kontin lähtösatamaan, Viron Muugaan.

Ja koska emot tuskin tulisivat seuraavalla laivalla Raumalle, piti käynnistää pelastusoperaatio.

Poikasten löytäjät ottivat yhteyttä tuttuun henkilöön, luontokuvaaja Jouni Lehtolaan.

– Ei siinä voinut kieltäytyä. Lehtola sanoo.

Kun pesä otettiin varovasti pois jalan sisältä, kävi ilmi, ettei poikasia ollut kolme, vaan neljä. Yksi oli ollut muiden alla.

Alun perin poikasia oli neljä, mutta kaksi ei kestänyt merimatkan ja paaston rasituksia.

Laji oli aluksi epäselvä.

Lehtola epäili joko leppälintua tai mustaleppälintua. Kuvat nähnyt lintuharrastaja Jani Vastamäki löysi mustaleppälinnun tuntomerkit.

Leppälintu on Suomessa yleinen. Mustaleppälintu on hyvin harvinainen, mutta sille on luonteenomaista pesiminen rakennetuissa ja teollisissa ympäristöissä.

Poikaset tulivat Lehtolalle kotiin.

Alku oli murheellinen. Muiden alla virunut poikanen ei nähnyt enää seuraavaa aamua. Päivää myöhemmin menehtyi toinenkin poikanen.

Siihen vastoinkäymiset loppuivat.

Kaksi jäljelle jäänyttä sisarusta alkoi kasvaa ja tuuhettua silmissä. Niiden ruokahalu oli kyltymätön. Alvariinsa ammottivat kirkasväriset kidat.

Vaativa aikuistuva kerjuuääni kuuluu taustalla silloinkin, kun Lehtola puhui IS:n toimittajan kanssa puhelimessa.

Poikaset asuvat suihkuhuoneen pesukaapissa.

Oven saa kiinni, mikä on hyvä, koska poikaset ovat oppineet lentämään. Omin nokin, ilman kotipaikkakunnalle jääneiden emojen opastusta. Aivan kuten luonto ajaa tikanpojankin puuhun.

Aamupalaa vaatimaan sisarukset havahtuvat yleensä seitsemän aikoihin.

– Ensin se on aina vähän laiskaa, mutta puolen tunnin kuluttua alkaa kova huuto. Ne kuulevat, kun liikun ja lentävät kädelle, Lehtola kertoo.

Hän ruokkii pienokaiset kastemadoilla, jotka tarjoillaan pinseteillä. Menekki on niin kova, että Lehtola pyysi kavereita talkoisiin. Nyt matoja tulee Eurajoelta asti.

Eräs tuttu pyydystää navetastaan kärpäsiä.

Aivan aluksi, kun Lehtola pelkäsi poikasten kuivuneen merimatkan aikana, hän tarjoili sokeroitua vettä pipetillä.

Potria poikasia ja vaativia ahmatteja. Kastematoja ja kärpäsiä kuluu ja menee huikeita määriä hiukopaloina.

Kaikki on mennyt alkuvaikeuksien jälkeen niin hyvin, että pian on edessä poikasten vapauttaminen luontoon. Paikaksi on ajateltu Rauman satamaa.

Se mietityttää, oppivatko ne saalistamaan ilman emojen opastusta.

Kyse ei ole ”ankkurilapsista”. Emoja ei voi odottaa. Yksin pitää nyt tulla toimeen.

Rauman satamassa on aiemmin pesinyt mustaleppälintuja ja tänäkin vuonna laji on siellä havaittu.

– Samoille hoodeille, ei ole mitään muutakaan konstia, Lehtola sanoo.

Hän on jo ehtinyt kiintyä ”pieniin mustiin murjaaneihin”, jos tässä viattomassa yhteydessä sallitaan m-sanan käyttö.

Poikaset reagoivat Lehtolan vihellykseen. Mikäli omaehtoinen sopeutuminen luontoon ei ala onnistumaan, ateriakutsun voi esittää viheltämällä.

– Vähän kuin Pavlovin koirat, Lehtola naurahtaa.

Muugan satama Tallinnan koillispuolella Muuganlahden rannalla on Viron suurin tavarasatama.

Rauman satama on Suomen kolmanneksi suurin konttisatama.

Mustaleppälintu on alun perin karujen vuoristojen laji, joka urbanisoitui ja alkoi pesiä karuissa satamissa, teollisuusalueilla, avolouhoksissa, rakennustyömailla ja rakennuksissa. Pesä on usein kolossa tai onkalossa.

Mustaleppälinnun tummempi ikään kuin nuhruinen väri sopii karumpiin elinmaisemiin verrattuna mäntymetsien leppälinnun hehkeämpään ulkoasuun.

Kummallakin on oranssi värisevä pyrstö. Samanvärinen on tuoreen lepän katkaisukohta. Siitä tulee lajin nimi.