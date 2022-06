Saako juhannuksena sytyttää kokkoja? Nämä maakunnat ovat vaaravyöhykkeellä

Juhannussunnuntaina hellevaroitus kattaa jo koko maan Enontekiötä ja Utsjokea lukuun ottamatta.

Ilmatieteen laitoksella on oma liikennevalomallinsa kuvaamaan säätilan vaaraa. Erona liikenteestä tuttuihin liikennevaloihin on se, että keltaisen ja punaisen välissä on vielä oranssi.

Lue lisää: Nyt riittää lämpöä – mahdollisuus jopa kaikkien aikojen helteisimpään juhannukseen

Suomi on vielä tänään ja huomenna liki kokonaan vihreä, eli säätilasta ei ole yleistä vaaraa. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, muualla maassa varoituksia ei ole voimassa.

Lue lisää: Meteorologi: Juhannusta vietetään helteessä

Juhannuksen edetessä Suomi kuitenkin muuttuu täysvihreästä täyskeltaiseksi, kun helle vyöryy maahan ja helottava auringonpaiste täyttää niemet ja notkelmat.

Huomenna torstaina metsäpalovaroitusalueisiin liittyy Kymenlaakso, mutta varsinainen rykäisy tapahtuu juhannuksena, kun maakunnassa toisensa perään vihreä laikka kääntyy keltaiseksi.

Juhannusaattona jo noin puolessa Suomessa säätila voi olla mahdollisesti vaarallinen. Keski-Pohjanmaata, Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa myöten varoitetaan kuivuudesta johtuvasta metsäpaloriskistä, tukalasta helleaallosta tai voimakkaasta auringon ultraviolettisäteilystä – tai kaikista niistä yhdessä.

Tämä myös tarkoittaa sitä, että juhannuskokkojen polttaminen on metsäpalovaroitusalueilla eli kauttaaltaan eteläisen Suomen maakunnissa sekä Pohjanmaalla ja kolmessa Lapin kunnassa (Ylitorniolla, Pellossa ja Rovaniemellä) kielletty.

Lämpötila nousee eteläisessä ja keskisessä Suomessa 26–27 asteeseen.

viikonloppuna varoitusvauhti vain nousee kuin juhannuspromillet.

Juhannuslauantaina vihreää varoitusvapaata aluetta löytyy enää Lapin kunnista, eikä niistäkään edes kaikista. Jo yllä mainittujen Ylitornion, Pellon ja Rovaniemen ohella Kolari, Kittilä ja Pelkosenniemi liittyvät metsäpalovaroitusalueisiin. Varoitus tukalasta helteestä on voimassa koko Suomessa Lappia lukuun ottamatta.

Juhannuksena ovat rantakelit kohdallaan koko maassa.

Juhannussunnuntaina sitten enää vain Enontekiö ja Utsjoki ovat varoituksista vapaata aluetta. Koko muussa Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä tai metsäpalojen mahdollisuudesta – tai molemmista. 30 asteen rajapyykki voi ylittyä osassa maata.

Varoitukset pysyvät kuitenkin keltaisina eli mahdollisesti vaarallinen -tasolla. Oranssia (vaarallinen) tai punaista (hyvin vaarallinen) varoitusaluetta ei Suomen kartassa juhannuksena onneksi näy.