Hyönteistutkija käyttää itsekin kohulaite Thermacellia – nyt hän kertoo millaisessa tilanteessa

Tutkija Marko Mutasen mielestä kohutun hyttyskarkottimen käyttäminen on hyväksyttävää, koska kyseessä on laillinen tuote.

Oulun yliopiston yli-intendentti ja hyönteistukija Marko Mutanen kertoo käyttävänsä Thermacell-hyttyskarkotinta.

Suositusta hyttystorjuntalaitteesta Thermacellista nousi vuosi sitten kohu, kun turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoitti laitteen käytöstä. Höyrystävien hyttyskarkottimien vaikuttava aine on pralletriini, joka on hyönteiselle voimakas hermomyrkky.

Laitteen lähellä ei Tukesin mukaan pitäisi istua pitkiä aikoja, sillä höyry voi ärsyttää hengitystä. Laitetta ei myöskään pitäisi käyttää sisätiloissa, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi kukkivien kasvien eikä mehiläispesien lähellä.

– Käytän laitetta hyvin rajoitetusti. Viimeksi käytin sitä pari viikkoa sitten autoa korjatessa. Hyttysiä oli niin paljon, että korjaamisesta ei olisi tullut muuten yhtään mitään. Laite on uskomattoman tehokas. Muutama minuutti laitteen käyttöönoton jälkeen en havainnut ainuttakaan hyttystä, Mutanen kertoo.

Mutasen mielestä laitteen käyttö on hyväksyttävää, koska kyseessä on laillinen tuote. Hänen mukaansa jokainen vetää rajat oman mukavuuden ja hyvinvoinnin suhteen.

– Hyttysiä voisi verrata esimerkiksi luteisiin tai täihin. Jos päässä on täitä, niin silloin olemme valmiita tuhoamaan niitä oman hyvinvoinnin ja terveyden takia. Miksi hyttyset olisivat eri asia, Mutanen kysyy.

Mutasen mukaan hyönteisasiantuntijoiden joukossa on noussut esiin ajatus, jonka mukaan aina täytyisi olla hyönteisten puolella.

– Se on johtanut fundamentalistiseen näkemykseen siitä, että yhtäkään hyönteistä ei saisi missään tilanteessa vahingoittaa. Kuitenkin jokainen hyttyskarkotteitakin vastustavista tekee niin, mutta vain eri tilanteissa, Mutanen sanoo.

Mutanen ei usko, että Thermacell-karkottimella olisi hyönteisiä tappavia ominaisuuksia.

– Hyönteiset karkaavat, kun ne havaitsevat vaaran. Eivät ne jää esimerkiksi tuleen kuolemaan, vaan lentävät pois, Mutanen huomauttaa.

Mutasen mukaan tarvittaisiin tutkimusta siitä, kuinka laajasti Thermacell-laite vaikuttaa eri hyönteisiin ja mitä se tekee hyönteisille ulko-olosuhteissa. Hänen omien havaintojensa mukaan laite ei aiheuta vahinkoa hyönteisille.

Marko Mutanen ei usko, että Thermacell-karkottimella olisi muita hyönteisiä tappavia ominaisuuksia.

Hyttysasiantuntija Reima Leinonen kertoi Ilta-Sanomille perjantaina, että hän on kokeillut kohuttua Thermacell-laitetta. Laitetta käyttäessään hän huomasi, ettei pienellä alueella enää näkynyt paljon hyttysiä

Leinonen on Mutasen kanssa samaa mieltä siitä, että laitteessa olevaa pralletriinia täytyisi tutkia enemmän. Hän suhtautuu laitteeseen kuitenkin Mutasta kriittisemmin.

– Onko todellakin niin, että se vain karkottaa eikä tapa, Leinonen pohtii.

Leinonen kysyy, että jos pralletriini on niin voimakas myrkky kuin joidenkin tutkimuksen mukaan sen pitäisi olla, miten se vaikuttaa siinä vaiheessa, kun se kohtaa esimerkiksi pölyttäjähyönteiset.

– Kuolevatko hyönteiset myrkkyyn? Kun näiden kanssa vehdataan ja touhutaan, siellä ovat matot, joissa aine on. Jos sellaisia joutuu vesistöön, mitä sitten tapahtuu, Leinonen pohtii.

Leinonen muistuttaa, että kaikki luontoon syydettävät kemikaalit eivät kuulu sinne. Hän ei näe mitään järkeä esimerkiksi perinteisen hyttysmyrkyn käytölle.

– Mitä järkeä on käyttää, kun vaatetuksella pystyy hoitamaan saman asian, Leinonen ihmettelee.

Reima Leinonen suhtautuu Thermacell-hyttyskarkottimeen kriittisesti.

Mutanen puolestaan käyttää aktiivisesti perinteistä iholle levitettävää hyttysmyrkkyä. Hän kokee, että pelkillä vaatteilla suojautuminen ei auta.

Iholle levitettävissä ja suihkutettavissa hyttyskarkotteissa vaikuttavan aineen pitoisuus on Mutasen mukaan niin alhainen, että ne eivät ole käytännössä kovin toimivia. Siksi Mutanen luottaa apteekissa myytävään Hyttysässä-hyttyskarkotteeseen.

– Tuotteessa on huomattavasti korkeampi pitoisuus vaikuttavaa ainetta kuin kaupassa myytävissä karkotteissa. En käytä iholle levitettävistä tuotteista muuta kuin Hyttysässää, Mutanen sanoo.

Allergia- iho- ja astmaliiton mukaan hyönteiset löytävät ihmisen iholle hengityksestä ja kehosta huokuvan hiilidioksidin, hien, kosteuden ja lämmön perusteella. Hyönteiskarkotteiden vaikuttava aine estää hyönteisiä aistimasta näitä kehon ominaisuuksia ja siten karkottavat hyttyset pois.

Usein hyttyskarkotteiden vaikutus perustuu aineeseen nimeltä DEET eli dietyylitoluamidi. Useimmissa iholle levitettävissä hyttyskarkotteissa tämän tehoaineen pitoisuus on alle 30 prosenttia, mutta Mutasen suosimassa Hyttysässä-karkotteessa pitoisuus on 50 prosenttia.

Suomessa eletään Mutasen mukaan parhaillaan hyvin runsasta hyttyskesää.

– Sää on ollut alkukesästä melko viileä. Mitä viileämpää on, sitä enemmän hyttyskesä pitkittyy. Sääskikausi on käynnistynyt Utsjoella asti ja on vielä hyvin runsas etelässäkin. Elämme juuri nyt pahinta ja voimakkainta aikaa hyttysten runsauden kannalta, Mutanen sanoo.