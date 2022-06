Suomessa todettu neljäs apinarokkotartunta

Tartunta varmistui viime perjantaina.

WHO:n mukaan koko maailmassa on raportoitu tänä vuonna 1600 vahvistettua apinarokkotartuntaa yhteensä 39 maassa.

Suomessa on todettu neljäs apinarokkotartunta. Asian vahvisti Ilta-Sanomille HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Maija Lappalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toukokuussa. Neljäs tartunta varmistui 17. kesäkuuta.

– Nämä ovat edelleenkin yksittäisiä tapauksia. Mistään varsinaisesta epidemiariskistä ei nyt voi puhua, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lehtosen mukaan kaikista Suomen epäillyistä apinarokkotartunnoista tehdään diagnostiikka Husissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut pitävänsä tällä viikolla hätäkokouksen pohtiakseen, julistetaanko apinarokon leviäminen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi.

WHO pyrkii nimeämään apinarokkoviruksen ja sen aiheuttaman taudin uusiksi.

WHO pitää huolestuttavana apinarokon leviämistä sen epätyypillisen luonteen vuoksi. Epätyypillistä on muun muassa se, että tartuntoja on todettu sellaisissa maanosissa, joissa virusta ei tavallisesti ole.

Apinarokkovirustartunnan voi saada pitkään kestävässä lähikontaktissa pisaratartuntana sairastuneelta henkilöltä tai jos on suorassa kontaktissa sairastuneen ihomuutoksiin.

Viruksen aiheuttamaa apinarokkoa on todettu aiemmin etenkin Länsi- ja Keski-Afrikassa, ja siihen on tyypillisesti liittynyt kontakti villieläimiin.

Apinarokkoa ei ole todettu seksitaudiksi, mutta Euroopassa havaituissa tapauksissa on huomattu yhteys miesten väliseen seksiin.