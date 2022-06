20-vuotias Nea Roosa tienaa Onlyfansilla viisinumeroisia summia kuukaudessa. Yllättävän iso osa tuloista muodostuu juttelusta, joka ei liity mitenkään seksiin. Pian kovaan työtahtiin tulee muutos, koska Nea on raskaana.

20-vuotiaan Nea Roosan puhelimeen kilahtaa viesti. Viestin kirjoittaneella miehellä on ehdotus: Nean tilille napsahtaisi 5 000 euroa, jos nainen suostuu tapaamaan hänet kahvilassa.

Nea kieltäytyy kohteliaasti ja kertoo, ettei tapaa ”fanejaan” oikeassa elämässä.

Mies on yksi Nean tuhansista faneista eli tilaajista, jotka maksavat hänen Onlyfans-tilinsä sisällöstä. Maksamalla 48 dollarilla eli noin 45 eurolla kuussa pääsee selaamaan Nean valokuvia ja videoita sekä keskustelemaan hänen kanssaan.

Onlyfansilla Nea tienaa kuukausittain keskimäärin noin 18 000 euroa. Summa on lähes tuplasti enemmän kuin mitä toimitusjohtajat Suomessa tienasivat keskimäärin kuukaudessa vuonna 2020. Useampana kuukautena Nean tulot ovat olleet lähempänä 30 000 euroa. IS on nähnyt Nean tulotiedot ja pystynyt vahvistamaan tässä artikkelissa julkaistut luvut.

Enemmänkin olisi mahdollista ansaita. Nea ei kuitenkaan lähde mihin vain mukaan.

– En tee tapaamisia, enkä tutustu kehenkään Onlyfansin kautta. Joskus joku tarjosi isoa summaa siitä, että ulostaisin videolla. En tiedä onko se edes sallittua Onlyfansissa, mutta se ei lukeudu mun sisältöihin.

Nea muutti pääkaupunkiseudulle täysi-ikäistymisen myötä. Viimeisen vuoden aikana hän on asunut myös Ibizalla.

Pornografian julkaiseminen palvelussa ei ole kielletty. Ja juuri se on erottanut Onlyfansin muista suosituista somepalveluista kuten Instagramista.

Vuonna 2016 perustetussa Onlyfansissa on nyt yli 170 miljoonaa kirjautunutta käyttäjää ja yli 1,5 miljoonaa sisällöntuottajaa. Useat käyttäjistä hyödyntävät sovellusta erityisesti alastonkuvien ja -videoiden julkaisuun.

Myös Nea julkaisee sivullaan paljastavia kuvia ja videoita. Kuvamateriaalin sisältöön hän on vetänyt kuitenkin tiukat rajat.

– En tee pornoa. Se on eri asia kuin se, että julkaisen rohkeita kuvia ja videoita profiilissani.

Onlyfans pidättää itselleen kaikista sisällöntuottajien tuotoista 20 prosenttia. Nea pitää lukua reiluna.

– Jos joku haluaa tehdä pornoa, tämä on varmasti eettisempi tapa kuin joillakin muilla alustoilla. Tekijä saa oikeasti korvauksen työstään, hän pohtii.

” En tee pornoa. Se on eri asia kuin se, että julkaisen rohkeita kuvia ja videoita profiilissani.

Nea perusti Onlyfans-tilin ollessaan 19-vuotias. Ensimmäisen postauksen julkaiseminen jännitti, eikä hän tiennyt, kuinka ihmiset tulisivat reagoimaan.

Ensimmäisen julkaisun jälkeen tilaajia alkoi kertyä satoja. Nean kavereille sosiaalisen median alusta oli tuttu, mutta omalle äidilleen Nea joutui selittämään ilmiötä perusteellisemmin.

– Hän ei ollut tuomitseva, vaan piti asiaa hienona juttuna. Mutta totta kai hän muistutti olemaan myös varovainen ja harkitsemaan, mitä laitan nettiin itsestäni.

Nea tienasi ensimmäisen kuukauden aikana lähes 28 000 euroa. Onlyfansin piti olla alun perin pelkkä kokeilu, mutta Nea ymmärsi nopeasti, että alusta voisi toimia myös hänen pääasiallisena työnään. Nea perusti osakeyhtiön ja hankki itselleen kirjanpitäjän.

Onlyfansin tekeminen onnistuu helposti kotoa käsin. Joskus Nea palkkaa itselleen ammattikuvaajan ja varaa studion. Osa kuvista on taas otettu kotona esimerkiksi peilin kautta.

Nyt tilaajamäärät ovat nousseet sadoista tuhansiin. Nean mukaan harva sisällöntuottaja Onlyfansissa jakaa tarkkoja tilaajamääriä julkisuuteen.

– Jos tilaajia on liikaa, joku voi ajatella, että sisällöntuottajalla ei ole aikaa esimerkiksi jutella tilaajien kanssa. Jos tilaajia on taas liian vähän, saatetaan ajatella, että sisältö ei ole tarpeeksi hyvää.

Tilaajien kanssa viestittely ja kahden keskinen kanssakäyminen on monille Onlyfansissa menestyneille tärkeä tulolähde. Nea saattaa tienata pelkillä viesteillä yli 10 000 euroa kuukaudessa.

Osa viesteistä on personoituja. Joskus hän saattaa lähettää saman viestin useille eri käyttäjille. Nean viestin pääsee lukemaan vain, jos siitä maksaa.

Massaviesteillä Nea pyrkii herättämään tilaajien huomion. Nea jakaa sivuillaan myös alennuksia.

Viesteillä on heräteltävä tilaajien mielenkiintoa esimerkiksi olemalla leikkisä ja vihjaileva. Nea kertoo, ettei kuitenkaan juttele suoranaisesti seksistä tai kerro itsestään henkilökohtaisia asioita.

– Moni saattaa kehua ja sanoa, että pääsispä sun kanssa tekemään sitä tai tätä. Osa flirttailee ja voin flirttailla myös takaisin, kunhan se tuntuu itsestäni hyvältä. Mutta en kerro kellekään mitään henkilökohtaista, vaikka kysymyksiä parisuhteista ja seksuaalisista mieltymyksistä tulee myös.

Päivittäisten keskusteluiden kautta osa tilaajista saattaa kiintyä Neaan. Nealle kyse on kuitenkin vain työstä ja hän pyrkii tekemään asian selväksi myös tilaajilleen.

– Ihmiset saattavat olla kiinnostuneita ja yrittävät luoda syvempää suhdetta. Se ei haittaa mua, mutta suhtaudun jutteluun työnä, josta saan palkkaa. En vie sitä koskaan henkilökohtaiselle tasolle.

” Suhtaudun jutteluun työnä, josta saan palkkaa.

Suurin osa tilaajista ymmärtää Nean rajat. Monille riittää, että pääsee keskustelemaan Nean kanssa tavallisista, arkisista asioita.

– Joukkoon mahtuu varmasti myös yksinäisiä ihmisiä. On myös paljon heitä, jotka eivät ikinä laita mitään viestiä.

Nealla on kaksi eri Onlyfans-tiliä. Ilmaiselle tililleen hän päivittää arkista elämäänsä. Sivun tilaajat voivat maksaa sisällöntuottajalle tippiä, jonka seurauksena Nealta voi saada esimerkiksi kuvan tai viestin.

VIP-sivu toimii taas kuukausimaksulla. Siellä Nea juttelee tilaajiensa kanssa päivittäin ja julkaisee rohkeampia kuvia. Ilmaissivu on ikään kuin johdatus VIP-sivulle.

– Alussa kuvani eivät olleet kovinkaan panostettuja. Nykyään tekemisessäni näkyy mielestäni ammattimaisuus. Haluan, että tilaajat saavat rahalleen vastinetta ja että tilaajien mielenkiinto säilyy.

Nean mukaan hänen tilaajansa koostuivat aluksi lähinnä miehistä. Tänä päivänä lähes puolet heistä on naisia.

– Moni luulee, että Onlyfans ei kiinnosta ketään muita kuin vanhoja yksinäisiä miehiä. Suurin osa mun tilaajista on 18–30-vuotiaita, tosi paljon on parikymppisiä naisia ja miehiä.

Nea kuvaa sisältöjään itse, mutta hyödyntää säännöllisesti myös ammattikuvaajia. Joskus kuvaukset studioilla kestävät koko päivän.

Eniten rahaa työssä menee vaatteisiin. Lisäksi Nea saattaa joskus käydä kampaajalla ennen kuvauksia. Meikkejä hän ostaa taas harvemmin.

– Joskus teemme valokuvaajien kanssa myös yhteistyötä. He saavat kauttani näkyvyyttä.

Vapaa-ajan ja työajan raja on Nean elämässä häilyvä. Hän vastailee tilaajien viesteihin pitkin päivää.

– Periaatteessa olen koko ajan tavoitettavissa. Totta kai pidän myös vapaapäiviä, että en kuvaa, mutta yritän silti julkaista sisältöä joka päivä.

Juuri tämä puoli saattaa unohtua niiltä, jotka ajattelevat Onlyfansin tuovan ”helppoa rahaa”. Onnistuakseen tienaamaan palvelulla siihen täytyy todella sitoutua ja käyttää aikaa. Työpäivä ei tavallaan koskaan pääty, ja pitkät lomat voivat johtaa tilaajamäärän laskuun.

Viimeksi alkuvuodesta Nea piti työstään pidempää taukoa. Onlyfansin päivittäminen jäi vähemmälle kuukauden ajaksi. Tilaajat olivat kuitenkin ymmärtäväisiä, eivätkä tulot juuri laskeneet.

Lomailu Onlyfansin tekijänä voi olla haasteellista, koska tilaajat vaativat jatkuvaa aktiivisuutta. Kesän lopussa Nea on kuitenkin päättänyt hidastaa tahtia, sillä hänestä tulee äiti.

– Synnytyksen jälkeen haluan keskittyä vauvaan, päällimmäisenä mielessä ei ole työasiat. Mutta neuvolassa olen puhunut, että en välttämättä haluaisi jäädä kokonaan äitiyslomalle, koska pystyn tekemään töitä kotoa käsin ja omien aikataulujeni mukaan.

Raskaus on tuonut haasteita sisällöntuotantoon Onlyfansissa, sillä Nea ei halua tuoda raskauttaan esille rohkeissa kuvissa.

Nean työ on herättänyt kiinnostusta myös neuvolassa. Nea kertoo suhtautumisen olleen myönteistä.

– He ovat lähinnä kyselleet minulta tarkemmin työstä, koska eivät ole aiemmin tienneet siitä paljoa.

Raskausaika on asettanut haasteita sisällöntuotannolle, sillä Nea ei halua esitellä raskauttaan Onlyfansissa. Raskauskuvista on kyllä tarjottu isoja summia.

– Se mitä tuon esiin Onlyfansissa on vain pintaraapaisu musta. Pidän kaikki yksityiselämääni ja esimerkiksi parisuhteisiin liittyvät asiat itselläni. Haluan säilyttää yksityisyyteni, se on minulle tärkeää myös tulevan lapseni kannalta, Nea perustelee linjaustaan.

Nean mukaan yhä useampi on kiinnostunut Onlyfansista myös sisällöntuottajan näkökulmasta. Moni lähestyy Neaa sosiaalisessa mediassa tai Onlyfansissa kysyäkseen vinkkejä siihen, miten palvelulla onnistuu tienaamaan.

– Moni kertoo, että olen inspiroinut heitä ja antanut rohkeutta. Mielestäni muiden mielipiteistä on turha välittää. Me eletään vaan kerran, joten kannustan muita kokeilemaan, jos Onlyfans kiinnostaa.

Nea ei kuitenkaan halua antaa työstä liian ruusuista kuvaa. Vaikka suurin osa Nean tilaajista on mukavia ja kohteliaita, sekaan mahtuu myös ihmisiä, jotka yrittävät painostaa tekijöitä rahalla.

– Siellä on ihmisiä, jotka yrittävät saada sut tekemään ihan hulluja juttuja. Omista rajoista kannattaa pitää kiinni, vaikka tarjoukset ovat usein houkuttelevia. Sitten ei tarvitse jälkeen päin katua.

Neaa työssä kiehtoo erityisesti sen luova puoli. Ideat hän kirjoittaa ylös puhelimeensa. Monesti hän luonnostelee puhelimen muistioon valmiiksi erilaisia massaviestejä, joita hän lähettää Onlyfansissa.

Useat tilaajat ovat pyytäneet Neaa toteuttamaan omia seksuaalisia fantasioita videolle. Nea kieltäytyy ehdotuksista joka kerta.

– On pyydetty videoita, joissa suu ja kädet ovat sidottuna tai jossa olisi jotakin kutitusjuttuja. En tuomitse kenenkään fetissejä, mutta en lähde niitä myöskään toteuttamaan.

” Siellä on ihmisiä, jotka yrittävät saada sut tekemään ihan hulluja juttuja.

Moni Onlyfansin sisällöntuottaja joutuu kritiikin kohteeksi erityisesti sovelluksen ulkopuolella. Nea kertoo saaneensa ilkeitä kommentteja muun muassa Tiktokissa ja Instagramissa.

– Ihmiset ovat todella julmia ja joskus jutut ovat ihan sairaita. Kerran joku vaati minulta viesteillä kuvia ja sanoi raiskaavansa perheeni, jos en siihen suostuisi. Ihmiset luulevat, että tällainen käytös on oikeutettua, koska postaan paljastavia kuvia.

Nean suunnitelmissa on jatkaa Onlyfansin tekemistä niin kauan kuin oma mielenkiinto sisällöntuottamiseen säilyy. Hän pitää Onlyfansia kuitenkin vain trendinä, eikä osaa ennustaa, miten pitkään tulotaso voi pysyä nykyisen kaltaisena.

Kun ensimmäiset tulot Onlyfansista kilahtivat Nean tilille, hän päätti ottaa elämästä kaiken irti. Nea on ostanut rahoilla muun muassa 500 euroa maksavan kylpytakin, jota hän on hyödyntänyt myös kuvissaan Onlyfansissa.

Siksi Nea haluaa keskittyä myös muihin asioihin. Viime syksynä perustettu osakeyhtiö on laajentumassa. Tulevaisuuden haaveissa on työllistää yrityksen avulla itsensä lisäksi myös muita.

Lisäksi Nea haluaa muuttaa takaisin ulkomaille. Kun Onlyfans-ura lähti nousuun, Nea vietti pitkiä aikoja Ibizalla. Raskauden myötä paluu Suomeen tuntui luonnolliselta. Kun arki ja rutiinit vauvan kanssa ovat tasaantuneet, Nea toivoo palaavansa takaisin Espanjaan.

– Elin Ibizalla sellaista Onlyfansin alkuhuumaa ja tuhlasin rahaa kaikkeen hölmöön. En kuitenkaan kadu sitä, koska nautin elämästäni täysillä. Nyt elämäntyylini on kuitenkin tasaantunut, ja haluan turvata taloudellisen tilanteeni.