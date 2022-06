Helteinen juhannus on hyvinkin varma – video näyttää, kuinka lämpö vyöryy Suomeen juhannukseksi

Sateet väistyvät juhannusaattoon mennessä.

Ilmatieteen laitos lupailee juhannukseksi kesän ensimmäistä hellejaksoa.

– Juhannusaatoksi vahvistuu etelästä korkeapaineen selänne. Samalla etelälounaasta virtaa hyvin lämmintä ilmamassaa. Sen seurauksena juhannusaatto on laajalti helteinen maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.

Ilmatieteen laitoksen viiden päivän sääanimaatio näyttää, kuinka lämpö saavuttaa Suomen juhannukseksi.

– Animaation alusta näkyy, kuinka pohjoiseen saapuu ensin lännestä sateita ja luoteesta myös kylmää ilmaa tiistai-illan ja yön aikana. Huomenna keskiviikkona on sateista Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Kilpisjärven suunnalla voi sataa jopa räntää, Nyman sanoo.

Ylimmät lämpötilat voivat jäädä Pohjois-Lapissa keskiviikkona alle kymmenen asteen, Etelä-Lapissa on lämpimämpää.

– Myös Pohjanmaan suunnalla Kainuuseen päin lämpötilat ovat hieman alhaisempia, koska siinä on kylmä rintama, jossa on hajanaisia sateita ja pilvisyys runsasta. Kahdenkymmenen asteen lämpötilat painottuvat keskiviikkona lähinnä vain etelä- ja kaakkoisosaan maata.

Vielä torstaiksi on Atlantilta Norjanmereltä saapumassa epävakaisempaa ilmaa.

– Sadekuuroja on silloin varsinkin pohjoisosassa maata, mutta paikoin myös maan keskiosissa. Pilvisyys on vähän runsaampaa ja siksi torstainakaan päivälämpötilat eivät sen enempää nouse. Ehkä ihan etelässä torstai on aavistuksen lämpimämpi päivä kuin keskiviikko. Lämpötilat ovat etelässä noin 20–23 asteen välillä, Nyman arvioi.

Keskiosissa maata lämpötila on keskiviikkona ja torstaina enimmäkseen 18–20 asteen välillä ja sadekuuron osuessa +15 asteen tuntumassa. Pohjoisessa lämpötila 15 asteen molemmin puolin, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Hietaniemen uimaranta Helsingissä.

Sateet väistyvät torstai-illan aikana

Juhannusaattona on koko maassa aurinkoista. Lämpötila on eteläisessä ja keskisessä Suomessa Etelä-Lappia myöten yli +25 astetta. Lämpötilat voivat kohota viikonlopun aikana paikoitellen jopa +30 asteeseen.

– Kaikista lämpimintä juhannusaattona on Pohjanmaan suunnalla Vaasasta Seinäjoelle, jossa on noin 28–29 astetta eikä 30 astettakaan voi sulkea pois. Todennäköisemmin jäädään kuitenkin vielä alle +30 asteen.

Nyman selittää, että koska tuuli tulee etelälounaasta, etelärannikko ja Lounais-Suomi ei ole niin lämmin kuin sisämaa.

– Eli voi olla, ettei hellerajaa rikota näillä rannikkopaikoilla Varsinais-Suomessa.

Helteinen sää jatkuu lauantaina. Kuumin päivä on kuitenkin sunnuntai.

– Silloin viimeistään pitäisi +30 asteen raja mennä rikki. Itse veikkaan, että se rikotaan jossain päin maata jo aiemmin.

Koiria uimassa kesähelteellä Kuhmoisissa.

Vielä muutama päivä sitten juhannuksesta ennustettiin sateista. Mistä näin nopea ennusteiden muutos?

– Keskiviikon ja torstain sateet liittyvät matalapaineeseen, joka on Atlantilla Norjanmerellä. Muutama päivä sitten oli vielä hyvin todennäköistä, että tuo matalapaine olisi tullut Skandinavian päälle ja juhannus olisi ollut epävakainen ja sateinen.

– Mutta nyt kaikki mallit ovat aika yksimielisiä siitä, että matalapaine jää kauas Norjanmerelle ja Suomeen vahvistuu korkeapaine etelästä. Tämä selittää sitä, että tuleekin hyvin lämmin juhannus, Nyman jatkaa.

Meteorologi pitää helteistä juhannussäätä hyvinkin varmana.

– Sääennustemallit ovat tosi pahasti epäonnistuneet, jos juhannuksen sää tästä vielä kääntyy takaisin sinne viileämpään suuntaan.