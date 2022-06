Seida Sohrabin kolumni: Kaltaiseni sinkut epäonnistuvat kerta toisensa jälkeen

Deittailu näyttäytyy isona 24/7 ostoskeskuksena, jossa on tuhansia tuotteita, joista valita mieleisensä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

On erilaisia appeja, sovelluksia ja palstoja, joissa voi tavata ihmisiä. Yksi pyyhkäisy ja matchi voi syntyä. Sormet liikkuvat, osumia tulee, viestejä vaihdellaan ja joitakin tavataan. Meno on intensiivistä, vauhdikasta ja koukuttavaa. Niin paljon kuumia tyyppejä – algoritmi pelaa.

Yksi haluaa olla häntäheikki, toinen haluaa ryhmäseksiä, kolmas avoimen suhteen ja neljäs toivoo osumia pönkittääkseen itsetuntoaan. Toiset eivät tiedä mitä haluavat ja heitä tuntuu olevan surullisen paljon. Sitten on kaltaisiani sinkkuja, jotka tavoittelevat yksiavioista perinteistä suhdetta. Ja me epäonnistumme tavoitteessamme kerta toisensa jälkeen. Hyvin monella on vaikeuksia pariutua.

Näillä markkinoilla katsotaan laajasti etäälle, jolloin nähdään huonosti sen sijaan, että katsottaisiin ajan kanssa lähelle ja syvästi, jolloin nähtäisiin tarkkaan. Mitä kauemmas katsotaan sumuun, sen heikommin kompassi näyttää.

Maailma muuttuu liian nopeasti ja emme tunnista ympäristöä, arvoja ja kulttuuria omaksemme. Käytöstavat ovat hukassa ja olemme menettämässä uskomme. Deittisovellusten maailma näyttäytyy monista meistä pinnalliselta ja epämiellyttävältä. Moni kokee, että elämme narsismin kulta-aikaa. Jokin on rikki.

Deittailu näyttäytyy isona 24/7 auki olevana ostoskeskuksena, jossa on tuhansia tuotteita, joista valita mieleisensä. Tuotteita voi ottaa useita jos mieli tekee. Markkinat kannustavat pinnallisuuteen, koska se hyötyy taloudellisesti ihmisten epävarmuudesta. Epävarmuus ja runsas tarjonta sitouttaa ihmisen pitkäaikaiseksi käyttäjäksi. Koskaan ei tule valmista, koska aina voi tarjoutua jotain parempaa ja seikkailullisempaa. Jos toisesta löytyy alussa ”vika”, hänet hylätään.

Ystäväni sanoi viisaasti, että miehen ei tarvitse ostaa lehmää, jos hän saa maitoa ilmaiseksi. Sama koskee myös naisia. Pitkälle kehittynyt digitalisaatio ja 1960-luvulta lähtien vapautunut seksi, joka on vain kiihtynyt, on ajanut asiat nopeaan muutokseen, josta koituu paljon hallaa tuleville sukupolville. Se on rikkonut perinteisiä kaavoja, joihin ihmiset pystyivät luottamaan ja nojaamaan ja jotka todistettiin toimiviksi.

Meitä eivät kiinnosta kaupallistettu ja turmeltu romantiikka sekä pornon kyllästämät fantasiat. Tavoittelemme aitoa rakkautta. Haemme elämänpituista kumppania, emme aikamme luomaa omahyväistä pullistelijaa.

Kaikki luottamukselliset suhteet perustuvat siihen, että kaksi ihmistä kohtaa ja heidän välilleen syntyy side. Tuota sidettä voisi kutsua platoniseksi yhteydeksi, jota ei voi sanoin kuvailla, mutta joka on maaginen, vilpitön ja kaunis.

Jos emme tietäisi arvoamme, olisivat loputkin meistä asettuneet aloilleen. Totean teille, jotka olette jo löytäneet hyvän ja lämpimän puolison: pitäkää hänestä kiinni. Rakkaus on puhtaimmillaan hyvän toivomista ja tekemistä toisen hyväksi ilman siitä koituvaa hyötyä itselle. Uskoni nojaa siihen, että aito rakkaus on mahdollista, myös tänäkin vuonna.

Siksi haluankin toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja platonisen rakkauden täytteistä kesää!

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).