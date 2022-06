Suomessa hukkui viime vuonna tapaturmaisesti 165 henkilöä. Viimeisen 50 vuoden aikana hukkuneista 88 prosenttia on ollut miehiä. Tapauksista erottuu erityisesti yksi yhteinen nimittäjä: alkoholi. Myös sairaudet – etenkin sellaiset, joista potilas itse ei tiennyt – piilevät yhä useamman hukkumiskuoleman taustalla.

Mies oli joessa uimassa, ja ystävä oli tulossa perässä. Laiturin luota kuului molskahdus, jonka jälkeen ystävää ei enää näkynyt missään. Kukaan ei nähnyt veteen päätymistä. Hän oli lähes 70-vuotias mies ja vahvasti päihtynyt.

Tämä Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) vuonna 2021 tapahtuneiden tapaturmaisten hukkumisten teematutkinnan hukkumistarina kuvastaa monin tavoin sitä tavallisinta Suomessa tapahtunutta hukkumista: noin kolmannes hukkuneista oli vahvasti päihtynyt ja noin kolmannes hukkumisista tapahtui uidessa, pulikoidessa tai vilvoitellessa. Yli kahdeksan kymmenestä oli miehiä.

Viime vuoden aikana Suomessa hukkui tapaturmaisesti yhteensä 165 henkilöä. Heistä alkoholia tai muita päihteitä oli käyttänyt yhteensä 44 prosenttia. Vahvasti päihtyneitä oli 53 kappaletta, keskivahvasti päihtyneitä (0,5–1,2 promillea) yhdeksän ja lievästi päihtyneitä (alle 0,5 promillea) viisi.

Huumeista tai lääkeaineista päihtyneitä oli kahdeksan. Heistä viidellä oli veressään vain huumeita tai päihtymistarkoitukseen käytettyjä lääkkeitä. Kolmella oli veressään lisäksi alkoholia.

Yli puolet 18–75-vuotiaana tapaturmaisesti hukkuneista oli vähintään keskivahvasti päihtyneitä tai lääkkeiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Prosentuaalisesti yleisintä päihtyneenä hukkuminen oli 30–39-vuotiailla: heistä lähes neljä viidestä hukkui päihteiden vaikutuksen alaisena.

Paljuun hukkui viime vuonna neljä ihmistä, ja he kaikki olivat päihteiden vaikutuksen alaisena. Jokaiseen tapaukseen liittyi alkoholi, kahteen myös huumeet ja lääkkeet.

Keski-ikäinen nainen oli ystävänsä kanssa saunomassa ja paljuilemassa. Nainen jäi hetkeksi yksin paljuun. Kun ystävä palasi paikalle, nainen oli vedessä kasvot alaspäin. Nainen oli erittäin päihtynyt.

Kaikista viime vuoden tapaturmaisesti hukkuneista 56 prosenttia oli selvin päin. Kolmen hukkuneen henkilön päihdetietoja ei ollut saatavilla.

Miesten osuus korostuu erilaisissa tapaturmissa, eivätkä hukkumiset tee poikkeusta. 165 hukkuneesta miehiä oli 136 kappaletta eli 82 prosenttia. Miesten suhteellinen hukkumismäärä on kuitenkin pienentynyt viimeisen 50 vuoden aikana: Otkesin tutkinnanjohtaja Kai Valosen mukaan viimeisen 50 vuoden aikana hukkuneista 88 prosenttia on ollut miehiä.

Otkes on jaotellut hukkumiskuolemat seitsemään eri kategoriaan. Kategoriat ja hukkuneiden määrät näkyvät alla olevasta grafiikasta.

Tutkimusraportin mukaan kaikki 32 vesikulkuneuvolla liikkumisen ja jokainen 25:stä jäihin putoamisen yhteydessä hukkuneista henkilöstä oli miehiä.

– Pilkkiharrastus ja veneillä touhuaminen ovat yleensä miesten juttuja, jotka tähän vaikuttavat, mutta ei niiden pitäisi näin paljon vaikuttaa, Kai Valonen sanoo.

Lisäksi miehillä on tutkimusten mukaan tapana yliarvioida omaa uimataitoaan.

– Vaikka tosiasiassa he eivät välttämättä ole terveytensä ja mahdollisen päihteiden käytön vuoksi niin hyvässä kunnossa, Valonen sanoo.

Vesikulkuneuvolle liikkumisen seurauksena hukkuneista 53 prosenttia oli päihtyneitä. Tapauksia oli yhteensä 32. Kolmentoista kohdalla veren alkoholipitoisuus ylitti vesiliikenteen ruorijuopumusrajan eli yhden promillen. Heistä kuusi oli liikkeellä moottoroidulla veneellä.

Mies virvelöi järvellä suippomallisesta soutuveneestä, jossa oli sähköperämoottori. Mies putosi veteen ja alkoi huutaa apua. Sivullinen souti paikalle, muttei ehtinyt ajoissa. Mies oli reilusti päihtynyt. Pelastusliivejä ei ollut.

Vesiliikenteessä hukkuneista 26 eli valtaosa oli jättänyt pukematta pelastusliivit. Tutkimusraportin mukaan vesikulkuneuvolla liikkuneista sellaisia tapauksia, joissa pelastusliivi ei todennäköisesti olisi auttanut, oli vain kaksi.

Valosen mukaan veneilyyn liittyviin hukkumisiin liittyy tietty ajatusmalli omista pinttyneistä toimintatavoista, jotka ovat syntyneet vuosikymmenien aikana. Kyse ei hänen mukaansa ole yleensä siitä, että on hukkumispäivänä tehnyt huonon valinnan ja lähtenyt vesille ilman pelastusliiviä tai päihtyneenä.

– Vaan se on elämäntapa, joka on syntynyt jo nuoremmalla iällä.

Kun oma toimintakyky vuosien varrella heikkenee ja vene kuluu, sama toimintamalli voi silti elää.

– Tässä on tunnistettavissa suomalaisen miehen jääräpäisyyttä.

Sen seurauksia voi tuoreesta raportista lukea.

Jäihin hukkuneista 25 henkilöstä, jotka olivat kaikki miehiä, päihteiden vaikutuksen alaisena oli 21 prosenttia.

Miltei kaksi kolmesta jäihin putoamisen yhteydessä hukkuneista oli liikkeellä ilman minkäänlaisia pelastautumisvälineitä. Kuudella hukkuneella oli jäällä liikkuvan minimivarustukseen kuuluvat jäänaskalit. Kahdella oli kelluntatakki, yhdellä naskalien lisäksi kelluntaliivi. Yhdellä oli puukko, jota hän yritti käyttää pelastumiseen.

Kymmenessä tapauksessa pelastautumisväline olisi mahdollisesti pelastanut hengen.

Mies lähti tapansa mukaan hiihtämään joen jäälle, mutta ei tällä kertaa palannut. Ruumis löydettiin 2–3 viikon kuluttua. Hän oli ilmeisesti hiihtänyt sulaan tai jään heikkoon kohtaan. Läheiset olivat varoitelleet heikoista jäistä.

Suhteellisesti eniten naisia hukkui kategoriassa uiminen, pulikointi ja vilvoittelu. 55 hukkuneesta 18 eli kolmannes oli naisia.

Onnettomuustutkintakeskus teki hieman vastaavan, laajan hukkumistutkimuksen 10 vuotta sitten. Valosen mukaan uudessa tutkimuksessa korostui terveyskysymysten merkittävyys.

Erilaisia lieviä tai vaikeita sydänoireita kuten sepelvaltimotautia oli jopa 93 hukkuneella. Lievät ja vaikeat sydänoireet olivat yleisimpiä havaittuja terveysongelmia. Tutkimuksen mukaan oli tyypillistä, ettei sydänsairaus ollut aiemmin tiedossa. 62 hukkuneen kohdalla sydänsairaus tuli ilmi vasta hukkumisen jälkeisissä tutkimuksissa.

– Aika monessa hukkumistapauksessa tarina oli vähän sen kaltainen, että sen on täytynyt olla sairauskohtaus. Sitä on meillä yritetty sitten selvittää, Valonen kertoo.

Valonen muistuttaa, että piilossa olevan sydänsairauden oireet voivat tulla esiin juuri vedessä, kun yrittää esimerkiksi ponnistella takaisin pinnalle tai kun tulee vaikkapa saunasta kylmään veteen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Yli puolella hukkuneista heidän toimintakykynsä arvioitiin normaaliksi. Heistä kuitenkin lähes puolet olivat keskivahvasti tai vahvasti päihtyneitä.

Vuonna 2021 tapaturmaisia hukkumisia tapahtui eniten kesäkuukausina. Surullisin viikko koettiin 12. heinäkuuta alkaneella viikolla, jolloin hukkui yhteensä 19 henkilöä.

Iso osa hukkumisista tapahtui perjantain ja lauantain aikana. Hukkumisia tapahtui eniten lauantaisin, 44 kappaletta. Yleisin aika hukkumiselle oli illalla välillä 18–21.

Valtaosa hukkumisista tapahtui luonnonvesissä. Järviin, lampiin ja jokiin hukkui 132 ihmistä, mereen 21. Muualle kuin varsinaiseen vesistöön, kuten paljuun, ojaan, kaivoon ja suihkuun hukkui 12 ihmistä.

Uimassa olleiden hukkumistapauksista reilusti yli puolet tapahtui suhteellisen lähellä rantaa. Uimaan menneistä hukkuneista yli 56 prosenttia hukkui enintään 10 metrin päässä rannasta.

Maakunnista hukkumisia tapahtui eniten Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 20 kappaletta. Ahvenanmaa oli ainoa maakunta, jossa ei hukkunut ketään.

Tapaturmaisesti hukkuneita alaikäisiä oli viime vuonna yhteensä neljä. Vuonna 2021 Hukkuneiden mediaani-ikä oli 67 vuotta.

Keskeisenä tekijänä useissa hukkumistapauksissa oli se, että henkilö oli tilanteessa yksin. Jopa 68 prosentissa tapauksista henkilö oli esimerkiksi mökillä tai veneellä yksin tai mennyt veteen siten, että muut eivät nähneet.

Kuten jutun lopussa olevasta graafista näkee, tapaturmaisten kuolemien määrä sekä tieliikenteessä että hukkumalla on vähentynyt 2000-luvun alkuvuosilta. Onnettomuustutkintakeskuksen Kai Valonen on silti ehdottomasti sitä mieltä, että parannettavaa on – ja se liittyy etenkin alkoholinkäyttöön tai pikemminkin käyttämättä jättämiseen.

– Jos ihmiset sen verran viitsisivät, että eivät menisi päissään veteen pulikoimaan, rannalle notkumaan tai veneeseen. Jos sen malttaisi, niin näitä [hukkumisia] jäisi kauheasti pois, hän sanoo.

– Muuallakin voi juoda, jos on pakko.

Tutkinnan perusteella Otkes jakaa kansalaisille kahdeksan ohjetta, joiden noudattaminen vähentää hukkumisen todennäköisyyttä:

Elä terveellisesti. Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen sekä ota ne toiminnassa huomioon. Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö. Hanki tukeva CE-merkitty vene. Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi. Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä. Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle. Tiedä jään paksuus.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta-aineisto kerättiin monista eri lähteistä. OTKES ei kerännyt aineistoon sellaisia tapauksia, joissa oli perusteltu päätelmä itsemurhasta, henkirikoksesta tai tautikuolemasta. Aineistosta jätettiin pois kymmeniä tapauksia, sillä ne osoittautuivat muiksi kuin tapaturmaisiksi hukkumisiksi. Suurin osa niistä oli todennäköisiä itsemurhia.