Jenny, 31, ei saanut viedä siskoaan risteilylle – näin Viking Line perustelee linjaustaan

Kolmekymppisen Jennyn ja hänen teini-ikäisen siskonsa laivamatka tyssäsi jo terminaalissa, kun Viking Line ei hyväksynyt isosiskoa asianmukaiseksi valvojaksi.

Kulttimaineeseen noussut kotimainen tv-fiktio M/S Romantic seuraa yhden vuorokauden verran tragikoomisia sattumuksia ruotsinlaivalla.

Yksi sarjan useista sivujuonista on Santeri Kinnusen esittämän Veli-hahmon ja tämän 6-vuotiaan siskonpojan värikäs risteilyseikkailu. Veli yrittää viihdyttää sukulaispoikaansa parhaansa mukaan, mutta lopulta eno päätyy laivan pubiin juopottelemaan ja poika jää yksin harhailemaan pitkin laivan loputtomia käytäviä.

Vaikka tällainen taipumus kupitteluun ei suoranaisen soveliasta huoltajan käytöstä olekaan, on fiktiivinen Veli silti oikean elämän laivayhtiöiden silmissä kelvollinen toimimaan alaikäisen matkustajan huoltajana – ainakin paperilla.

Esimerkiksi Viking Linen matkaehdoissa lukee, että alaikäisellä matkustajalla ”on oikeus matkustaa vanhempansa, huoltajansa (myös äitipuoli/isäpuoli), isovanhempansa sekä vanhempiensa sisarusten (eli tädin, enon tai sedän) kanssa”.

Täysi-ikäiset sisarukset eivät kuitenkaan lukeudu tähän kategoriaan. Tämän sai kokea Ilta-Sanomien haastattelema Jenny viime viikonloppuna.

Jenny oli siskonsa kanssa nousemassa lauantaina 18. kesäkuuta alkuillasta Helsingistä lähteneen Viking Linen Amorella-aluksen kyytiin. Tarkoituksena oli viettää sunnuntainen kesäpäivä Tukholmassa ja palata takaisin Helsinkiin maanantaiaamuna.

Toisin kävi. 31-vuotias Jenny ei kelvannut laivayhtiön silmissä 15-vuotiaan siskonsa huoltajaksi, ja pari jäi satamaan.

– Menimme lähtöselvitykseen ihan normaalisti. Asiakaspalvelija kysyi, mikä on minun ja melkein 16-vuotiaan siskoni sukulaisuussuhde, hän kertoo.

Jenni ihmetteli kysymystä, mutta kertoi olevansa isosisko.

– Virkailija totesi, että sitten tämä ei käy. Hän kertoi, että laivalle on 18 vuoden ikäraja, jolloin vanhemman tai isovanhemman täytyy olla mukana.

Jenny ei hätkähtänyt, sillä heidän äitinsä oli puhelimen päässä antamassa siunauksensa matkalle. Tämä olisi voinut Jennin mukaan tulla myös paikan päälle todistamaan sukulaisuussuhteensa, sillä aikaa lähtöselvitykseen oli varattu runsaasti.

Lopulta esihenkilökin saapui paikalle, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

– Hän sanoi vain, että olen itse hyväksynyt matkaehdot, ja sen mukaan toimitaan.

IS on nähnyt Jennyn toimittamat matkustusasiakirjat. Hän ei halua esiintyä jutussa sukunimellään.

Matkaehtoja olisi voinut syynätä tarkemmin, Jenny myöntää. Hän kertoo kuitenkin tehneensä ennen koronapandemiaa saman reissun kerran aiemmin, ja niin ikään Viking Linella. Silloin siskosten mukana oli asianmukainen lupalappu, jonka perään ei kuulemma kyselty.

– Kysyin, miten on mahdollista, että silloin pääsimme laivalle. Sain vastaukseksi, että kukaan ei ole silloin varmaan huomannut.

Jenny pitää menettelyä epäjohdonmukaisena. Hän kertoo, että terminaalissa palloili myös paljon muitakin lapsia vanhempineen.

– Tivasin, tarkistetaanko kaikkien lasten ja aikuisten välinen sukulaisuussuhde. Vastaus oli ympäripyöreä. Tulkitsin, että selvästikään ei.

Jenny kertoo myös, että siskosten äidillä on eri sukunimi kuin heillä.

– Eihän se vanhemmuussuhde silloin esimerkiksi passista käy ilmi. Pitäisikö sinne lähtöselvitykseen tuoda sitten joku sukutaulu todistukseksi, hän veistelee.

Tilanteesta olisi voinut selvitä myös epärehellisyydellä, Jenny pohtii.

– Viking Linen sääntöjen mukaan 16-vuotias voi siis matkustaa yksin lupalapulla. Olisiko minun siis pitänyt erehdyttää virkahenkilöä, eli laittaa pikkusiskoni lapun kanssa itseni edelle jonossa ja luikkia sitten itse perässä? Tämä porsaanreikä minua kiinnostaa.

Lisäksi kilpailevalla Silja Linella pätevät eri säännöt. Sen matkustusehdoissa lukee, että 0–17-vuotias voi matkustaa ”huoltajan valtuuttaman vähintään 25-vuotiaan valvojan” seurassa.

– Kenet laivayhtiö lopulta katsoo luotettavaksi aikuiseksi? Ehkä laivafirma ajatteli, että siellä vanhempi sisko vie nuoremman ryyppyreissulle, mutta minä nyt satun tässä kaiken lisäksi olemaan vielä raskaana, ja varmasti virkailijatkin näkivät sen. Tuskin minä silloin veisin siskoani kännäämään.

Silti Jenny sanoo myös ymmärtävänsä laivafirman menettelyä.

– Tietenkin säännöt on laadittu esimerkiksi lapsikaappausten estämiseksi, mutta säännöissä on silti runsaasti porsaanreikiä. Ja se, että laivafirmoilla on näistä eriäviä näkemyksiä, kertoo siitä, ettei tästä ole laissakaan yksiselitteisesti säädetty.

Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström vastaa Ilta-Sanomille sähköpostitse.

– Tilanteessa toimittiin meidän sisäisten ohjeittemme mukaisesti. Jos meihin olisi oltu yhteydessä etukäteen, olisi asia ollut luultavasti ratkaistavissa, hän kirjoittaa.

Mutta miksi teillä on eri säännöt kuin Silja Linella, joka kelpuuttaa käytännössä kenet tahansa yli 25-vuotiaan aikuisen alaikäisen matkustajan valvojaksi, kunhan huoltaja on hänet hyväksynyt?

– Tämä on Viking Linen linjaus. Se on koettu turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Kuinka tarkkaan näitä asioita seurataan lähtöportilla?

– Tarkistamme näitä tapauskohtaisesti.

Boijer-Svahnström ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, olisiko Jennyn pitänyt valehdella virkailijalle olevansa siskonsa äiti tai täti, tai laittaa sisko lupalapun kanssa yksinään jonoon. Sen sijaan hän muistuttaa yhtiönsä säännöistä.

– Alle 16-vuotiaat lapset saavat matkustaa yksin reittiliikennelähdöillä vanhempiensa tai holhoojan kirjallisella luvalla. Lupa on voitava tarkistaa kodin kanssa esimerkiksi puhelimitse, hän toteaa.

Harmituksen lisäksi Jennyn käteen jäi keventynyt kukkaro. Hän ei saanut matkasta rahojaan takaisin, mutta lahjakorttia hänelle kyllä tarjottiin. Se tuntui alentavalta, hän kertoo.

– Ihan periaatteen vuoksi haluan rahani takaisin, vaikka rahanmenetykseni ei ollut suuri.

Rahojen takaisin saaminen voi koitua hankalaksi, vastaa Viking Linen viestintäjohtaja Boijer-Svahnström.

– Asiakas sitoutuu varausta tehdessään ikärajaehtoihimme. Tässä tilanteessa olemme toimineet Viking Linen ohjeistusten mukaisesti, hän linjaa.