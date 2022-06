Puolesta ja vastaan: Näin 10 nuorta naista kertoi Wille Rydmanista poliisille

Ilta-Sanomat sai maanantaina keskusrikospoliisista (KRP) kokoomuksen kansanedustajaa Wille Rydmania koskeneen esiselvityksen asiakirjat. KRP selvitti vuonna 2020, onko Rydmania syytä epäillä nuorten naisten ja tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta.

KRP päätyi siihen, ettei esitutkintaa ole syytä aloittaa. Tutkintakynnyksen ylittävää tekoa tai tapahtumaa ei selvityksessä tullut ilmi.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina laajassa artikkelissaan Rydmanin toiminnasta. Useiden nuorten naisten kertomusten mukaan Rydman olisi käyttäytynyt heitä kohtaan epäasiallisesti. Osa HS:n artikkelin tiedoista perustuu KRP:n esiselvitykseen.

Rydman on kiistänyt asiattomuudet ja väittää HS:n artikkelia virheelliseksi blogiinsa kirjoittamassaan tekstissä. Kansanedustajan mukaan on todennäköistä, että hän tekee asian tiimoilta rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta.

– Artikkeli on myös niin musertavalla tavalla leimaava, että käytännössä en pysty korjaamaan sen väitteiden aiheuttamaa mainehaittaa, vaikka tekisin mitä, Rydman kirjoittaa.

IS ei tavoittanut Rydmania kommentoimaan naisten kertomuksia maanantaina.

KRP:n selvitys sai alkunsa Nuorten Exit ry:n chattiin 19.5.2020 ilmestyneestä kirjoituksesta. Kirjoittaja kertoi olevansa puolueessa aktiivinen jäsen ja että heillä on kansanedustaja, joka olisi kymmenen vuoden ajan ahdistellut 14–17-vuotiaita.

Nimimerkillä ”Vieras” esiintynyt kirjoittaja ei kertonut chatissa nimeään, mutta poliisi sai sen selville. Häneltä KRP sai tietoja muista keskusteluista, joissa puitiin Rydmanin tekemisiä.

Exit ry on järjestö, joka työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi.

KRP puhutti esiselvityksessään puhelimitse yhteensä kymmenen nuorta naista. Heidän henkilöllisyytensä on salattu asiakirjojen julkisesta versiosta. Kertomuksista on myös salattu osia yksityisyyden suojan nimissä.

Kertomukset ovat kuitenkin suurelta osin julkisia. IS julkaisee tässä otteita niistä sellaisenaan.

Poliisi ei puhutuksissaan oma-aloitteisesti tuonut Rydmanin nimeä esille. Puhutetut naiset kuitenkin tiesivät tai arvasivat, kenestä on kyse, osin ilmeisesti Helsingin Sanomien yhteydenottojen perusteella.

Osalla poliisin puhuttamista naisista ei ollut mitään kokemusta tai tietoa väitetystä sopimattomasta käytöksestä. Osa taas oli kokenut Rydmanin toiminnan ahdistavaksi.

”Tiedän mistä on kyse, olen tämän henkilön entinen avopuoliso, olimme myös kihloissa ja kyseessä on Wille Rydman. Olen halukas kertomaan kaiken, minkä asiasta tiedän.”

Rydman kertoo blogitekstissään kyseisen naisen ottaneen pariskunnan eron hyvin raskaasti ja tehneen sen jälkeen hänestä ”joukon mitä mielikuvituksellisimpia rikosilmoituksia”. Ilmoitukset eivät kuitenkaan johtaneet jatkotoimenpiteisiin.

Rydman on ilmoittanut, että on todennäköistä, että hän tekee asian tiimoilta rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta.

”Jos me nyt puhutaan samasta henkilöstä, niin se on Wille Rydman. Tästä on jo tosi monta vuotta, mutta mun pikkusiskoni, joka on syntynyt vuonna 1994, oli lukiossa tuolloin, kun hän tutustui Wille Rydmaniin. En ole siis itse kokenut mitään epäasiallista Wille Rydmanin toimesta.”