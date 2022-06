Helsingin kaupungilla yhä parisataa työntekijää kokonaan ilman palkkaa – ”Joka viikko itku kurkussa mietin, että tuleeko ne rahat vai ei”

Vähintään sadoilla kaupungin työntekijöillä on yhä virheitä palkoissa, esimerkiksi lisiä puuttuu.

Helsingin kaupungilla mielenterveyshoitajana sairaalassa työskentelevä nainen on niin väsynyt palkanmaksun epävarmuudesta johtuvaan stressiin, että hän miettii, jaksaako tehdä syyskuuhun alkuun asti kestävää määräaikaisuuttaan loppuun.

– Teen jatkossa vain keikkatöitä, koska niistä saa varmasti palkan.

Hän kertoo työskennelleensä Helsingin kaupungilla 30 vuoden ajan jaksoittain. Keikkatöitä hän tekee Seuren kautta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin henkilöstövuokrausyritys.

Ennen huhtikuuta nainen oli saanut aina palkkansa Helsingin kaupungilta oikein. Huhtikuun alussa kaupunki siirtyi uuteen kuntasektorille kehitettyyn Sarastia-palkanmaksujärjestelmään.

– Huhtikuun lopussa piti tulla palkka, mutta en saanut mitään.

Naisen sinnikäs tuntien soittelu muun muassa palkkahallintoon ja ylihoitajalle johti lopulta siihen, että palkasta tuli tilille 1 500 euroa eli noin puolet.

– Menin kotiin ja mietin, miten elän. Koska sinnikkäästi tappelin rahasta, sain puoli kahdeksalta lauantaina illalla puhelun, että Kallion virastotalo on auki ja voin hakea lopun rahasta käteisenä, nainen kertoo.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, kuinka yksi kaupungin työntekijä, joka ei ollut saanut palkkaansa, myi kierrätysryhmässä omaisuuttaan, jotta saisi maksettua vuokransa ja ruokittua kissansa.

IS:n haastattelema nainen kertoo saaneensa toukokuussa peruspalkkansa oikein, mutta kokemuslisät puuttuvat yhä huhti- ja toukokuulta. Vuorolisien on määrä tulla vasta kesäkuun lopussa.

– Joka viikko itku kurkussa mietin, että tuleeko ne rahat vai ei. Työpaikkana tämä on aivan ihana, mutta en kaipaisi tällaista stressiä elämääni. Etenkin kun kehenkään ei saa mitään puheyhteyttä. Psyykkinen stressi on hirveä, nainen kertoo tuntojaan.

Helsingin kaupungin palkanmaksun hoitavan Taloushallintopalvelu Talpan va. toimitusjohtaja Päivi Turpeinen kertoo, että 14. kesäkuuta palkka oli kokonaan maksamatta yhteensä 412 Helsingin kaupungin työntekijältä.

– Olemme saaneet taklattua nuo viime viikon 412 Koko palkka puuttuu -tapahtumat, mutta sitä mukaa, kun puramme asiakaspalvelu­sumaa, sähköposteja tulee lisää.

Turpeinen arvioi, että tällä hetkellä palkkaansa odottaa puolet vähemmän työntekijöitä kuin viime viikon alkupuolella.

– Siellä voi olla jopa parikin sataa, hän myöntää.

Turpeisen mukaan odottajat ovat pääsääntöisesti niitä, joilta puuttuu yhden kuukauden palkka.

Ongelmia on myös esimerkiksi lisien maksussa ja oikeissa veroprosenteissa.

– Tarkkaa lukumäärää emme vielä tiedä, mutta se on kuitenkin suurempi kuin puuttuvien palkkojen lukumäärä. Kaikkia näitäkään pyyntöjä emme ole ehtineet purkaa ruuhkasta.

Turpeinen kertoo, että touko-kesäkuun aikana palkanlaskentaan ja asiakaspalveluun on rekrytoitu 25 uutta työntekijää. Tavallisesti asiakaspalvelussa työskentelee 14 työntekijää ja palkanlaskennassa 160.

– Rekrytoimme nyt niin paljon, että tilanne saadaan taklattua. Haasteena on, että ammattitaitoisia palkanlaskijoita on hirveän vaikea rekrytoida eli rekrytoimme palkanlaskijoiden avustaviin tehtäviin. Ja osa ajasta menee luonnollisesti perehdyttämiseen.

Turpeinen summaa, että palkanmaksun ongelmat johtuvat pääasiassa uuden palkanmaksujärjestelmän tiedonsiirto-ongelmista, oletettua suuremmasta manuaalisen työn määrästä sekä siitä, että koko kaupunki opettelee laajasti uutta järjestelmää. Myös kunta-alan lakolla oli osuutensa asiaan, sillä noin puolet Helsingin kaupungin palkkahallinnon henkilöstöstä oli lakossa.

– Tällä hetkellä vasteaika – eli aika siitä, kun laittaa sähköpostin siihen, että palkka on tilillä – on 6,5 päivää. Tavoiteaika on kaksi päivää. Se on numero yksi, mitä nyt tavoitellaan.

Turpeinen ei pysty arvioimaan, milloin Helsingin kaupunki on normaalitilassa palkanmaksun suhteen.

– Kyllä tämä tilanne varmasti jonkin aikaa tulee kestämään. Tavoite on mahdollisimman pian. Kun on kysymys ihmisen palkoista, ei voi olla tärkeämpää asiaa.

Helsingin kaupunki maksaa palkkaa noin 39 000 työntekijälle.