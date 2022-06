Mika Aaltolan kolumni: Sota ei lopu rauhaan vaan konfliktiin

Venäjä on taantuva suurvalta, joka on turvautunut aseelliseen voimaan ja näkee laajentumispolitiikan keskeisenä arvona. Se pyrkii uudistumaan vapauttamalla tuhoamisvoimansa ja itseinhonsa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Rauhan jälkeen koittaa todennäköisesti konflikti. Konfliktilla tarkoitetaan ristiriitaista kansainvälisen politiikan ajanjaksoa, jolloin keskeiset suurvallat ja instituutiot hakevat ajoittain kiivaastikin omaa rooliaan muuttuneessa maailmassa, jossa sotilaallisen voiman tasapaino hakee uutta muotoaan.

Keskeisessä roolissa ovat Yhdysvallat ja Kiina. Näitä maita tarvittaisiin vakauttamaan Venäjän käynnistämä laajamittainen sota ja sen seuraukset. Jos rauha konfliktikauden jälkeen koittaa, maailma ei todennäköisesti ole moninapainen vaan yhä enemmän kaksijakoinen, kaksinapainen.

Sota lähettää ympäristöönsä rajuja stimulaatioita. Laajamittainen sota, johon osallistunee nyt jo yli miljoona sotilasta ja joka on vaatinut yli 100 000 ihmisen hengen lyhyessä ajassa, epävakauttaa Eurooppaa mutta myös laajemmin maailmaa, vielä vuosia.

Rauhaa ei siis saavuteta, kun Venäjän sodasta Ukrainassa loppuu keskeinen polttoaine eli ihmisten kehot. Sota laajennee konfliktiksi kärjistäen olemassa olevia kriisipesäkkeitä sekä tuottaa uusia yllättäviä seurauksia, kuten kilpailua resursseista energiasta ruokaan.

Keskeistä on huomata, että asenteet ovat muuttumassa. Koronapandemia sai jo aikaan huomattavan määrän luottamuksen alentumista suurvaltojen välillä. Sota eskaloi tätä dynamiikkaa.

Yhä enemmän kansainvälinen politiikka perustuukin yhteisen ja yhdistävän piirteen sijasta yhä avoimemmalle vihalle ja järjestelmien väliselle vastenmielisyydelle. Naapurimme Venäjän naapurustossamme aloittama sota vaikuttaa tunteisiimme ja muistiimme ei vain Ukrainassa ja lähialueilla, vaan myös laajemmin.

Seurannaisilmiöt, kuten inflaatio, korot, ruokapula ja energianiukkuus, eivät ole vain järkiperustaisesti hallittavia ilmiöitä vaan tulehduttavat eri maiden sisäpolitiikkaa aina kunkin valtion senhetkisten piirteiden mukaan.

Äkkijyrkkyys ja impulsiivisuus ovat sodan välittömiä seurauksia. Pienten mielten näennäiskirkkaat ratkaisut saavat hetkellistä suosiota. Ratkaisut tuntuvat järkeviltä juuri senhetkisissä tilanteissa. Ne kiihottavat, koska ne tuntuvat korjaavan ainakin osittain juuri sillä hetkellä vallitsevaa ongelmaa.

Mutta ongelmavyyhdet käyvät yhä monimutkaisemmiksi, ja nopeasti tehdyt rajut ratkaisut eivät olekaan kestäviä.

Helposti unohtuu pidempiaikainen strateginen ajattelu. Erityisesti demokratioissa kansalaisten tulee kokea kuulumisen tunnetta, samoin että politiikka kytkeytyy vahvoihin ja vankkoihin mielikuviin turvasta ja suojasta.

” Järki ja tunteet eivät kohtaa yhä rauhattomammissa mielissä.

Nyt saattaa olla vaarana, että liihottelemme helposti korkealentoisissa mutta vanhentuneissa ajatusrakennelmissa toivoen niiden purevan ja ihmisten ymmärtävän niitä. Järki ja tunteet eivät kohtaa yhä rauhattomammissa mielissä.

Sen halu saada alistetuksi naapurimaitaan nähdään mukamas luovana tuhona, jota vaaditaan, koska mitään muuta tulevaisuuden visiota ei ole. Presidentti Putin puhuu suurista mahdollisuuksista, joita syntyy Venäjän ylivaltaisuudesta.

Sota onkin perin motivoiva voima. Se mustavalkoistaa mielikuvia Venäjällä, sallii hirmutekoja koska ne koetaan osana suurta isänmaalista kamppailua. Venäjä ilmaisee itseään, kuten ulkoministeri Lavrov totesi. Venäjä ei tee nättejä juttuja, sen hän myönsi. Venäjä on se mitä se on, ja koska sillä on voimaa, muiden pitää vain hyväksyä tämä.

Venäjä käynnisti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Sota on kylvänyt tuhoa jo neljä kuukautta. Venäläisiä sotilaita Mariupolissa maaliskuun lopulla.

On tavattoman ymmärrettävää, että myös lännessä mielet ovat muuttuneet mustavalkoisiksi. Se on shokkireaktio sotaan.

Meidän pitää maaduttaa Venäjän toimintaa. Osoittaa sillä, että sen tuhovoima ei voi sanella tapahtumien kulkua. Helppoa tämä ei ole.

Melkoisesti on tapahtunut muutamassa kuukaudessa. Olemme tukemassa Ukrainaa aseellisesti ja aktiivisesti hakemassa sotilaallisia liittosuhteita. Kaikki tämä on mielekästä. Mutta mikä on strateginen suunta? Suhteessa mihin haemme päättäväisyyttä ja motivoimme yhteiskuntaamme?

Sodan aiheuttamalla alkurefleksillä emme voi pitkään pärjätä. Pohjolan linnoittaminen on selviö. Mutta se on ensi reaktio. Mitä tämän jälkeen? Monille saattoi olla jopa helpottavaa, että Turkki laittoi NATO-hakemuksemme jäihin. Emme tunne NATO-perusrakenteita, koska NATO-keskustelumme oli vuosia identiteettiperustaista. Se liikkui mielikuvissa, joissa joku oli militaristi ja toinen pasifisti.

NATO-jahkailu kiteytti, onko suhteemme Venäjään positiivinen vai negatiivinen. Mitään syvällistä ymmärrystä NATOsta ei päässyt eipäsjuupastelussa syntymään. Havahtuminen on aina tuskainen ja krapulainen tunne. Näemme nyt asioita peilistä, joita emme halunneet aikaisemmin tunnistaa; joita olimme halunneet itsessämme ja ympäristössämme kieltää.

Sodan alku helmikuun lopulla tuli monelle yllätyksenä. Viikkoa pari myöhemmin NATOn kannatus alkoi kohisten nousta. Mikä tämän sai aikaan?

Se oli ymmärrys siitä, että ukrainalaiset olivat hyvin motivoituneita voittamaan Venäjän joukot torjuntataisteluissa. Liian moni asia osoitti meille talvisota-esimerkin tulleen uudestaan todeksi. Heijastimme NATOon paljon tuntemuksia, joita emme olleet vuosikymmeniin ymmärtäneet. Hyvä näin. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

NATO-hakemus oli tärkeä etappi havahtumisessa geopoliittisiin tosiseikkoihin ja tarvittaviin työkaluihin. Mutta strateginen päättäväisyys pitää osata pitää myös käynnissä. Mutkien tullessa matkaan ei kannata heti säikähtää.

Päätös NATOsta ei saisi johtaa tunteeseen hetken humalassa tehdystä päätöksestä. Päätös tehtiin suurella kansallisella yhteismielisyydellä, koska se oli välttämätön.

NATO-hakemuksesta on jo seurannut paljon hyvää. Olemme saaneet takeita suojasta keskeisiltä naapurimailta, Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Olemme myös korottaneet puolustusmenoja. Paljon tarpeellisia ja konkreettisia asioita on jo syntynyt.

Kun keskitymme Turkin vaatimuksiin, paljon jää huomioon ottamatta. Pyörät pitäisi pitää pyörimässä suhteessa EU:hun, Pohjolaan, Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Meidän pitäisi muodostaa kokonaiskuvaa siitä, mihin pyrimme matkalla NATOon ja NATO-jäsenenä.

” Suomi tarvitsee tähän aikaan päivitetyn strategian, joka ei ammenna poutasään nostalgiasta.

Se ei voi olla mikään Norjan malli, jossa olemme osa puolustusliittoa mutta hoidamme raja-asiat kuntoon yhteistyössä Venäjän kanssa. Tämä ei ole tätä päivää, jossa sota ja konflikti ovat vuosia kanssamme. Kaikki jää nyt liian kiiltokuvamaiseksi ja hahmottumattomaksi.

Ilman visiota on vaikea hallita abstraktia ajatuksien tyhjäkäyntiä sekä kohdata tunnetilat, joita sota ja sen hännät synnyttävät.

Suomi on pidettävä suojassa. Tämä on keskeinen motto. Se tehdään keinoilla, jotka ovat välttämättömiä. Poukkoileva Venäjä hakee heikkoa kohtaa. Nyt se on hiljaa Suomen suhteen.

Mutta kaikki riippuu tilanteen kehittymisestä Ukrainassa ja muualla, mistä Venäjä voi saada jalansijaa. Suomi tarvitsee tähän aikaan päivitetyn strategian, joka ei ammenna poutasään nostalgiasta.

Kun rauha viimein koittaa, maailma on muuttunut.