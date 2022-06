Saksan hallituslähde Reutersille: Saksa on hyvin luottavainen, että Nato pääsee sopuun Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä

Nimettömänä pysytelleen lähteen mukaan ei kuitenkaan olisi katastrofi, jos yksimielisyys asiassa ei syntyisi ennen Naton kokousta, joka pidetään Espanjan Madridissa ensi viikolla.

Saksa on hyvin luottavainen, että Nato pääsee sopuun Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä puolustusliitossa, kertoo Saksan hallituslähde uutistoimisto Reutersille. Nimettömänä pysytelleen lähteen mukaan ei kuitenkaan olisi katastrofi, jos yksimielisyys asiassa ei syntyisi ennen Naton kokousta, joka pidetään Espanjan Madridissa ensi viikolla.

Hallituslähteen mukaan ratkaisevaa on Saksan näkökannalta se, että sovulle Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä ei ole ylipääsemättömiä esteitä Natossa.

Suomi ja Ruotsi hakivat jäsenyyttä puolustusliitto Natossa viime kuussa. Hankkeen eteneminen pysähtyi heti alkuunsa Naton jäsenen Turkin vastustukseen.

Nato-kysymyksestä käytävät virkamiestason keskustelut Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä jatkuvat maanantain aikana. Keskustelut käydään Brysselissä sotilasliitto Naton sihteeristön isännöiminä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi keskusteluja saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Haaviston mukaan Suomella ei ole suuria odotuksia tapaamisen suhteen.

– Mutta on tärkeää, että tapaaminen järjestetään ja on mahdollisuus keskustella. Mielestäni on myös tärkeää, että Nato järjestää tämän tapaamisen ja on mukana näissä keskusteluissa, Haavisto kommentoi ruotsalaistoimittajille Luxemburgissa.

Haavisto korosti myös kärsivällisyyden tärkeyttä tilanteen selvittelyssä.

Ruotsalaismediat uutisoivat jo perjantaina, että Suomen, Ruotsin ja Turkin edustajat keskustelevat maanantaina Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kutsusta. Asiasta kertoi Naton edustaja uutistoimisto TT:lle ja Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

Naton edustajan mukaan neuvotteluissa käsitellään Turkissa heränneitä turvallisuushuolia, jotta Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemusasiassa edettäisiin.

Turkki on syyttänyt Ruotsia ja Suomea muun muassa PKK-kurdijärjestön epäiltyjen jäsenten kätkemisestä. EU määrittelee PKK:n terroristijärjestöksi.

Turkki on asettanut sarjan vaatimuksia Ruotsin ja Suomen Nato-hakemusten hyväksymisen ehdoksi. Turkki on myös uhannut olevansa valmis lykkäämään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä jopa vuodella, jos se ei saa varmuutta siitä, että kaksi pohjoista maata ovat valmiita keskustelemaan suhteistaan kurdiryhmiin, kertoi Guardian-lehti viime tiistaina.