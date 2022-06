Neljä viidestä pelastustyöntekijästä on kertonut kokeneensa joskus työntekoaan häirinnyttä kuvaamista onnettomuuspaikoilla.

Pelastusalan toimijat ovat huolissaan onnettomuuspaikoilla tapahtuvasta valokuvaamisesta, todetaan Suomen Palopäällystöliiton tiedotteessa. Liiton mukaan onnettomuuksien kuvaaminen vaarantaa uhrien yksityisyydensuojan ja aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita onnettomuuspaikoilla.

– Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tielläliikkujien turvallisuuden, mutta myös pelastustyöntekijöiden työturvallisuuden, tiedotteessa todetaan.

Neljä viidestä pelastustyöntekijästä on kertonut kokeneensa joskus työntekoaan häirinnyttä kuvaamista onnettomuuspaikoilla. Asia ilmenee pelastusalalla opinnäytetyötä varten toissa vuonna tehdystä kyselystä, johon vastasi hieman yli 500 alalla työskentelevää.

– Kyllähän se kertoo ongelman yleisyydestä, projektipäällikkö Niki Räsänen toteaa tiedotteessa.

Räsäsen mukaan ei kuitenkaan ole suoraa tilastotietoa siitä, kuinka moni sivullinen jää kuvaamaan onnettomuuspaikkoja.

Kuvaaminen hankaloittaa pelastustoimintaa

Pelastusalalla tehdyn kyselyn vastaajista kolme neljännestä kertoi myös joutuneensa rajoittamaan onnettomuuspaikan kuvaamista uhrin yksityisyyden suojaamiseksi. Kuvaamisen estämiseen kuluva ajan todetaan tiedotteessa olevan pois varsinaiselta pelastustoiminnalta.

Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on herättänyt keskustelua aiemminkin. Ruotsissa onnettomuuden uhrien kuvaaminen on kielletty lailla, ja myös Suomessa on ehdotettu vastaavaa.

Nyt pelastusalan toimijat ovat aloittaneen yhteisen Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanjan lisätäkseen tietoa onnettomuuspaikan kuvaamiseen liittyvistä riskeistä.