Kenraali, jolla on karismaa

Pekka Toveri on suorapuheinen ja sen takia suosittu Ukrainan sodan kommentaattori. Toveri ei pudottele tietoja omista korkeuksistaan vaan selittää asiat niin, että tavallinenkin ihminen ymmärtää.

Mutta mikä miehiään on tämä järjen ääni tässä järjettömässä maailmassa – 61-vuotias kenraalimajuri evp, joka siirtyi eläkkeelle Suomen puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikön tehtävästä joulukuussa 2020?

– Ei eläkkeelle. Kenraalit siirtyvät reserviin, Pekka Toveri korjaa tavaramerkkihymy suupielessään.

Reservi on tarkoittanut hänelle viime kuukausina säännöllisiä tv-esiintymisissä ja lehti- ja nettihaastatteluita. Toverista on tullut ”household name” – mies, jonka tunnistavat kaikki.

Kun on kenraalin leijonia kauluksessa, sanoilla tuppaa olemaan painoarvoa. Karismaa ei voi kuitenkaan ostaa kauluslaatoilla.

Toverilla on sitä omasta takaa. Sen aistii pian, kun istuu hänen pöytäänsä Helsingin Kaivopuiston rantakahvilassa.

Suomen puolustusasiamiehen hommaan kuuluu myös pitää pystyssä amerikkalaista kalustoa. Kuva vuodelta 2018 ja tuettavana M1A3 Abrams -taistelupanssarivaunu.

Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota muutti Toverin suunnitelmia jonkin verran, mutta ei pääasiaa – eli sitä, että harmaa univormu oli jo vaihtunut siviiliasuun. Se tarkoittaa, että hän voi kommentoida sotatapahtumia julkisesti.

Tämä onkin ex-tiedustelukenraalin valttikortti kommentaattori­rintamalla: mahdollisuus sanoa suorat sanat.

– Kun olen reservissä, voin puhua vapaammin kuin virassa olevat upseerit, joiden katsotaan aina edustavan Puolustusvoimien ”virallista kantaa”, Toveri perustelee.

Hän haluaa myös pitää huolen siitä, että tulee ymmärretyksi.

– Olen aina vihannut virkamiesjargonia. Pyöritellään asioita. Puhutaan paljon eikä sanota mitään. Parempi puhua asiat niin kuin ne on, tai niin kuin minä näen ne.

– Yksinkertaisena ihmisenä sitä haluaa yksinkertaistaa asioita. Silloin on itsekin helpompi puhua.

Esiintyminen on Toverille luontevaa. Lähes kaikissa tehtävissä uransa varrella hän on tottunut menemään joukon eteen.

– Julkinen puhuminen, vaikka kameran edessä, ei sinällään hermostuta minua... enää. Kun Bosniassa vuonna 1996 piti ensimmäistä kertaa pitää tiedustelukatsausta englanniksi Pohjoismaisen prikaatin esikunnan 50 ulkomaalaiselle upseerille, tuli kyllä aika hiki. Mutta äkkiä siihenkin tottui.

Pekka Toverin jäntevä olemus on peräisin äidin suvusta. Painonnostajasuuruus ”Kulta-Kalle” Kangasniemi on hänen enonsa.

Toveri myöntää, että hän on saanut kiitosta mediaesiintymisistään Ukrainan sodan aikana.

– Positiivista palautetta on tullut tosi paljon. Välillä se kyllä hämmästyttää, hän myöntää.

– Omasta mielestäni en ole mitään veret seisauttavia nerokkuuksia ladellut. Ainoastaan sitä, mitä on 40 vuoden aikana näistä asioista oppinut.

– Puolustusvoimat on antanut erinomaisen pohjan laadukkaan koulutuksen sekä vaihtelevien ja koko ajan haastavammaksi muuttuneiden palvelustehtävien kautta. Etenkin päällikkö- ja komentajatehtävät olivat erittäin opettavaisia.

Kun Toverilla alkoi reserviin siirtymisen myötä puolen vuoden karenssiaika, se merkitsi poikkeuksellista taukoa kaikesta vaikuttamisesta.

– En tehnyt mitään muuta kuin panin taloa kuntoon ja urheilin. Karenssin loppumisen jälkeen on sitten muutakin tekemistä riittänyt.

Ahkeran miehen kalenterista löytyy sotilaallisen asiantuntijan roolin lisäksi paljon muutakin.

Kaksi saman perheen barettipäistä panssarisotilasta vuonna 2011: eversti Pekka Toveri ja alikersantti Tiina Toveri.

– Konsultoin omalla toiminimelläni, aloitin juuri viestintätoimisto Tekirin neuvonantajana, kirjoittelen lehtiin (Suomen Sotilas ja Panssari-lehti), mentoroin yleisesikuntaupseerikurssin oppilaita johtajuudesta, olen Suomalaisen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiön puheenjohtaja sekä erään OP-pankin hallintoneuvostossa.

– Esitelmiä on kevään aikana tullut pidettyä 30 kappaletta eri yleisöille. Aika on mennyt mukavasti. Ainoa mitä todella kaipaa palvelusvuosilta on työyhteisö. Ne kaikki loistavat esimiehet, alaiset, ja kollegat, joiden kanssa oli ilo ja kunnia palvella.

” Jos ihmiset lukisivat enemmän historiaa, voitaisiin ehkä välttää uusimasta virheitä, joita on tehty viimeisten sadan vuoden aikana.

Rakkaimmaksi harrastuksekseen Toveri mainitsee lukemisen. Historiafriikille kelpaa historia yleisesti ja sotahistoria erityisesti.

– Olen sitä mieltä, että kaikki mitä tänä päivänä tapahtuu – esimerkiksi Ukrainassa – heijastuu historiasta. Jos ihmiset lukisivat enemmän historiaa, voitaisiin ehkä välttää uusimasta virheitä, joita on tehty viimeisten sadan vuoden aikana.

– Pakkaa olemaan aika yksiniittisiä minun lukuaiheet. Vaimo kysyy välillä, että eikö ole mitään muuta mitä lukisit välillä.

Pääesikunnan uusi tiedustelupäällikkö otti tonttinsa haltuun vuonna 2019.

Pekka Toveri kävi syntymässä Kankaanpäässä huhtikuussa 1961. Muuten hän on paljasjalkainen helsinkiläinen: Norssin ylioppilas ja Sandiksen jääkäri. Jälkimmäinen tosin vastentahtoisesti, koska oli kutsunnoissa halunnut jo silloin Panssariprikaatiin.

Hänellä on ensimmäisestä avioliitostaan kolme aikuista lasta. Kaksi poikaa ja tytär. Kukaan heistä ei ole ammattisotilas, mutta kaikki ovat käyneet intin.

– Nykyinen vaimoni on amerikkalainen. Hän on kotoisin kuumasta Floridasta ja viihtyy mainiosti Suomessa. Välillä epäilen, että hän meni kanssani naimisiin, jotta pääsisi Floridasta johonkin viileämpään paikkaan.

– Hän on everstiluutnantti evp. Yhdysvaltain ilmavoimien reservistä. Tapasin hänet työn kautta.

Rouva Toveri on töissä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystössä ja viihtyy täällä erinomaisesti. Niin hyvin, että tulevaisuuden leppoisat eläkepäivät aurinkoisessa Floridassa eivät ole heitä varten.

– Siitä me olemme molemmat samaa mieltä. Missään nimessä ei muuteta Floridaan.

Tarkastuskäynti taistelupaikoilla Afganistanissa 2011.

Pariskunta ehti asua kolme vuotta myös Yhdysvalloissa (2016–2019). Prikaatikenraali Toveri toimi tuolloin Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

– Kun kerroin vaimolle, että olisi Washingtonin-keikka tiedossa, ensimmäinen kommentti oli, että onko pakko lähteä.

– Voitin hänet puolelleni, kun lupasin, että jos hän lähtee kanssani, hän näkee Yhdysvaltoja enemmän kuin on ikinä nähnyt.

– Tuon kolmen vuoden aikana pystyimme matkustelemaan ympäri koko mantereen, sillä eri puolustushaarat järjestivät asiamiehille matkoja ajatuksenaan näyttää Yhdysvaltain asevoimia ja kulttuuria.

Pelkästään lukumies Toveri ei kuitenkaan ole. Jäntevä olemus kertoo hyvästä fyysisestä kunnosta, jota selvästikin vaalitaan huolella.

– Nykyään harjoittelen kahvakuulilla kotona, pyöräilen ja aloitin juuri rullahiihdon kunnon ylläpitämiseksi. Polvi ei ikävä kyllä kestä enää pitkiä lenkkejä, hän sanoo.

Maratonien juokseminen ei oikein sopinut enemmänkin painonnostajan ruumiinrakenteelle, joka tuli äidin puolelta sukua. ”Kulta-Kalle” Kangasniemi ja tämän edesmennyt Kauko-veli ovat Toverin enoja.

kymmenen vuotta komennuksilla eri puolilla maailmaa saattavat olla osasyy siihen, että Pekka Toveri ei ole mökki-ihmisiä.

Niinpä hän ei ota paineita juhannuksen vietosta vaan antaa keskikesän juhlan vierähtää kotioloissa.

– Olemme tässä pääkaupunkiseudulla. Vaimollani ei ole nyt lomaa, joten meillä se on city-juhannus, hän julistaa.

– Ostimme omakotitalon vähän yli vuosi sitten ja tontilla riittää puuhaa. Saattaapi olla, että tänä kesänä pistämme puutarhaa kuntoon oikein urakalla.

Pariskunnan isommat lomasuunnitelmat on siirretty ensi vuoteen.

” Löhöily rannalla ei sovi minulle eikä vaimolleni.

– En ole koskaan innostunut mökkeilystä. Kun me matkustamme, matkustamme ulkomaille. Teemme mieluummin kaupunkilomia, tutustumme eri maiden kulttuureihin ja mielenkiintoisiin paikkoihin.

– Löhöily rannalla ei sovi minulle eikä vaimolleni.

Ex-kenraali on kaiken lisäksi viimeisen päälle panssarimies. Siitä kertoo myös hänen kesäinen veneilyharrastuksensakin – tai sen puute.

– Ainoat veneilykokemukset minulla on uivilla BTR-60 rynnäkköpanssarivaunuilla ja BTR-50 kuljetuspanssarivaunuilla. En minä muuten veneile, mutta niitä varten piti opetella reimarit sun muut, hän naureskelee.

Kuka? Pekka Toveri Sotilas viihtyy parhaiten maastossa. Kuva Trombi 2013-harjoituksesta. Syntynyt: 6.4.1961 Perhe: Naimisissa. Kolme aikuista lasta edellisestä liitosta Ura: Yo, Helsingin I Normaalikoulu 1980 Varusmies, Uudenmaan jääkäripataljoona 1981–1982 Kadettikoulu, kurssin 69 priimus 1982–1985 Panssarivaunukomppanian päällikkö 1989, 1990–1992 Vanhempi osastoesiupseeri, Pm:n prikaatin esikunta, IFOR/SFOR, Bosnia 1996–1997 Apulaissotilasasiamies, Tukholma 1997–2000 Panssarikoulun johtaja 2000–2002 Yhteysupseeri, US Joint Forces Command, Norfolk, USA 2005–2007 Vanhempi osastoesiupseeri, Pääesikunta 2007–2010 Apulaisoperaatiopäällikkö, Regional Command North esikunta, ISAF, Afganistan 2010–2011 Panssariprikaatin komentaja 2011–2013 Kaartin jääkärirykmentin komentaja 2015–2016 Puolustusasiamies Yhdysvallat ja Kanada 2016–2019 Pääesikunnan tiedustelupäällikkö 2019–2020 Sotilasarvo: Kenraalimajuri evp.

Kun tiedustelumies Martti J. Kari alkaa kehua ”Petoa”, siitä ei meinaa tulla loppua.

Martti J. Kari on tuntenut Toverin 40 vuotta: ”Aina se on ollut rento”

Jotta Pekka Toverin persoonasta saadaan enemmän irti, on hyvä ottaa puhelu Jyväskylän yliopiston tiedustelun opettajalle, tohtori Martti J. Karille. Hän on toinen ex-upseeri, joka on noussut Ukrainan sodan supersuosituksi kommentaattoriksi.

He tutustuivat nuorina kadetteina 40 vuotta sitten ja ovat pitäneet yhteyttä siitä lähtien.

Kadetit valmistuivat panssariprikaatin luutnanteiksi vuoden välein. Kari vuonna 1984 ja Toveri seuraavalta kurssilta 1985.

Annetaan entisen tiedustelueverstin kertoa ystävästään omin sanoin.

– Kyllä se näkyi jo kadettikoulussa, ketkä pärjäävät pingottamattakin. Sellaiset kaverit menevät eteenpäin, jotka ovat oikeasti hyviä ja kovia niin kuin Pekka. Hän ei ole koskaan yrittänyt miellyttää ketään vaan on ollut oma itsensä.

– Sotilaana Toveri on henkeen ja vereen panssarimies. Panssarimies on sellainen ”iske ja murra -mies”. Sellainen, että heti päälle. Aina ja joka tilanteessa!

– Pekka on erinomaisen reilu ja avulias äijä. Siihen kaveriin voi aina luottaa.

” Panssarimies on sellainen ”iske ja murra -mies”. Sellainen, että heti päälle. Aina ja joka tilanteessa!

Kun Martti J. Kari oli tekemässä väitöskirjaansa Washingtonin Atlantic Councilissa vuonna 2017, Pekka Toveri tarjosi hänelle majapaikan kotoaan. Toveri oli tuolloin kolmen vuoden komennuksella Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

– Minä säästin valtion rahoja, sillä asuin Pekan kotona koiranhoitopalkalla. Ulkoilutin heidän koiraansa, kun Pekka ja rouva olivat reissussa, Kari muistelee tyytyväisenä ja lisää ystävänsä kyydittäneen häntä normaaleilla työviikoilla Atlantic Councilin ajatushautomoon ja takaisin.

Toverin tv-esiintymisistä paistava rentous sekä konstailematon itseluottamus eivät kuulemma ole mitään uusia piirteitä, jotka puhkesivat vasta reservissä.

– Aina se on ollut rento. Se on niin kova äijä siinä omassa ammatissaan, että sen ei tarvitse tärkeillä, kikkailla, eikä korostaa sitä osaamistaan.

Toverin monipuolisuus on tuonut hänelle kutsuja vaativien kouluttaja- ja komentajapestien lisäksi myös sotilasasiamiehen (= puolustusasiamies) tehtäviin Tukholmaan ja Pohjois-Amerikkaan. Niissä hommissa täytyy omata supliikkimiehen imago sekä sujuvia sosiaalisia taitoja.

” Asiamieheksi ei valita ketään törppöjä. Siinä katsotaan vähän sen päälle, että osaa käyttäytyä kalustetuissa huoneissa.

– Pekka on tosi miellyttävä persoona. Hänellä on sellainen positiivinen, ratkaisua hakeva asenne.

– Asiamieheksi ei valita ketään törppöjä. Siinä katsotaan vähän sen päälle, että osaa käyttäytyä kalustetuissa huoneissa, Kari veistelee.

Niinpä, ja lopulta kenraalikuntaan valikoituvat vain huipputyypit.

– ”Peto” on ammattimies. Kaikki mitä se rupeaa tekemään, se tekee täysillä. Sitoutuu. Osaa. Se on aina rakastanut työtään. Olihan hän Afganistanissakin (apulaisoperaatio­päällikkö, Regional Command North esikunta, ISAF, 2010-2011). Se oli kova kriisinhallinta­keikka, Kari latelee kuin apteekin hyllyltä.