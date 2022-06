Ukrainan presidentin puoliso Olena Zelenska kertoo Guardianin haastattelussa siitä, miten sota on vaikuttanut perheeseen, jonka elämä oli aiemmin täynnä loputtomia vitsejä.

Sängyn toinen puoli oli tyhjä, kun Olena Zelenska heräsi aamuyöllä 24. helmikuuta paukkeeseen. Se on alkanut, sanoi hänen puolisonsa, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka oli jo täysissä pukeissa.

– Ei, en uskonut, että se tapahtuisi. Ei minulla edes ollut passia valmiina, Zelenska kertoo brittilehti Guardianin laajassa haastattelussa.

Nyt Venäjän hyökkäyssotaa on kestänyt jo lähes neljä kuukautta. Volodymyr Zelenskyistä on tullut sotajohtaja, ja hänen perheensä on joutunut elämään erotettuna lukuisten ukrainalaisten perheiden tavoin.

Ukrainan entisen presidentin Leonid Kravtshukin hautajaiset Kiovassa toukokuun 17. päivänä oli harvoja tilaisuuksia, jossa aviopari on esiintynyt yhdessä sodan alettua.

Zelenskyi lähti sodan ensihetkinä kotoa Kiovan keskustan hallintokortteleihin, jossa presidentin työtilat ovat. Zelenska pakkasi matkalaukun ja tuli perästä lasten Oleksandran, 17, ja Kyrylon, 9, kanssa.

Ukrainaksi naisten ja miesten sukunimen loppuvat eri päätteisiin.

Zelenska muistaa, miten hän katsoi sodan ensimmäisenä päivänä presidentin huvilan ikkunasta, kun hävittäjä kaarteli vierestä ohi matalalla. Hän ei ollut varma, oliko se ukrainalainen vai venäläinen.

– Tunne oli surrealistinen... kuin olisin pelannut tietokonepeliä, ja minun oli läpäistävä tietyt tasot päästäkseni takaisin kotiin. Mutta pidin itseni kasassa, ja minulla oli outo hymy kasvoillani koko päivän, koska yritin olla näyttämättä paniikkia lapsille. Noudatimme vain turvamiesten käskyjä ja menimme, minne käskettiin, hän kertoo Guardianille.

Volodymyr Zelenskyi on kertonut muun muassa Timen laajassa haastattelussa sodan ensimmäisistä hetkistä. Venäjä yritti vallata Kiovan heti alkajaisiksi. Sodan ensimmäisenä iltana hallintokortteleissa ammuskeltiin. Vartijat sammuttivat valot ja hakivat Zelenskyille ja hänen avustajilleen rynnäkkökiväärit, Zelenskyi kertoi Timelle. Vielä tuolloin hänen perheensä oli rakennuksessa.

Zelenskyi kertoi tuolloin videopuheessaan, että hän on tiedustelutiedon mukaan Venäjän kohde numero yksi ja hänen perheensä kohde numero kaksi.

Olena Zelenska kertoo Guardianille yrittävänsä olla ajattelematta asiaa, ettei hän tulisi vainoharhaiseksi.

– Kun näet, miten hirveitä rikoksia he ovat tehneet, sitä ajattelee, että ehkä he todella pystyvät mihin tahansa.

Zelenska lähti kiireellä lastensa kanssa kahdeksi kuukaudeksi turvapaikkaan, jonka sijaintia hän ei kerro. He pysyivät kuitenkin Ukrainassa, hän kertoo.

Olena Zelenska osallistui kesäkuun alussa virtuaalisesti EU:n ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin konferenssiin naisten asemasta konflikteissa.

Sodan aikana Olena Zelenska on ottanut asioihin voimakkaasti kantaa ja muun muassa kertonut sosiaalisessa mediassa ukrainalaisten siviilien hädästä. Sunnuntaina hän jakoi kuvia ja tekstin vaikeissa oloissa työstelevän lääkintähenkilökunnan arjesta.

Zelenskyi on tavannut Yhdysvaltain presidentin puolison Jill Bidenin Länsi-Ukrainassa ja ollut virtuaalisesti yhteydessä monien päättäjien puolisojen, eli niin sanottujen ensimmäisten naisten kanssa.

Äitienpäivänä Zelenska esiintyi Jenni Haukion ja Ruotsin kuningattaren Silvian kanssa samalla YouTubessa julkaistulla videolla, jossa otettiin kantaa Ukrainan sotaan äitiyden kautta.

Ukrainan sodan aikana 36 000 ukrainalaista naista on tullut äidiksi, Zelenska kertoo videolla.

– ”Äiti” ja ”sota” eivät sovi yhteen. Sillä äiti on sodan vastakohta. Äiti antaa elämän. Sota ottaa sen pois.

Viime kesänä Zelenska järjesti Kiovassa ”ensimmäisten naisten ja miesten huippukokouksen”, johon ottivat osaa muun muassa Brasilian Michelle Bolsonaro ja Turkin Emine Erdogan. Hän toivoo voivansa järjestää vastaavan virtuaalikokouksen tänäkin kesänä.

Olena Zelenska ja Jill Biden tapasivat Länsi-Ukrainan Uzhorodissa lähellä Slovakian rajaa toukokuun alussa. Joe Biden ei ole vieraillut Ukrainassa sodan aikana.

Jill Biden ja Olena Zelenska vierailivat paikallisessa koulussa.

Zelenska ja lapset ovat palanneet Kiovaan. He eivät asu yhdessä Zelenskyin kanssa, mutta voivat kuitenkin tavata häntä.

Guardianin haastattelun aikana pariskunta törmää presidentin hallintorakennuksen käytävällä toisiinsa. Zelenskyi pysähtyy vaihtamaan muutaman sanan ja pikaisen suukon. Kädet koskettavat hetken.

– Me toivomme, että voisimme pian nähdä toisiamme enemmän, mutta tällä hetkellä en näe sitä mahdollisena, Zelenska sanoo.

Pari tuntee toisensa jo lapsuudestaan Kryvyi Rih’n kaupungista. He kävivät rinnakkaisluokkia, mitä Zelenska vertaa Guardianissa Romeon ja Julian Montagueihin ja Capuleteihin. Yliopistossa tuttavuus syveni ystävyydeksi ja siitä seurusteluksi. Zelenskyi luki oikeustiedettä ja Zelenska arkkitehtuuria Kiovan kansallisen taloustieteen yliopiston Kryvyi Rih’n kampuksella.

Häitä tanssittiin vuonna 2003. Samana vuonna Zelenskyi alkoi tehdä ystäviensä kanssa komediasketsejä televisioon. Zelenska käsikirjoitti niitä.

Zelenska kertoo Guardinille, että heidän elämänsä oli täynnä loputtomia vitsejä.

Noste perheen ympärillä kohosi uudelle tasolle tv-sarja Kansan palvelijan (2015–2019) myötä. Fiktiosta tuli faktaa, ja tv-rooli presidenttinä vei Zelenskyin maan johtoon Kiovan hallintokortteleihin.