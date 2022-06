Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi, että videoilla Venäjä yrittää epätoivoisesti vahvistaa omaa narratiiviaan siitä, että Ukrainassa soditaan amerikkalaisia ja Natoa vastaan.

Venäjän joukot kertovat ottaneensa vangiksi ainakin kaksi yhdysvaltalaistaistelijaa, joiden aiemmin kerrottiin kadonneen Ukrainassa. Asiasta kertoo Venäjän valtiontelevisio, joka on myös julkaissut videokuvaa kyseisistä taistelijoista.

Videolla kaksi sotilasta kertoo perheilleen olevansa elossa ja toivovansa pääsyä takaisin Yhdysvaltoihin. Yhteensä kolmen yhdysvaltalaisen taistelijan on epäilty kadonneen Ukrainassa. Toisella videolla miehet sanovat huonolla venäjän kielellä olevansa sotaa vastaan.

Yhdysvaltalaistaistelijoiden uskotaan kuuluvan joukkoon sotaveteraaneja, jotka ovat liittyneet muiden ulkomaalaisten kanssa vapaaehtoisiksi Ukrainan joukkojen rinnalle.

Yhdysvaltain Alabamasta kotoisin olevat Alexander Drueke ja Andy Tai Ngoc Huynh ovat ensimmäiset Venäjän vangitsemat amerikkalaiset Ukrainan sodassa, kertoo amerikkalainen uutissivusto ABC News. Sivuston mukaan Drueke ja Huynh katosivat, kun heidän ryhmänsä joutui voimakkaan tulituksen kohteeksi 9. kesäkuuta Harkovan alueella.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on vahvistanut yhdysvaltalaistaistelijoiden olevan tiettävästi Venäjän asevoimien vangitsemina Ukrainassa.

– Seuraamme tilannetta tiiviisti, ja sydämemme on heidän perheidensä puolella tänä vaikeana aikana, ulkoministeriön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi kadonneiden amerikkalaisten tapausta ennen videoiden julkaisua.

– En tiedä, missä he ovat, mutta haluan tehdä tämän hyvin selväksi: amerikkalaisten ei pitäisi mennä Ukrainaan, Biden sanoi ABC Newsin mukaan.

Reilu viikko sitten Venäjä-mielisten separatistien Donetskiin perustama kenttäoikeus tuomitsi Ukrainan joukoissa taistelleet marokkolaisen ja kaksi brittiläistä sotavankia kuolemaan. Britannia on ilmaissut järkytyksensä miesten kohtalosta ja Britannian pääministeri Boris Johnson on vaatinut ministereitään tekemään kaiken mahdollisen miesten vapauttamiseksi.

Tutkimusjohtaja Hanna Smith.

Venäjä-asiantuntija ja Hybridi­osaamis­keskuksen tutkimus­johtaja Hanna Smith panee merkille, että vangituista britti­sotilaista ei julkaistu Venäjän televisiossa vastaavanlaista videota kuin amerikkalaisista. Smith uskoo, että Venäjä haluaa vaikuttaa videolla etenkin koti­yleisöön.

– Jos ajatellaan, miten Venäjä on argumentoinut sotaa yleisesti ottaen niin vahvasti on syytetty Yhdysvaltoja ja Natoa. Tässä saadaan todistus­aineistoa ainakin omalle kansalle, että on siellä muitakin kuin ukrainalaisia taistelemassa, Smith pohtii.

Asiantuntijan mukaan amerikkalaisista sotavangeista otetulla videolla saatetaan haluta viestiä Venäjän propagandan mukaista versiota Ukrainan sodasta myös Lähi-itään, Afrikkaan ja esimerkiksi Etelä-Amerikkaan.

– Siellä Venäjä on vahvasti pyrkinyt luomaan sellaista narratiivia, että tämä on ollut Venäjän turvallisuuden kannalta välttämätön sota, koska Nato on ollut tuomassa tukikohtiaan ja Yhdysvallat joukkojaan Ukrainaan. Siihen tämä (video) sopii todistusaineistona siitä, että kyllä tässä nyt Yhdysvallat ja Nato on ollut mukana, Smith kuvailee.

Alexander Drueke ja hänen äitinsä Lois Drueke ottivat yhteiskuvan Alabaman Tucsaloosassa, kun Alexander oli lähdössä Ukrainaan.

Venäjä on yrittänyt viritellä kylmän sodan muistoja ja luoda Ukrainan sodasta Venäjä vastaan Yhdysvallat -konfliktia, koska sen on silloin helpompi saada ystäviä esimerkiksi Afrikassa ja Lähi-idässä.

– Silloin tätä voidaan käyttää niin, että katsokaa nyt, onhan siellä yhdysvaltalaisia sotilaita.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime aikoina vitsi avioparista, joka keskustelee Ukrainan sodasta, Smith kertoo. Vaimo kysyy mieheltään, miksi Venäjä on sodassa Ukrainassa. Mies vastaa, että Yhdysvallat haluaa heikentää Venäjää ja Nato on tuomassa tukikohtiaan Ukrainaan. Sitten vaimo kysyy, kuinka hyvin meillä menee Ukrainassa. Mies sanoo tähän, että 20 000 venäläistä on ainakin kuollut. Nainen kysyy, kuinka paljon Naton joukkoja ja amerikkalaisia on kuollut. Siihen mies toteaa, että heitä ei ole vielä näkynyt.

– Jos sosiaalisessa mediassa on kiertänyt tällainen vitsi, niin voidaan ajatella, että tässä heitä nyt löytyy ja ainakin kaksi amerikkalaista on saatu kiinni. Kun venäläiset alkavat laskea leikkiä siitä, että olemme sodassa Naton kanssa, mutta Natoa ei ole vielä näkynytkään, niin tämä kertoo siitä, että Venäjän omat selitykset sille, miksi Venäjä sotii Ukrainassa, eivät enää pure.

Venäjä-asiantuntija pitää amerikkalaisista sotavangeista Venäjän televisiossa julkaistua videota pienenä heikkouden ja hermostumisen merkkinä.

– Mitä pidemmälle tämä menee, niin sitä vaikeampi tätä on selitellä, kun Natoa ja amerikkalaisia ei näy siellä. Tämä (video) on Venäjän epätoivoinen yritys saada Ukrainan sota näyttämään Venäjän sodalta Natoa ja Yhdysvaltoja, eikä ukrainalaisia vastaan.