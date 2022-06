Pitäisikö nuuskan myynti laillistaa Suomessa? – ”Nykymallista hyötyvät vain salakuljettajat ja Ruotsin valtio”

Mats Uotila ja Lauri Lindén ottavat kantaa kokoomuksen puoluekokouksen linjaukseen.

Kokoomuksen puoluekokous otti viime sunnuntaina myönteisen kannan nuuskan laillistamiseen.

Lue lisää: Kokoomuksen puolue­kokous otti myönteisen kannan nuuskan laillistamiseen

Pitäisikö nuuskan myynti laillistaa Suomessa?

Mats Uotila: Ihmisillä tulee halutessaan olla oikeus käyttää tupakkatuotteita. On järjen vastaista, että tupakkaa vähemmän haitallisen nuuskan myynti on laitonta. Tällä hetkellä Ruotsi korjaa talteen verotulot myynnistä ja meidän osamme on maksaa haitat. Hienoa, että kokoomus uskalsi ottaa tämän linjan.

Lauri Lindén: Nuuskan myynnin kielto ei kieltämättä estä tällä hetkellä oikeastaan ketään käyttämästä nuuskaa. Tämän toteamiseen riittää tunnin vierailu armeijassa. Nuuskan haitallisuutta ei kuitenkaan kannata vähätellä. Ei se mikään hyvä vaihtoehto tupakoinnille ole.

Uotila: Ei se tietenkään hyvä vaihtoehto ole, mutta paljon vähemmän haitallinen kyllä. Sivulliset eivät altistu savun myötä karsinogeeneille ja nuuskan myynnin sallivissa maissa tupakointi on muutenkin vähäisempää. Nykymallista hyötyvät vain nuuskan salakuljettajat ja Ruotsin valtio.

Lindén: Nuuskan myynnin salliminenhan on ennen kaikkea EU-pöydissä päätettävä asia. Ruotsilla on siihen erityislupa, jota Suomi ei hakenut kun liityttiin. Eli asiaa ei suoraan voi meidän parlamentissa päättää. En tiedä, onko realismia, että Suomi saisi myös erivapauden rikkoa direktiiviä.

Uotila: Uskon, että Suomellakin on mahdollisuus neuvotella tästä EU:n kanssa. Direktiivi on hölmö eikä se vaikuta nuuskan saatavuuteen missään määrin. Päinvastoin me menetämme sen vuoksi vuosittain 40 miljoonan euron vero- ja matkailutulot. Siksi olisi korkea aika tehdä asialle jotain.

Lindén: Direktiivi perustuu WHO:n suosituksiin, joten sikäli siinä on järkeä. Mutta Suomen asemassa on toki totta, että terveyshaitat on luultavasti melko samat, emmekä saa kansantaloudellisia hyötyjä. En olisi kovin optimistinen Suomen mahdollisuuksiin, koska EU on tehnyt myös Ruotsille asiasta tukalampaa, mutta voihan sitä EU-tasolla eteenpäin viedä.

Uotila: Ei yhdenkään järjestön suositus tee itsessään asioista järkeviä. On vähän naiivi ajatus, että nuuskan tai minkään muunkaan tupakkatuotteen käyttö loppuisi kieltolailla. Ei se alkoholinkaan kohdalla toiminut. Kuten sanoit, myyntikielto ei vähennä haittoja, ainoastaan veroja tuloutuu valtiolle vähemmän.

Lindén: Se on kuitenkin hyvä tuoda esille, että nuuskan käytön sallimista ei voi perustella kansanterveydellisesti mitenkään, sillä sekin muun muassa sisältää lukuisia syöpää aiheuttavia aineita. Ei nuuskasta mitään hyötyä ole. Sen toteamisen jälkeen voi sitten todeta, että kokoomuksen liberaalissa linjassa on järkeä. Olisi toki uskottavampaa jos sama näkyisi puolueiden kannabislinjauksissa.

Uotila: Ruotsissa nuuskan käytön lisääntymisestä seurasi tupakoinnin väheneminen. Se ei ole terveellistä, mutta tupakkaan verrattuna vähemmän haitallista. Siksi on perusteltua olettaa, että vaikutus kansanterveyteen on pitkässä juoksussa positiivinen. Samaa mieltä, päihdepolitiikassa on vielä paljon tehtävää.

Lindén: Nuuskan ja tupakan kohdalla on totta, että käyttäjäkunnat sekoittuvat keskenään. En tosin usko, että nuuskan käyttö kasvaisi merkittävästi. Päihdepolitiikassa vallitsee konservatiivinen ote: Nuuska nähdään viattomana pohjoismaisena kulttuuriperintönä. Kannabis taas pelottavana rappion merkkinä, josta mieleen tulee Amsterdam ja Punaisten lyhtyjen katu. Päihdepolitiikan pitäisi kuitenkin olla rationaalista.

Uotila: Osittain samaa mieltä. Päihdepolitiikan pitäisi olla rationaalista ja tähdätä haittojen vähentämiseen. Se ei tarkoita kieltolinjaa, joka on vain lisännyt käyttöä ja sen myötä haittoja. Asenteet muuttuvat parempaan suuntaan, mutta hitaasti. Siitä kertoo tämä nuuskalinjauksen synnyttämä haloo.

Lindén: Olen samaa mieltä. Ehkä raja laillisuuden osalta pitää vetää johonkin, mutta ei meidän nykymallit toimi. Nuuskaa käyttää iso osa suomalaisia aivan yhtä avoimesti kuin tupakanpolttajat. Bisnes pyörii Haaparannasta ja Tukholman laivoilta. 69 prosenttia 15-17-vuotiaista kokee nuuskan hankkimisen helpoksi. Laillistettuna ikäraja kaupoissa olisi 18 vuotta.

Uotila: Juuri niin. Myynnin laillistaminen todennäköisesti vähentäisi nuorten nuuskaamista. Lisäksi salakuljettamiselta putoaisi pohja. Kokonaisuudessaan aloite on varsin hyvä ja sille löytyy kannatusta kaikista puolueista. Nyt pitäisi vain panna tuumasta toimeen ja aloittaa neuvottelut EU:n kanssa.

Lindén: En osaa arvioida, miten nuuskan käytön määrä kehittyisi, mutta lailliset markkinat ovat kyllä yleensä paremmat kuin pimeät. Sen haluan kuitenkin sanoa, että nuuskaa ei kannata käyttää tupakan vähentämiseen tai muutenkaan. Nuuska ei ole vaaratonta, vaikka niin joskus ajatellaan.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.