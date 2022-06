Poliisin blogissa ilmestyi torstaina kirjoitus, jossa poliisitarkastaja Tuomo Katajisto ja poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen puivat sähköpotkulautoihin liittyviä turvallisuusongelmia ja nykyistä lainsäädäntöä.

Kirjoittajat toteavat, ettei tuore kulkumuoto ole yleistynyt Suomessa ongelmitta. Poliisihallituksen kartoituksen mukaan loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia on kirjattu pitkin Suomea Helsingistä Rovaniemelle.

Toisaalta tilanteissa on suurta alueellista vaihtelevuutta, eikä lautailu ole vielä näkynyt merkittävästi esimerkiksi Itä-Uudenmaan tai Kaakkois-Suomen poliisilaitosten arjessa.

Usein ongelmatapauksiin liittyy liikennesäännöistä piittaamattomuutta ja päihteiden käyttöä. Blogissa viitataan lääkäriseura Duodecimin lehdessä ilmestyneeseen uutiseen, jonka mukaan sähköpotkulautaonnettomuuksissa loukkaantuneista 71-91 prosenttia oli nauttinut alkoholia.

”Vaikuttaa siltä, että pyöräilijöiden ja ajoneuvoliikenteen keskinäisten väistämissääntöjen ja pysäköintisäännösten tuntemuksessa ja noudattamisessa, tilanteiden ennakoinnissa, riittävän alhaisessa tilannenopeudessa, liikkumisen päihteettömyydessä ja lapsien erityisessä varomisessa on vielä sähköpotkulautailijoilla kehitettävää. Sama pätee myös muihin tiekäyttäjiin”, blogissa todetaan.

Lue lisää: Duodecim: Näin moneen sähkö­potkulauta­onnettomuuteen liittyy alkoholi – Suomessa luku erityisen suuri

Liikenneturvan toukokuisessa kyselytutkimuksessa joka neljäs vastaaja kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen jalankulkijana sähköpotkulautailijan vuoksi. Lähes yhtä moni kertoi joutuneensa sähköpotkulautailijan takia vaaratilanteeseen autolla ajaessaan. Pyörällä oli vaaratilanteeseen sähköpotkulautailijan takia joutunut noin viidennes vastaajista.

Sähköpotkulautailijoihin vedotessaan poliisi muistuttaa noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Sähköpotkulaudan paikka on pyörätiellä tai pyöräkaistalla, ei jalkakäytävällä. Alle 12-vuotiaat saavat ajaa jalkakäytävällä, ellei se haittaa jalankulkua.

Sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä siten, että se aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle; sääntö koskee myös jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköintiä. Säännön rikkoja voidaan tuomita rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Ajettaessa pyörätieltä tultaessa ajoradan yli (suojatietäkin käytettäessä) on väistettävä ajorataa pitkin suoraan ajavia ajoneuvoja, ellei näille ole liikennemerkein asetettu väistämisvelvollisuutta. Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävän tien yli jatkavaa sähköpotkulautaa; tällöinkin sähköpotkulautailijan on oman turvallisuutensa kannalta tärkeää varmistaa tulleensa ajoneuvon kuljettajan huomaamaksi.

Lapsia lähestyessään ajoneuvon kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Matkustajan kuljettaminen ei ole sähköpotkulaudalla sallittua (ellei ajoneuvossa ole matkustajalle sopivaa istuinta).

Tieliikennelain mukaan on kiellettyä ajaa millään ajoneuvolla, jos kuljettajalta puuttuvat siihen edellytykset esimerkiksi päihtymyksen vuoksi. Säännön rikkomisesta seuraa 12 päiväsakon rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Konkreettisessa vaaratilanteessa kyseeseen tulee liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla.