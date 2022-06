Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Sota-aika korostaa Putinin ”enkelikuoroa” – ”Perinteinen tapa itse­valtaisille mies­johtajille”

Kun kyse on kauniista nuorista naisista, vainoharhaisesti itseään varjeleva Vladimir Putin ei pidä turvavälejä. Asiantuntija on huomannut, että Putin on erityisesti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen esiintynyt julkisuudessa usein nuorten naisten seurassa.

Vladimir Putin esiintyi Aeroflotin hymyilevien lentoemäntien keskellä naistenpäivänä, kun Venäjän hyökkäyssotaa oli kestänyt kymmenen päivää.