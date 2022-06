Moni säikähti turhaan – noin 200 hakijaa sai virheellisen tiedon opiskelupaikan hylkäyksestä

Kolme koulua arkistoi yhteishaussa peruskoulun päättäneet oppilaansa virheellisesti koulusta eronneiksi, minkä vuoksi moni nuori sai torstaina ikävää postia.

Kevään yhteishaun tulokset tulivat eilen torstaina. Kolmen koulun peruskoulusta valmistuneet oppilaat saivat ensialkuun tiedon, että heidän opiskelupaikka­hakemuksensa oli hylätty. Moni säikähti kuitenkin turhaan.

– Kolmesta peruskoulusta oppilaat oli laitettu virheellisesti eronneiksi. Se heijastuu valintoihimme niin, että heillä ei olisi päättötodistusta lainkaan. Tästä syystä heidän hakemuksensa on hylätty, kertoo asiantuntija Satu Hornborg Opetushallituksesta.

Virheellisesti oppilaansa peruskoulusta eronneiksi ilmoittivat Puistokadun koulu, Auran yhtenäiskoulu ja Kesälahden koulu. Opetushallituksen mukaan ongelma kosketti noin 200 oppilasta.

– Koulut korjasivat tiedot. Oppilaiden pisteet piti laskea uudelleen ja sijoittaa oppilaitoksiin. Sain eilen tiedot korjattua niin, että jo kello 18 heidät on hyväksyttyinä oppilaitoksiin ja he saivat vielä illalla vastaanottolinkin ja he ovat voineet ottaa opiskelupaikan vastaan), Hornborg sanoo.

Virhe huomattiin Opetushallituksessa keskiviikkona. Silloin kouluja kehotettiin varoittamaan oppilaita ja huoltajia siitä, että he saavat tiedon opiskelupaikkahakemuksen hylkäämisestä.

– Kouluja kehotettiin olemaan yhteydessä oppilaisiin ja kertomaan, että on tapahtunut tällainen virhe ja ei pidä säikähtää kirjeestä, koska se korjataan kuitenkin, asiantuntija sanoo.

Asiantuntijan mukaan opiskelupaikkahakemuksia ei pystynyt korjaamaan ennen kuin koulut tekivät korjauksen oppilaidensa tietoihin sähköisessä hakujärjestelmässä.

– Siinä meni aikaa. Järjestelmässämme he olivat hylättyjä ja meiltä lähti tuloskirje kaikille, joilla sähköposti on.