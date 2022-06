Puolustusvoimain komentaja Timo Kivisellä on takanaan poikkeuksellinen kevät – vaimolta naseva kommentti miehensä työtahdista

Kenraali Timo Kivinen vastasi ajankohtaisiin kysymyksiin Suomen turvallisuustilanteesta sekä kutsuntojen laajentamisesta naisiin.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen osallistui Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön järjestämiin juhliin torstaina vaimonsa Maarit Kivisen kanssa. Viime kuukaudet ovat olleet Kiviselle työntäyteisiä.

– Ei ole miestä paljoa kotona näkynyt, mutta onneksi telkkarista näkee välillä, Maarit Kivinen vitsailee miehensä rinnalla.

Kivinen luonnehtii kuluneita kahta vuotta ja etenkin kulunutta kevättä ”varsin poikkeuksellisiksi”.

– Korona toi oman, vähän erikoisemman ajanjakson, sitten tuli tuo Afganistanin evakuointioperaatio, sitten Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaan alkoi, ja Suomessa vielä tämä turvallisuuspoliittinen linjapohdinta ja Nato-jäsenyyden hakeminen.

Kivisen mukaan Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä on ”kaiken tapahtuneen jälkeen” looginen ratkaisu. Hän viittaa sekä Venäjän joulukuussa esittämiin vaatimuksiin siitä, ettei Nato laajenisi enää itään että Venäjän aloittamaan täysimittaiseen sotaan Ukrainaa vastaan.

– Venäjän joulukuussa esittämät vaatimukset kohdistuivat myös Suomeen sillä tavalla, että niillä pyrittiin rajoittamaan kansallista itsemääräämisoikeutta turvallisuuspoliittisen ratkaisun suhteen.

Pian sen jälkeen, kun Suomi jätti Nato-hakemuksensa toukokuussa, Turkki alkoi harata vastaan. Kivinen ei halua kommentoida Turkin vaatimuksia, sillä asia on poliittinen – ei sotilaallinen.

– Sotilaallisella tasolla meillä ei ole minkäänlaista jännitettä turkkilaisten sotilaiden kanssa. Tämä on poliittinen asia, ja sitä hoidetaan siinä prosessissa.

Kivinen osallistui Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimiin Kultaranta-keskusteluihin maanantaina.

Kivisen mukaan Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu akuuttia sotilaallista uhkaa.

– Venäjän asevoimat ovat tällä hetkellä hyvin merkittävissä määrin sidottu sinne Ukrainan suuntaan. Tässä ja nyt ei ole mitään sellaista tapahtumassa Suomen lähiympäristössä, että Suomeen kohdistuisi konkreettista sotilaallista uhkaa.

Puolustusvoimat kuitenkin seuraa tilannetta herkeämättä.

– Euroopassa soditaan ja tulevaisuus on ennakoimatonta. Puolustusvoimien perustehtävä on puolustaa Suomea tilanteessa kuin tilanteessa. Tietysti siihen on aina varauduttu, mutta myös tässäkin tilanteessa.

Valtioneuvoston asettama asevelvollisuuskomitea esitti marraskuussa julkaistussa loppuraportissaan kutsuntojen ulottamista myös naisiin.

Kesäkuun alussa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi kertoi, että suunnitteilla on nyt koko ikäluokkaa koskeva informaatiopäivä, joka jatkossa toimisi ”kutsuntapäivänä”. Päivä toteutettaisiin toisen asteen oppilaitoksissa eli lukioissa ja ammattikouluissa ikään kuin oppivelvollisuuden osana.

Erillinen palvelukseen­määräämis­tilaisuus – se, joka nykyisin tunnetaan kutsuntapäivänä – säilyisi ennallaan mutta muuttuisi yhteiseksi sekä miehille että naisille. Siellä määriteltäisiin asevelvollisille miehille ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuville naisille palveluskelpoisuusluokka, joukko-osasto sekä palvelukseen­astumisen päivämäärä vanhaan malliin.

Ensimmäinen yhteinen palvelukseen­määräämis­tilaisuus miehille ja naisille olisi tarkoitus pilotoida vuonna 2024 osassa Suomea. Nurmen mukaan pilottikokeilussa olisivat mukana todennäköisesti ainakin Uusimaa ja ehkä Häme sekä Lappi.

Naisten osuutta Puolustusvoimissa pyritään kasvattamaan entisestään. Timo Kivisen mukaan naiset ovat tuoneet Puolustusvoimiin paljon hyvää.

Kivisen mukaan kyseessä on laaja yhteiskunnallinen kysymys, joka liittyy sukupuolten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

– Asevelvollisuutta pitää kehittää ajassa eläen. Minä olen sanonut, että Puolustusvoimat sopeutuu mihin tahansa ratkaisuun tässä kysymyksessä, kunhan se ratkaisu ei vaaranna sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeita.

Kivisen mukaan naisten osuus varusmiehistä on noussut vuosittain siitä asti, kun vapaaehtoinen asepalvelus tehtiin mahdolliseksi vuonna 1995. Tavoitteena on lisätä määrää entisestään.

– Naiset ovat tuoneet paljon hyvää Puolustusvoimiin ja mielestäni on yhteiskunnallisestikin tärkeää, että naisten osuus kokonaisuudessaan lisääntyy, Kivinen sanoo.