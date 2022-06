Palveluksesta kotiutuvien naisten määrä on ollut vuosia nousussa.

torstaina noin 8 600 varusmiestä kotiutuu asepalveluksesta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoista.

Reserviin palaa maavoimista 6 997, merivoimista 832, ilmavoimista 480 ja Rajavartiolaitoksesta 263 varusmiestä. He ovat palvelleet koulutuksesta riippuen 347 tai 165 päivää.

Pidemmän palvelusajan varusmiehet ovat saaneet esimerkiksi johtaja- tai valmiusyksikkökoulutuksen. Lyhyemmän palvelusajan varusmiehet ovat toimineet miehistötehtävissä.

Nyt kotiutuvien naisten määrä on kautta aikojen suurin. Kaikista kotiutuvista varusmiehistä 485 on naisia. Palveluksesta kotiutuvien naisten määrä on ollut vuosia nousussa.

Lisää ennätyksiä rikkoutuu mahdollisesti tänä vuonna. Puolustusvoimissa enteillään, että jopa tuhat naista suorittaisi asepalveluksensa ja kotiutuisi vuoden 2022 aikana. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta naisten vapaaehtoisen asepalveluksen historiassa.

Puolustusvoimien joukko-osastoilla on henkilökunnasta ja tammikuussa palveluksensa aloittaneista varusmiehistä muodostettuja valmiusyksiköitä, henkilökunnan valmiusosastoja sekä varusmieskomppanioita virka-apuosastoina valmiina tukemaan muita viranomaisia virka-aputehtävissä.

Seuraava varusmiesten saapumiserä aloittaa palveluksensa 4. heinäkuuta varuskunnissa eri puolilla Suomea.