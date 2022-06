Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja HS:lle ja Ylelle: Suomi ei saa Nato-hyväksyntää Madridissa

Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja Huseyin Bagci väittää, että Erdoganin pääasiallinen tavoite on vaikuttaa koko Naton terrorisminvastaiseen toimintaan.

Turkki ei tule antamaan hyväksyntäänsä Suomen Nato-jäsenyydelle vielä Madridin huippukokouksessa. Asiasta kertoo Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja Huseyin Bagcı Helsingin Sanomien ja Ylen haastattelussa.

Bagci vierailee paraikaa Suomessa tapaamassa valtionjohtoa. Torstaina hän tapasi Köber-säätiön järjestämässä keskustelutilaisuudessa tasavallan presidentti Sauli Niinistön. Ylen haastattelussa Bagci kertoi sanoneensa Niinistölle, ettei Nato-jäsenyys saa vihreää valoa vielä Madridissa, mutta ”pitkällä tähtäimellä Ruotsi ja Suomi liittyvät kyllä Natoon”. Hän lisäsi, ettei Turkki voisi ja tai aikoisi estää jäsenyyttä.

Naton huippukokous pidetään Madridissa 28.–30. kesäkuuta.

Presidentin kanslia twiittasi Niinistön keskustelutilaisuuden esiintymisestä varsin lyhyesti.

– Uskon vahvasti tekoihin. Euroopan tulevassa turvallisuusjärjestyksessä meidän on oltava vahvempia, myös ajattelutavassa, Niinistön kerrotaan lausuneen tilaisuudessa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien tukemisesta ja suojelemisesta. Turkki on vaatinut hiljattain mailta kirjallista vastausta esitettyihin huoliin. Erdogan on painottanut, että Suomen ja Ruotsin tulisi lopettaa erityisesti kurdien tukeminen ja päättä vuonna 2019 asetettu asevientikielto. Asevientikielto langetettiin, kun Turkki miehitti kurdialueita Pohjois-Syyriassa.

Ylen haastattelussa Bagci korosti, ettei Turkki vaatimuksillaan havittele diplomaattisia myönnytyksiä Yhdysvalloilta tai hidasta jäsenyyskeskusteluja Venäjän pyynnöstä. Helsingin Sanomien haastattelussa Bagci puolestaan kertoi, että Suomi ja Ruotsi vaativat parhaillaan käytävissä keskusteluissa asioita, eikä Turkki.

– Te haluatte liittyä klubiin, ja joudutte neuvottelemaan tienne sisään.

Helsingin Sanomille Bagci väitti, että Erdoganin pääasiallinen tavoite on vaikuttaa koko Naton terrorisminvastaiseen toimintaan. Käytännössä Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia puuttumaan kurdiliikkeiden toimintaan, kuten palauttamaan Turkin terroristina pitämiä henkilöitä. Se on vaatinut myös, etteivät maat saisi tukea PKK:ta, joka ajaa kurdien itsehallintoa.

Helsingin Sanomille Bagci sanoi, että EU:ssakin terroristijärjestöksi luokiteltu Turkin kurdien PKK ja Syyrian alueella toimiva YPG ovat hänestä käytännössä sama asia. Suomi on Bagcin silmissä vähemmän ongelmallinen kuin Ruotsi, mutta kummassakaan maassa ei näytetä kunnolla ymmärtävän ”rajan ylittävän terrorismin” uhkaa.

Bagci on Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Lähi-idän teknillisen yliopiston kansainvälisten suhteiden professori.