Mies ampui toista asiakasta rintaan karaokebaarin edessä – tuomittiin taposta yli kymmenen vuoden vankeuteen

Ampujan mukaan ase laukesi vahingossa.

Helsinkiläisbaari Pataässän edustalla tapahtunut ampuminen oli käräjäoikeuden mukaan tappo. Baarin asiakas ampui tämän vuoden maaliskuussa pistoolilla toista asiakkaana ollutta miestä rintaan ja pakeni paikalta.

Baarin valvontakameratallenteista näkyy, kuinka ampuja ja uhri menevät ennen aamukolmea ulos. Ampuja ohjaa toista miestä hartiasta, tönäisee tätä poispäin itsestään ja nostaa kätensä vaakatasoon.

Valvontakamerakuvassa ampujan kädessä näkyy tumma esine. Uhri ottaa välittömästi rinnastaan kiinni ja kävelee takaisin baariin sisälle, tuomiossa sanotaan.

Ensihoito pääsi paikalle yhdeksässä minuutissa. Uhri oli tällöin eloton.

Käyttäytyi väkivaltaisesti aiemmin

Ampumisen jälkeen ampuja pakeni paikalta. Hän kertoi menneensä paniikkiin ja heittäneensä aseen pusikkoon. Kotiin päästyään hän sanoo olleensa aikeissa lähteä töihin, mutta päätyneensä ottamaan taksin Pasilan poliisiasemalle.

Oikeudessa mies myönsi ampuneensa uhrin, mutta kiisti tahallisuuden. Hän sanoi olleensa hyvin humalassa ja kokeneensa tilanteen mahdollisesti uhkaavaksi. Hänen mukaansa tarkoitus oli vain uhkailla, mutta hänen säikähdyksensä takia ase laukesi vahingossa.

Mies kertoi hankkineensa aseen viikkoa aikaisemmin, eikä hän osannut selittää, miksi otti sen mukaan baariin.

Tuomion mukaan mies käyttäytyi baarissa väkivaltaisesti jo ennen ampumista. Hän oli lyönyt siellä toista asiakasta päähän.

Hallussa rynnäkkökivääri

Syytetty Jere Santeri Iljama, 29, tuomittiin kymmenen vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeuden mukaan lähietäisyydeltä tapahtuneen ampumisen tarkoitus oli tappaa uhri.

– Ottaen huomioon selvitetyt teko-olosuhteet eli se, että rikoksentekovälineenä on käytetty pistoolia ja sillä on ammuttu uhria lähietäisyydeltä rintakehän alueelle, Iljama on menettelyllään tarkoittanut aiheuttaa seurauksen, eli (uhrin) kuoleman, tuomiossa todetaan.

Iljaman syyksi luettiin tapon lisäksi törkeä ampuma-aserikos. Hänen hallustaan löydettiin muun muassa AK-47-rynnäkkökivääri, lähes 200 siihen sopivaa patruunaa ja rumpulipas.