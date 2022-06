Oikeus: Vantaan vankilan sellisurma oli erityisen raaka ja julma

Uhria alistettiin ja nöyryytettiin, oikeus linjasi. Se passitti syytetyt mielentilatutkimukseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi Vantaan vankilan sellimurhasta syytettyjen Perttu Pyynösen, 24, ja Abshir Muyen, 19, mielentilan tutkittavaksi. Syytetyille tehdään myös vaarallisuusarvio.

He riistivät seksuaalirikoksista tuomiota istuneen nuoren miehen hengen Vantaan vankilan matkaselliosastolla tammikuun lopulla.

Oikeus ottaa rikosnimikkeeseen kantaa mielentilatutkimuksen valmistuttua.

Lue lisää: Aamupuuron syönti keskeytyi Vantaan vankilassa – kidutus­surma paljastui vangin valheen jälkeen

Uhria kidutettiin ja nöyryytettiin parin päivän ajan. Uhri ei huutanut apua tai kertonut vartijoille julmasta väkivallasta.

– Hänelle on aiheutettu tarkoituksellisesti kovia tuskia kiehuvalla vedellä lisäämällä veteen sokeria ja kaatamalla sitä sukuelimille. Asianomistajaa on lyöty, potkittu, viilletty, poltettu vedellä ja tupakalla sekä tukehdutettu ja kuristettu. Menettely on ollut erityisen raakaa ja julmaa. Vastaajat ovat kohdistaneet menettelynsä puolustuskyvyttömään asianomistajaan, käräjäoikeus kirjoitti.

Sen mukaan syytetyt syyllistyivät myös uhriin kohdistettuun seksuaalirikokseen, jonka rikosnimikkeeseen oikeus ottaa kantaa niinikään mielentilatutkimuksen jälkeen.

Molemmat syytetyt kiistävät murhanimikkeen. Muye myöntää tapon, mutta Pyynönen ainoastaan törkeän pahoinpitelyn. Heillä kummallakin on taustaa henkirikoksen yrityksestä.