Poliisi sai ilmoituksen aseistautuneesta miehestä Helsinki-Vantaan terminaalin läheisyydessä

Poliisin mukaan terminaalin välittömässä läheisyydessä ollut mies saatiin kiinni nopeasti.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa torstaina ilmoituksen Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin välittömässä läheisyydessä olleesta aseistautuneesta miehestä.

– Siinä mies havaittiin käsiase hallussaan ja sitä kautta ohjautui viranomaisille tehtävä, Itä-Uudenmaan poliisin yleisjohtaja Miika Laine kertoo.

– Oli räplännyt tai pitänyt sitä asetta niin, että se oli havaittu.

Poliisi sai miehen kiinni nopeasti. Kiinniottotilanne sujui rauhallisesti.

– Ei siinä mitään draamaa syntynyt.

Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisin mukaan tutkinnan tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että miehen hallussa ollut ase ei ollut aito. Tapauksen tutkinta jatkuu.

– Selvitellään sitä tilannetta, että mikä siinä on ollut syy. Tämmöinen kapistus on ollut mukana ja miksi sitä on käsitelty. Kyllähän se aina herättää ihmisissä huolta, kun lentoaseman läheisyydessä tuommoista esiintyy, Laine sanoo.