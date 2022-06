Vanhempi rikoskonstaapeli Maija Aunio sanoo, että lasten pitkään jatkuneet hyväksikäytöt ovat kaikista pysäyttävimpiä.

Varoitus: Artikkeli sisältää yksityiskohtia, jotka voivat järkyttää osaa lukijoista.

Miltä tuntuu, kun katsoo rikoksesta epäiltyjen tietokoneilta löytyneitä, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviä kuvia?

Tai kun ottaa rikosilmoituksen vastaan juuri 18 vuotta täyttäneeltä nuorelta, joka oli aikuiseksi tultuaan päättänyt sittenkin kertoa lähes koko elämänsä kestäneestä, oman isänsä brutaalista seksuaalisesta hyväksikäytöstä vain pelastaakseen vielä isän luokse ”helvettiin” jääneet sisarensa?

Otteet ovat vanhemman rikoskonstaapelin Maija Aunion blogista, joka julkaistiin poliisin verkkosivuilla 9. kesäkuuta.

Aunio työskentelee Helsingin poliisilaitoksella rikostutkijana ja on kohta 14 vuotta tutkinut seksuaalirikoksia päätyönään.

Aunio sanoo, että häntä pyydettiin kirjoittamaan blogi, jossa tuodaan esiin kansalaisille sekä kollegoille, miten vaativaa seksuaalirikosten tutkinta on.

Työssään Aunio on nähnyt inhimillisen pahuuden koko kirjon – ja myös kokenut laajan skaalan eri tunnetiloja lohduttomuudesta, epäuskosta, vihasta ja voimattomuudesta aina myötätuntoon, voitonriemuun ja helpotukseen saakka.

Maija Aunio sanoo, että ”helppoa” seksuaalirikosta ei ole.

Sama tunnekirjo Auniolla on Ilta-Sanomien haastattelussa. Välillä hän nauraa heleästi Pasilan poliisitalon kuulusteluhuoneessa, vaikeimmista asioista puhuttaessa hän herkistyy kyyneliin.

Aunio sanoo, että pysäyttävimmät hetket ovat lapsiin kohdistuneet rikosjutut, joissa hyväksikäyttö on jatkunut vuosia, yli kymmenenkin vuotta.

– Kun sitten esitutkinnan aikana näen ja tiedostan, miten huonosti lapsi tai nuori voi ja miten vääränmalliset lähtökohdat hän on elämäänsä saanut... Kun lapsi ei pääse sieltä kodista minnekään! Jos hyväksikäyttäjä tulee ihan lähipiiristä, lapsi ei ole edes omassa kodissaan suojassa, Aunio sanoo hiljaa.

” Jos hyväksikäyttäjä tulee ihan lähipiiristä, lapsi ei ole edes omassa kodissaan suojassa.

– Haluan silti aina uskoa, että lapsella on uusi elämä edessä ja että hän pystyy toipumaan, vaikka henkiset traumat ovat varmasti valtavat. Se onnistuu, jos lapsi saa kunnon apua ja ohjaavan ja turvallisen aikuisen rinnalleen. Sitten on tosi reippaita lapsia, vaikka se mitä heille on tapahtunut, on ihan jäätävää, Aunio lisää.

Yksi sykähdyttävimmistä tapauksista oli iso kokonaisuus, jossa aikuinen mies oli käyttänyt useita kymmeniä nuoria poikia hyväksi. Kun Aunio soitti yhdelle asianomistajalle, poika kysyi, ollaanko isälle kertomassa tapauksesta.

Maija Aunion tunneskaala seksuaalirikostutkinnassa vaihtelee valoisasta synkkiin varjoihin.

– Kun sanoin, että on pakko, sillä vanhemmilla on oikeus tietää, poika alkoi itkeä murrosikäisen äänellä ja sanoi tappavansa itsensä. Tämä siksi, että isä ei tiedä, että hän on homo. Siinä istuin työhuoneessa tuijottamassa tyhjyyteen ja mietin, mitä ihmettä sanon seuraavaksi. Miten ihmeessä saan pojan tajuamaan, että hän ei ole tehnyt mitään väärää ja että hän on täydellinen juuri sellaisena kuin on, Aunio kuvaa kyyneleen silmäkulmastaan pyyhkien.

Aunio sanoo, että ”helppoa” seksuaalirikostapausta ei ole. Joissakin tapauksissa rikostutkinta voi olla teknisesti helppo, mutta mukaan liittyvät aina inhimilliset ja syvät tunteet hyvin henkilökohtaisella elämän osa-alueella.

Jokaisessa tapauksessa jonkun ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta on rikottu.

– Meillä jokaisella on seksuaalinen itsemääräämisoikeus, ja sen määritelmät ovat yksilölliset. Jokaisella on oikeus omaan seksuaalisuuteensa, Aunio huomauttaa.

Työssään Aunio kohtaa, näkee ja kuulee niin karmaisevia ja iljettäviä juttuja ja yksityiskohtia, että moni ei niitä kestäisi.

Mikä auttaa Auniota kestämään?

– Jotkut asiat ovat tosiaan niin rajuja, että panee miettimään, miten sellaista voi tapahtua...

– Itselläni on ollut ohjenuorana se, että yritän tehdä oman työni niin hyvin kuin mahdollista. Monella on se asenne, että mitä vakavammasta rikoksesta on kyse, sitä kovemmaksi tulee se vaisto, että haluaa selvittää sen jutun. Siinä unohtaa silloin sen hirveyden ja keskittyy vain siihen hetkeen, Aunio kuvailee.

” Monella on se asenne, että mitä vakavammasta rikoksesta on kyse, sitä kovemmaksi tulee se vaisto, että haluaa selvittää sen jutun.

Hän korostaa, että Helsingin poliisilaitos on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että rikostutkinnassa on oma ryhmänsä, joka tutkii vain seksuaalirikoksia.

– Työyhteisöllä on äärettömän iso merkitys. Meillä on todella hyvä ryhmä, olen niin ylpeä työkavereistani! Minulla on sellaiset työkaverit, jotka tukevat ja sellaiset esimiehet, jotka kuuntelevat. Saan olla täysin oma itseni. Ei tarvitse esittää, ettei tuntuisi missään. En olisi jaksanut tätä näin kauan, jos ei olisi niin hyvät kollegat ja esimiehet. Lisäksi on työnohjausta sekä poliisin posttraumatyöpajat, jos tulee tunne, ettei muutoin pysty, Aunio kehuu.

Aunio korostaa, että on tärkeää, että myös kotioloissa sujuu hyvin. Tällöin työasiat eivät seuraa poliisitalosta mukaan kotiin.

– Tässä ammatissa pitää oppia suodattamaan.

Millaista on kohdata epäilty tekijä, jota epäillään mitä iljettävimmistä teoista ja kun käydään videoita läpi, että ”tässä sä teet tätä ja tätä”?

– Minun ei tarvitse ymmärtää tai hyväksyä epäiltyjä tekoja, mutta yritän kohdata kaikki kunnioittavasti. En ala huutaa, haukkua, syyllistää tai tuomita. Suuttuminen ei johda mihinkään. Minun tarkoitukseni on saada aikaan mahdollisimman hyvä esitutkinta, ja syyttäjä ja oikeuslaitos tekevät sitten lopulliset päätökset, Aunio sanoo.

Joskus kuulustelu jää kuitenkin kuplimaan pinnan alle.

– Kun menen kuulusteluhuoneesta yläkertaan, työkaverit joutuvat toisinaan ottamaan kaiken vastaan. He ovat vertaistuki. Ja ainoita, joille omaa fiilistä voi purkaa. Kyse on kuitenkin salatuista rikosjutuista.

Maija Aunio sanoo, että työkaverien apu on korvaamaton vaikeina hetkinä.

Aunio sanoo, että rikoksesta epäillyn tai asianomistajan kanssa täytyy luoda jonkinlainen yhteys, että kuulustelu tai kuuleminen onnistuu.

– Se on persoonallisuuskysymys. Pidän itseäni aika sosiaalisena ja koen sen siten aika helpoksi. Se on tietenkin osittain opeteltua ja osittain luontaista. Mietin, miten itse haluaisin asiaa käsiteltävän, jos olisin epäilty tai uhri, Aunio sanoo.

Aunio sanoo, että suurin osa epäillyistä ei osoita kuulusteluissa katumusta.

– Suurin osa kokee, ettei ole tehnyt mitään väärää tai että asiat on tehty yhteisymmärryksessä. Rikoksesta epäillyllä on itsekriminointisuoja, eli hänen ei tarvitse myötävaikuttaa asian selvittelyssä. Silti erityisesti sellaiset tapaukset surettavat, joissa läheinen aikuinen on vuosia käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen lasta, ja molemmat – eli aikuinen epäilty ja lapsiuhri – tietävät, mikä on oikea totuus. Ja sitten epäilty kiistää kaiken väittäen lapsen valehtelevan. Miten se näyttäytyy lapsen silmissä? Aunio kysyy.

– Sitten on pieni osa, jotka tuntevat katumusta ja myöntävät suoraan, että nyt tuli toimittua päin helvettiä.

Aunio sanoo, että seksuaalirikokset ovat yksi rikollisuuden haastavimmista muodoista. Rikoksen selvittelyssä joudutaan käymään myös uhrin anatomiaa ja genitaalialueita tarkasti läpi.

Kyse on niin intiimeistä asioista, että tavallisesti ne eivät kuulu ulkopuolisille. Tutkinnan aikana uhri joutuu käymään tapahtumat yksityiskohtaisesti rikostutkijan kanssa läpi, ja asiat kirjoitetaan tarkasti ylös myös esitutkintapöytäkirjaan.

Aunio sanoo, että poliisia on toisinaan kritisoitu liian tarkoista ja tungettelevilta tuntuvista kysymyksistä. Kaikella on kuitenkin tarkoituksensa.

– On iso ero, käykö esimerkiksi sormi vastoin toisen tahtoa emättimessä vai klitoriksen päällä. Sillä on merkitystä rikosnimikkeen ja rangaistuksen osalta. Toinen on raiskaus, toinen pakottamista seksuaaliseen tekoon. Jos koskee alapäätä mutta sormi ei ole käynyt sisällä emättimessä tai peräaukossa, teko luokitellaan lievemmäksi. Samoin jos joku ottaa tiedottomassa tilassa olevan miehen sukuelimen suuhunsa, kyseessä on oraaliyhdyntä – eli raiskaus, Aunio sanoo.

Pysäyttävimpien tapausten muistelu saa Maija Aunion yhä herkistymään.

– Vaatetuksesta kysytään valvontakamera-aineiston tueksi. Humalatila taas on tärkeä, sillä kovassa humalassa kyky puolustaa itseään on heikompi. Tarkoitus ei tosiaankaan ole syyttää uhria vaan että kaikki asiaan liittyvät seikat tulevat selville. Ja tärkeää tietenkin on, kuinka kysymykset uhrille esitetään. Itse pyrin aina sensitiivisesti selittämään uhrille näiden tarkkojen kysymysten tarkoituksen.

Yleisenä prototyyppinä seksuaalirikollisuudelle pidetään keski-ikäistä miestä, joka kalastelee nuoria tyttöjä sosiaalisesta mediasta. Se ei ole koko totuus. Seksuaalirikosten kirjo on hyvin laaja.

– Siellä netissä pyörivät tyypit voivat yhtä hyvin olla nippanappa parikymppisiä miehiä, jotka ”keskustelevat” näiden juuri suojaikäräjan alapuolella olevien tyttöjen kanssa ja yrittävät saada heidät seksuaaliseen kontaktiin kanssaan, Aunio kuvaa.

Seksuaalirikokseen syyllistyneistä on valtaosa miehiä. Entä naisten tekemät seksuaalirikokset?

– Ne ovat todella paljon harvinaisempia. Niihin liittyy vähemmän väkivaltaa, pakottamista tai uhkailua. En ole työurani aikana kertaakaan törmännyt esimerkiksi sellaiseen tapaukseen, että lenkkipolulla nainen hyökkäisi miehen kimppuun, jo ihan fyysisten seikkojenkin takia, Aunio sanoo.

– Teot ovat enemmän alisteisessa asemassa olevan viettelyä. Sellaisia tapauksia on ollut, että esimerkiksi naisopettaja viettelee alle 16-vuotiaan oppilaan. Silti pojat eivät usein edes koe joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi, Aunio sanoo.

” En ole työurani aikana kertaakaan törmännyt esimerkiksi sellaiseen tapaukseen, että lenkkipolulla nainen hyökkäisi miehen kimppuun.

Usein Aunio joutuu kertomaan rikosilmoituksen tehneille, että asia ei poliisin puolesta etene. On paljon esimerkiksi aikuisten välisiä juttuja, joissa rikoksen tunnusmerkistö ei täyty.

– Silloin ilmoituksen tekemään tullut henkilö on saattanut sanoa, että ”on tullut poliisin luo ihan turhaan ja nyt hävettää”. Tällöin olen todennut, että ihan varmasti olet kokenut vääryyttä ja että on täysi oikeus olla tyytymätön, mutta tässä vaiheessa rikoslaissa oleva tunnusmerkistö ei vain täyty, hän valottaa.