Seppo Varjuksen kolumni: Oli kesä oli mopo – Tässä on pohdittavaa

Kokon vierellä on kiva kuunnella konstruktiivisia Sliippareita.

Järven jää sulaa, kokko syttyy, promillet nousussa. Kesäbiisi soimaan.

Voi valita tiiviin fiiliksen, realismin tai postmodernisti abstraktin konstruktivismin.

”Polttaa kesäkatu miestä, kosteaa höyryä nousee tiestä. Polttaa asfaltti ja tiili. Hengityksen täyttää pöly ja hiili”.

Sellainenhan Helsingin kuuma kesä 1960-luvulla oli. Tuore asfaltti, pölyisen rapistuneet rakennukset, pakokaasu. Röyhkeät pitkätukat rinta rottingilla jalkakäytävällä. Kapinallinen olo.

Dannyn levytys vuodelta 1966, Kesäkatu, Juha Vainion sanat. Alun perin yhdysvaltaisen Lovin Spoonful -yhtyeen Summer in the City. Idea kummassakin tekstissä sama.

Ei enää Suomi-filmien kesä maalla, vaan teollisen Suomen kesä nyt, silloin. Tai siis Amerikan. Kunhan joskus.

Köh, köh, pöly käy kurkkuun. Onko kellään antihistamiinia?

”Tuuli kiihtyi, pilvet vettyi, sadepäivä sai. Vähän toivoi, pettyi ihmislapsi kai.”

Kesälomafiilis kiirastulessa. Realismia.

Tapio Rautavaara levytti kappaleensa Sunnuntaina sataa aina vuonna 1955. Sanat ovat Helena Eevan.

Rautavaara oli supertähti: olympiavoittaja, filmihurmuri, laulaja. Helena Eeva pysytteli varjoissa, teki tekstinsä salanimillä yleensä Toivo Kärjelle.

” Sade kastelee unelmat. Tätä ei ole pelkkä Suomen kesä, tätä on suomalainen elämä.

Nurmenkukka on märkä, tie niljainen, linnut missä lie. Eikä ahdistus siihen lopu. Kesän pyhäpäivät on kirottu.

”Arkipäivä ain on musta työtä, työtä vain. Valo on vain heijastus toisten ikkunain. Sunnuntaitkin joita vuottaa pettymystä pelkkää tuottaa. Sunnuntaina sataa aina koko sunnuntain.”

Suomalaisen unelman kulissit kaatuvat. Vapaus on harhaa, pakottava arki totta. Sade kastelee unelmat. Tätä ei ole pelkkä Suomen kesä, tätä on suomalainen elämä.

Raakaa realismia.

Kesäkatu päräyttää ideansa suoraan. Sunnuntaina sataa aina aukeaa myös helposti. Ne eivät tarjoa älyllistä pähkinää. Se ei niiden arvoa alenna, mutta joskus on hyvä puraista älyllistä pähkinääkin.

Tässä: ”Oli kesä, oli mopo. Tuli ylämäki kesä mopo. Ylä ylämäki, mopo hyyty, mopo hyyty. Ylä ylämäkeen moottori laukesi.”

Vuonna 1979 Sleepy Sleepersin kappale Kesämopo oli the Mopott Show -albumin sielu. Siinä riittää analysoitavaa ja oivallettavaa.

Pinnalta kyse on nuorten poikien ajoneuvosta, moposta. Teema on samanlainen kuin Sunnuntaina sataa aina aina -kappaleessa. Kesän arkiset toiveet muuttuvat pikku pettymyksiksi, mutta oikeasti kyse on syvästä elämänpettymyksestä.

Tekstin voi lukea toisinkin. Suomen armeijassa alokasta kutsutaan mopoksi. Sotilaiden marssit suoritettiin polkupyörillä Suomen mäkisillä teillä. Moni ”mopo” laukesi, väsyi, luovutti. Äkkiä Kesämopo saa antimilitaristisen ja pasifistisen ulottuvuuden.

Merkitys ei ole kiveen hakattu. Kaksi eri tulkintaa antaa kuulijalle vielä mahdollisuuden rakentaa omansa.

Sleepy Sleepersin teos ilmesty juuri ennen kuin postmodernismin suosio Suomessa kasvoi. Se oli välähdys tulevasta.

Hassua muuten, että nykyään ollaan huolissaan postmodernien rakennusten suojelusta. Niin se aika kuluu.

Hyvää kesää, pitää käyttää uimaliivejä, ei saa syödä liikaa makkaraa.

